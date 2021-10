Entre duelo y desamor, Silvana Estrada abrirá una brecha con su nuevo álbum ”Marchita”

La cantante habló sobre la familia y lo que representa para ella en su producción musical (Foto: Ig @silvanaestradab/erozoedwin)

Desde la poética de sus letras, hasta el sentimiento envolvente en sus canciones, Silvana Estrada se ha convertido en una de las cantantes mexicanas más queridas por las nuevas generaciones. Así, con Marchita -su próximo álbum-, la veracruzana no espera menos que sorprender o arrebatar unas cuantas lágrimas o risas a sus seguidores.

Acompañada de un tradicional pan de muerto, pero en tierras completamente ajenas a su natal país, la cantante compartió con Infobae México un adelanto de su nueva producción musical.

“Es un álbum por el que he trabajado un montón, es un proyecto que ha tomado muchas formas y que realmente viene de un desamor. Viene de un proceso de duelo y creo que la magia de ese proceso también fue aprender y entender. No es algo post break up, sino que es un álbum que parte del comprender qué estaba pasando y porqué me estaba sintiendo así ”, comentó la veracruzana.

De igual forma añadió que el proceso de creación para este nuevo disco había sido algo sanador para ella, por lo que parte del “alma” de este nuevo material son sus orígenes terapéuticos y reconciliadores. En este sentido, algunas de las canciones de las cuales ya se sabe que son parte de este proyecto están Tristeza, Marchita y Te Guardo.

el proceso de creación para este nuevo disco había sido algo sanador para ella (Foto: Hilda Pellerano/EFE)

Tengo tres caras posibles, tú me las quitas todas

El viernes pasado, la intérprete estrenó la nueva versión de Te Guardo, la cuál es una de sus melodías más representativas y destaca por marcar el punto de inicio, no sólo en el ámbito artístico de Silvana, sino también en el personal:

“Para mí Te guardo era muy importante en este disco y por eso hoy estoy relanzándola con esta versión, porque es la primera canción con la que inicié este proceso de desamor. De hecho es muy chistoso, porque aún es muy feliz, tiene mucha esperanza y luego empiezo a entrar en zonas más oscuras. Pero Te guardo fue la brecha que abrió el camino de Marchita”, destacó Estrada.

Además, añadió que otro factor importante de volver a retomar esta melodía se debía a que merecía una versión que le hiciera justicia, con elementos más minimalistas, cuerdas y un sentir más dulce que la original.

“Hay mucha metáfora para intentar explicar que hay en el corazón y en el alma, creo que eso se vuelve un hilo conductor del disco”, puntualizó y añadió que, así como el lenguaje estético musical que unifica su próximo álbum, el realizar un trabajo visual que también proyectará sus sentimientos, se volvió algo muy importante para la ella.

La cantante se esforzó en mostrar tanto en lo acústico, como en lo visual su sentir (Foto: YT Silvana Estrada/ Ig @julio_dp)

“Los videos son como un mediometraje o video álbum que acompaña los 40 y tantos minutos de disco. Es muy bonito porque son esta serie de sensaciones y de interpretaciones que cada quien le va dando a esta historia de desamor. Además, el video grande que está compuesto de pequeños fragmentos de los individuales, deja mucho espacio a la interpretación de cada quién”, externó Silvana.

De las identidades arraigadas a la música

Recientemente, la mexicana estuvo estuvo de gira en España durante 15 fechas consecutivas y, en la actualidad, se encuentra en Estados Unidos. Ante este choque territorial, la artista no deja de encontrar aquellos puntos de encuentro que le han permitido llevar su música a través de kilómetros insospechados.

Silvana puntualizó que en dicho país europeo abrazaron su música de una forma muy local, así como en el estadounidense, por ello, logró conectar con las personas de maneras que no había imaginado.

“Somos culturas que nos encanta la canción, nuestra identidad cultural está muy arraigada a la música. Yo creo que cualquier persona de todo el mundo va midiendo su vida según las canciones que va oyendo”, mencionó.

Te guardo fue la brecha que abrió el camino de Marchita(Foto: YT Silvana Estrada/ Ig @julio_dp)

Una palabra que se pronuncia hogar

Asimismo, recordó su participación en “Tiny Desk” durante el Mes de la Herencia Hispana y, al retomar sus orígenes, señaló que fue una experiencia completamente muy significativa a nivel personal.

“Fue un poco decir: ‘A ver, qué lugar es el más emblemático de mi vida’. Y me gusta mucho que ahora el Tiny Desk es el home edition, que en español es hogar. Entonces dije: ‘¿Dónde es mi hogar?’ y mi hogar está en casa de mis papás, en Coaetepec, Veracruz. En el estudio de Laudería”, comentó.

Por lo que, al tener el sitio adecuado y “ficcionarlo” un poco con ciertas telas o pequeños arreglos que le dieran al espacio un toque diferente al tradicional, consiguió grabar un íntimo y familiar concierto.

“Quería demostrar mi idea de lo que es ser latino y a mí me gusta mucho el concepto de lo que es la familia, de la comunidad, por lo menos así crecí. Los niños los cuidaban entre todos los vecinos y la música era una cuestión social, de sacar una guitarra al final de las fiestas”, destacó.

Respecto a México vislumbró un panorama un poco más complicado (Foto: YT Silvana Estrada/ Ig @julio_dp)

La cantante reveló que el álbum Marchita se estrenará el próximo 21 de enero y mencionó que, durante 2022 se encontrará de gira en varios países como: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, algunos países de Sudamérica y Centroamérica.

Contó que estará en varios festivales, que incluyen uno en Nueva York llamado Prototype; así como otro en Antigua, Guatemala.

Respecto a México vislumbró un panorama un poco más complicado, ya que la pandemia por COVID-19 aún muestra una tendencia desestabilizadora para la industria musical.

“Me muero por hacer una gira y un concierto en México, pero la verdad todavía no me siento en calidad de poder hacerlo. Se mueven muchos los números de contagios, todavía falta un poquito para generar una gira bonita en la que no le tenga que devolver los boletos a nadie de que: ‘justo este día en tal ciudad, el aforo de este teatro ya no es del 100%, sino del 70′. Y eso me tiene aterrada, yo creo que tendrá que esperar, pero a finales del próximo año seguro habrá un concierto en México”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO