Vapeo: ¿una alternativa para dejar de fumar?

Antonio Toscano es Coordinador y Vocero de Activistas de La Alianza por la Libertad del Vapeo, AC; tiene 55 años, es esposo, padre y abuelo; vivió 37 años con una fuerte adicción al tabaco; los últimos 20 años consumía 3 cajetillas por día.

En entrevista para infobae, Toño se sinceró y nos dijo sobre los problemas de salud que provocó consumir 60 cigarros diarios. “Yo era un fumador empedernido brutal y tenía problemas de salud graves, por ejemplo subía una escalera y para recuperar el aliento tardaba cerca de 10 minutos para poder volver a articular una palabra”.

Arquitecto de profesión, Antonio Toscano confesó que en un inicio, le desagradaba el sabor al vapear. “Yo probé en alguna ocasión el vapeo y no me gustó el sabor, con el tiempo comencé a probar sabores frutales, de postres que además por mi condición de diabético e hipertenso, me ayudó mucho a esa ansiedad que tengo por los dulces”.

En países de primer mundo tienen el vapeo dentro de sus terapias para dejar de fumar, “pero en México, Argentina, Perú nos están conduciendo a la muerte. (Foto: Cortesía @allvape_mx).

Comentó que lleva casi cinco años y medio de consumir vaporizador y ha reducido su dosis de nicotina de 10 miligramos a 3 miligramos por mililitro. “Esa es la ventaja del vaporizador, es un método perfecto porque puedes ir adaptando el dejar la nicotina a tu propio ritmo. Esa es la diferencia de cualquier otro método para dejar de fumar como los que te ofrece el gobierno en el que te ponen un límite y luego vienen las recaídas, el problema es que no existe un seguimiento que ayude a superar la adicción”.

Hoy, libre de sustancias tan dañinas como el amoniaco , el monóxido de carbono, la cumarina, polonio, arsénico y otras miles de sustancias contenidas en el tabaco; gracias al vapeo le regreso parte de lo perdido, le dio una mejora a su salud al cambiar un producto por otro; aunque está consciente que el daño esta hecho, queda en sus manos mejorar sus hábitos.

Activista desde el primer año de su abandono del tabaco, ha buscando a legisladores y medios que quieran escuchar, formando alianzas con otras asociaciones antitabaco y pro-vapeo a nivel nacional e internacional y ha logrado posicionarse como un vocero dando un mensaje sustancial sobre esta actividad ante los propios medios, ante el Gobierno y sobre todo ante clientes, amigos y vapeadores activos.

El activista indicó que en México más de un millón de fumadores han dejado la adicción gracias al vaporizador. (Foto: Cortesía @allvape_mx).

Señaló que en octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia en una contradicción de tesis determinó que es inconstitucional la prohibición de estos productos que no son de tabaco; sin embargo el Gobierno federal, denunció, “nos menciona como si nosotros fuéramos un producto de tabaco y no somos un producto de tabaco”.

Y es que existe tanta desinformación al respecto que notificó, que en países de primer mundo tienen el vapeo dentro de sus terapias para dejar de fumar, “pero en México, Argentina, Perú nos están conduciendo a la muerte, donde ya sabemos que uno de cada 10 fumadores va a morir por enfermedades relacionadas con el tabaquismo”.

A lo anterior, dejar de fumar en México te cuesta alrededor de 15 mil pesos. “Existe la terapia trimodal que consiste en la terapia de reemplazo de nicotina, la terapia psico conductual y la terapia médica, que sumando, te gastas entre 12 y 15 mil pesos por persona, una cifra impagable para el sueldo de un mexicano promedio.

La nicotina que contiene el liquido de los vaporizadores no tiene potenciadores de la adiccion, y lo coloca en el nivel del parche de nicotina. (Foto: Cortesía @allvape_mx).

Creador de la Frase “Deja de fumar como quieras con lo que quieras pero deja de fumar”, Antonio esta convencido por su lectura científica que el camino al abandono se da teniendo todas las opciones para lograrlo, psicoterapia, Terapias de Remplazo, y voluntad , pero las Terapias de Reducción de Riesgos son parte importante del camino al abandono, se debe sumar y no restar.

Principales daños del tabaco

El principal elemento del daño del tabaco es la combustión, al darse la pirolisis, se liberan de 4,500 a 7,000 sustancias toxicas, entre las que encontramos formaldehidos, monóxido de carbono, benzopirenos, rastros de los fertilizantes y desechos orgánicos volátiles, como el polonio, el arsénico, y metales pesados como el plomo y otros mas, vienen agregados como potenciadores de la adicción.

El siguiente daño lo da la temperatura, cuando se da la primer fumada se llega a los 900 °C, la bocanada inhalada reducirá su temperatura apoyándose del recorrido del cigarro cuando llega a la boca, donde el humo ya mucho menos caliente entra a nuestro sistema, no sin antes provocar resequedad en la boca y tomar su temperatura ambiente corporal, es decir los 36 o 37 grados, llegando al pulmón las miles de sustancias sólidas que lo componen.

Existen más de 1 millón 500 mil vapeadores en México, usuarios del vapeo aseguran que que gracias a esta actividad, han superado su adicción al cigarro. (Foto: Cortesía @allvape_mx).

Por otro lado el vapeo rompe con los peores daños del tabaco, porque No genera Combustión, dependiendo del tipo de dispositivos y la resistencia que lo caliente, se reducen las sustancias emitidas de 7,000 a 150.

¿Cuánto cuesta un equipo de vapeo?

Una persona normal cuenta con dos equipos, uno de uso diario y otro de repuesto, cada vapeador cuesta alrededor de 600 pesos y el líquido está en 250 pesos, mismo que dura aproximadamente un mes.

Para Antonio, este es un método más barato para enfrentar la adicción comparado con un tratamiento completo de parches que alcanza los 2 mil pesos. “El dejar de fumar con los métodos tradicionales es caro y a veces la gente termina por abandonarlo por no poderlo costear”, y continuó: “Estamos ante un método de reducción de riesgos efectivo, económico, practico y con un indice de seguridad bastante mas que aceptable”.

Finalmente, el activista invitó a la sociedad en general, a que se informen sobre el vapeo, la prohibición es parte de la ignorancia. “La nicotina no es carcinogénica, la nicotina no te va a provocar la muerte, el tabaco sí, o sea éste lleva a la muerte a 1 de cada dos personas; mientras que la nicotina incluso tiene fines terapéuticos”.

SEGUIR LEYENDO: