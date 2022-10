Dorian hará vibrar a México con su gira “Ritual”, una reflexión contrapuntual entre el desgarro y la euforia

(Foto: Ig dorian_oficial)

A lo largo de los años, Dorian se ha posicionado como una de las bandas catalanas más reconocidas en el mundo y, con éxitos de antaño como Tormenta de Arena -que fue parte del soundtrack de la película Tres metros sobre el cielo-, además de melodías inolvidables de su nuevo disco Ritual, los integrantes de esta agrupación volverán a México para presentarse este jueves en el Foro C3 Stage de Guadalajara; el próximo viernes en el Lunario de la CDMX y cerrar con broche de oro el fin de semana en el Festival Tecate Comuna en Puebla.

En plática con Infobae México, Marc Gili (vocalista/guitarra) y Belly Hernández (Piano/teclados) no sólo se mostraron felices de pisar Tierra Azteca, sino que platicaron sobre el trasfondo que hay en la vibrante música que los caracteriza.

Y es que, si algo puede caracterizar a Dorian, además de los alegres ritmos de sus éxitos, es que en el interior de sus creaciones existen un sinfín de referencias hacia el arte, además de profundas reflexiones sobre temas de coyuntura mundial. Tal es el caso de melodías como El Temblor, el cual tiene un guiño a Rayuela -el aclamado clásico de Julio Cortázar- o la canción Dos Vidas, que con sus versos: “Porque a un solo día sin ti, son cien años de soledad” hace una remembranza a Gabriel García Márquez.

“La literatura salpica las letras de Dorian y no podríamos vivir sin ellas, porque la buena literatura y la buena filosofía te enseñan a pensar por ti mismo y te muestran mundos exóticos, que no conoces de manera que amplían tu visión de la vida y del mundo, así que es fundamental. Si además la puedes tener en una canción que llegue a muchísima gente, maravilloso”, mencionó Marc.

(Foto: Ig dorian_oficial)

En este sentido, Belly ahondó en la labor de divulgación que hace la banda a través de retomar a algunos de los artistas más importantes a lo largo de la historia de la humanidad.

“Creo que es bonito como lanzar esos mensajes un poco ocultos, para que los conozcan, los agarren y quien no, los busquen, escarben. Yo recuerdo que a mí, cuando escucho música una de las cosas que más me gusta es desentrañar un poco las letras, buscar referencias, ver un poco que hay ahí, hacer ese trabajo. Es mucha la gente que nos ha dicho: ‘He conocido esto, porque hablabaís en una canción y me he puesto a buscar’ y me parece una transferencia de conocimientos muy estimulante”, sentenció.

La música como un desgarro eufórico

Aunque mezclas entre synth pop, new wave, electrónica e indie rock son algunos en los que se puede pensar cuando se escuchan las canciones de Dorian, para aquellos que se disponen a bailar a la par de estos ritmos, la experiencia no termina ahí, pues las letras de las melodías remiten a problemáticas de la sociedad y traen consigo una multiplicidad de mensajes.

“Se ha dicho que Dorian es música para bailar la melancolía o música para pensar en la pista de baile, creo que esa es una buena definición de nuestro sonido, de lo que hacemos y de lo que buscamos entre esta confrontación de letras con contenido y euforia, letras con contenido, hedonismo y baile. Es buscar en el oriente una forma de desgarro, lo que se llama el arte del contrapunto”, mencionó Marc Gili para este medio.

Lo dicho por el artista podría tomarse como analogía a una técnica musical que se enfoca en aquellas líneas sonoras que coexisten armónicamente a pesar de su individualidad o características diferentes.

“Si yo te meto una letra muy fuerte, muy triste, muy punk, con un sonido muy punk y muy agresivo, bueno bien, pero si te meto una letra muy frívola en una canción de baile, te entrará por aquí allá; pero en cambio, si confronto las dos cosas y en una canción de baile te pongo una letra dura que te va a hacer pensar, se produce en esa contradicción entra la euforia y la tristeza un desgarro que llega a lo más profundo del alma, eso es lo que buscamos en Dorian”, destacó el intérprete.

Contribuir en un mundo de crisis

Para Dorian no basta con llevar al éxtasis a sus fans, sino que en su más reciente álbum Ritual optaron por dar un contundente mensaje hasta los tiempos difíciles de la actualidad.

“En Ritual hay una canción como Dual que habla sobre homofobia, reivindica la homosexualidad y es una canción antibullying. Techos de cristal es una canción feminista, porque nosotros pensamos que el feminismo será el motor de cambio en el Siglo XXI y luego tenemos Tornado que habla de la corrupción, la gentrificación y la obsesión por las redes sociales”, señaló Marc.

(Foto: Ig dorian_oficial)

A esto, el vocalista resaltó que parte de la labor social que deben de tener quienes se dedican a ser figuras públicas es contribuir a la reflexión colectiva.

Son temas que ponemos sobre la mesa, sin adoctrinar, sin buscar dar lecciones. Es la clave también. Creemos que estamos en un momento social, sobretodo después del COVID y ahora con la crisis de Ucrania en la que nuestro mundo estará en crisis permanentemente. La estabilidad ya no estará en nuestras vidas (...) así pues, en este mundo imperante de cambio, los artistas no pueden estar rascándose el ombligo, tienen que ver las cosas que hay a su alrededor y nosotros hemos intentado hacerlo en Ritual.

Así, a modo de ruptura, algo que también ha resultado muy importante para la banda es poder ser cercanos a su público, como una reciente dinámica que crearon en la que sus fans podían elegir parte del setlist que se presentaría en la gira de este 2022.

“Tener este contacto tan directo con personas que te siguen es maravilloso, pueden establecer un diálogo más allá de las canciones. Interactuar, saber es super bonito conocer estas historias personales de la gente que te sigue, que te hacen ver que tu música hace cosas en la gente, transforma vidas, ayuda en momentos difíciles y tener este feedback con la gente que te sigue creo que es alucinante”, destacó Belly Hernández.

La visita a México

Desde colaboraciones con artistas nacionales como Sergio Acosta de Zoé, hasta la promesa de una próxima canción con una banda mexicana que “es más o menos de su género y con la que no han colaborado antes”, los integrantes de Dorian señalaron que este país latinoamericano los hace sentir como en casa. Asimismo, revelaron que ellos también cuentan con algunos rituales que les ayudan a conectar de una forma multifacética previo a dar una presentación.

“Antes de los conciertos solemos encerrarnos la banda en el camerín a cantar a capella, para calentar las voces, pero también para concentrarnos como si fuéramos una especie de tribu antes de nuestro ritual, entonces cantamos sin música, solo con nuestras voces y vamos entrando en una especie de mood o trance parecido al que escuchamos en los cánticos o danzas afrocubanas, afrocaribeños (...) y eso nos permite colocarnos en la misma frecuencia modulada para salir al público como un equipo. El llegar a la esencia de la música que es algo que puedes hacer con tu voz y con un puño golpeando una mesa”, dijo Marc.

(Foto: Ig dorian_oficial)

De acuerdo con la banda, los próximos shows prometen casi dos horas de los éxitos más emblemáticos de Dorian, entre los que destacarán canciones de su álbum La ciudad subterránea, La velocidad del vacío, Justicia universal y Ritual.

“La gente pierde la cabeza, así que vengan con ganas de eso y de tener una bonita experiencia con mucho amor, porque lo que vamos a tener es una verdadera fiesta colectiva”, concluyó Gili.

SEGUIR LEYENDO