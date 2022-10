Novia se desmayó mientras transcurría su boda en una iglesia y usuarios especularon que estaba embarazada: “Bendición en camino”

novia desmayo en boda (Foto: Captura de pantalla/Tiktok)

Las bodas son uno de los momentos más importantes para algunas personas, pues marcan el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, el estrés de la planeación y muchos otros factores pueden hacer que las novias vivan momentos complicados previo a dar el “sí” en el altar. Tal fue el caso de una mujer identificada como Dana, quien al estar frente ante el padre en la ceremonia religiosa de pronto sufrió un aparatoso desmayo.

Todo esto se viralizó a través de la cuenta de tiktok de Ixhell Percastegui (@ixhellazenetperca), quien compartió el momento en que Dana y Diego estaban hincados en el altar y próximos a convertirse en esposos.

“No podía faltar el tik tok del desmayo jijiji los amo mucho dana y diego y gracias a dios solo quedó en el susto, bendiciones para su matrimonio”, escribió.

En el clip, el cual está acompañado de la canción Un velero llamado libertad de Carlos Rivera se puede observar a la pareja muy atenta de las palabras que dice el cura que oficia la misa, no obstante, de pronto la novia comienza a recargarse en el altar mientras sostiene la mano de su prometido, cuando de pronto se desvanece completamente.

Rápidamente, el futuro esposo y la familia de la mujer corrieron a auxiliarla y la ceremonia se vio interrumpida por algunos minutos, pero, de acuerdo con lo que señaló quien subió el video, al final la boda si se concretó.

@ixhellazenetperca no podía faltar el tik tok del desmayo 😅😅😅 jiiii los amo mucho dana y diego y gracias a dios solo quedo en el susto bendiciones para su matrimonio ♬ Un velero llamado Libertad - José Luis Perales

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y, aunque varios de ellos consideraron que el estrés pudo ser un factor por el cual sucedió el incidente, otros no tardaron en especular que posiblemente Dana estaba embarazada.

“Justo me pasó! jajaja pero estaba con 5 meses de embarazo, que ni se ‘miraba’”. “ya sabemos porque se casó BEBÉ EN CAMINO”. “mi hermana se desmayó en el altar pero era porque venía un bebé en camino”. “a mí me paso , no logré caerme pero todo se me nubló solo el me sostuvo fuerte, pero no sabia que ya tenia un mes de embarazo”, son algunas de las menciones que aparecieron en esta red social.

Ante los múltiples comentarios, Dana apareció para decir que no iba a ser madre próximamente y remarcó que su desmayo fue a causa del estrés que vivió previo a la ceremonia.

“Amikos no estoy embarazada, fue el estrés de la boda, cuándo me relaje pues fue de más y por eso fue el desmayo”, sentenció.

Una vez más, los internautas le respondieron y se mostraron contentos de que no fuera una situación más preocupante.

“Qué lindo ver que todo estuvo bien”. “Pobrecita los nervios le pasaron la cuenta ...gracias a Dios salió todo bien bendiciones para la pareja”. “Las que nos casamos sabemos lo que se pasa (estrés, apuros, un fin de cosas que se hace )...hasta sentí que no disfruté mi boda x tanto cansancio”, colocaron.

Qué es el síndrome prematrimonial

Muchas parejas son felices con la idea de casarse, hasta que se dan cuenta de las responsabilidades que incluye: separarse de los padres, tomar las decisiones juntos y no individualmente. Todos esos pensamientos pueden generar en los contrayentes “síntomas depresivos que pueden ser mal vistos por la sociedad”, señala Iván Freitas, psicólogo especialista en terapia de parejas.

De acuerdo a lo publicado por El Nacional, expertos señalan que ese sentimiento es natural y no significa que el amor se haya acabado o que las personas que van a contraer matrimonio cambiaron de parecer. “Es un momento complejo porque refleja la consolidación de una decisión. De hecho, en la Escala de Reajuste Social, un sistema muy utilizado por los psicólogos, el matrimonio está entre las 10 situaciones más estresantes en la vida de una persona.

Pero, de acuerdo con el psicoterapeuta Julio Pérez no debe verse como algo negativo, al contrario, es importante saber manejarlo adecuadamente y aceptarlo como parte de la experiencia para poder seguir adelante y tener una vida feliz individualmente y como pareja.

