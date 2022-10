Activistas pro-vapeo respondieron a titular de Cofepris: “No espanten a los jóvenes”

La Alianza por la Libertad del Vapeo (ALLVAPE), A.C.respondió a Alejandro Svarch Pérez, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) luego de que éste advirtió que el consumo constante del vapeador provoca enfermedades respiratorias agudas e incluso la muerte.

“Por favor que den referencias de cuántas muertes por vapeadores conocen, hay 15 años de producto detrás de lo que ahora está sucediendo, y que mejor den número”, aseguró Antonio Toscano activista pro vapeo.

A través de una entrevista vía telefónica, el activista resaltó que el tabaco provoca 178 muertes diarias en México y sin embargo el vapeo a la fecha no ha provocado ninguna muerte, “incluso las mismas autoridades como Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dijo que no hay ni un sólo caso de evali que es lo que siempre se han referido ellos para decir que es lo que provocan la muerte”.

¿Qué es el evali?

El EVALI es una enfermedad relacionada con el uso de productos de vapeo o cigarrillos electrónicos, en su etapa inicial esta puede parecerse a la neumonía por sus síntomas como tos productiva, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar.

De acuerdo a especialistas, es una lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo (EVALI) es una enfermedad respiratoria aguda o subaguda que puede ser grave. Vapear es el proceso de inhalar un aerosol creado al calentar una sustancia como la nicotina o el tetrahidrocannabinol (THC) con un dispositivo electrónico que funciona con baterías, como un cigarrillo electrónico.

El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch durante conferencia mañanera, alertó sobre los cigarros electrónicos. (Foto: Captura de pantalla).

Sin embargo, el activista comentó que en nuestro país no hay registro de dicho padecimiento: “No hay un sólo caso de evali en México en todos los años pasado, o sea, no está registrado ningún caso desde que inició el evali en marzo de 2019 a febrero del 2020, entonces quiere decir que ya pasó y fue una enfermedad aguda que originó al acetato de vitamina E agregado a líquidos adulterados del mercado negro de THC, eso es el evali”.

Y es que informó que en muchos lugares prohibieron el THC y lo consumen en el mercado negro, estas personas agregaron el acetato de vitamina E para hacerlo con una consistencia más gruesa y eso provocó que se pegara a las paredes pulmonares y provocara malestares.

También cuestionó las palabras del titular de la Cofepris sobre lo dañino que supuestamente puede ser el vapeador “Si en países como Francia España, Reino Unido, Nueva Zelanda, Italia y Alemania, lo aprueban como un método para dejar de fumar ¿Entonces por qué no prohíben el cigarro?, es ilógico que prohíbas un método que han realizado destacados especialistas para dejar de fumar y que ayuda muchísimo a evitar el cáncer, ya que son 5 veces menor al tabaco”.

Respecto a lo que dijo Svarch Pérez titular de la Cofepris, que los vapeadores contienen una sustancia llamada Linol que es usado como insecticida contra moscas y cucarachas; Antonio Toscano comentó: “Habría que ver las cantidades que hay ya que el veneno está en la dosis”, y ejemplificó: “Si se comiera las semillas de 10 manzanas matarían a una persona de 75 kilos ya que contiene cianira que es cianuro, entonces si comieras semillas de manzana en exceso también te provocaría la muerte”.

En el mercado es posible encontrar dispositivos básicos desde los $150 pesos hasta dispositivos más caros por arriba de los $3,000 o $4,000 pesos. (Foto: Archivo).

Antonio Toscano comentó que existen estudios en Reino Unido, que han sondeado sobre métodos para dejar de fumar y desde el 2007 encontraron métodos de administración de nicotina más efectivos para dejar de fumar como parte de una terapia de reemplazo de nicotina, dijo que se trata de un método para las personas que no pueden o no quieren dejar de fumar " porque el cigarro mata a 1 de cada dos personas, en el caso del vaporizador no hay ningún muerto”.

Y finalizó: “No deben asustar a los jóvenes, deben informarlos, todos debemos tener al información adecuada. Entre respirar aire puro y vapear, prefieren respirar aire puro, entre fumar y vapear, prefiere vapear”, destacó que no se trata de satanizar el producto, se trata de que sin día lo llegas a requerir lo pueda utilizar precisamente para abandonar el tabaco o consumir nicotina limpia”.

