Jorge Ramos reprobó la “competencia” entre Enrique Alfaro y Adán Augusto por los estados más violentos

(Fotos: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins, Cuartoscuro y Atlas FC)

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, protagonizaron un choque de posturas por la discusión respecto a cuáles estados serían los más violentos: aquellos gobernados por la Cuarta Transformación (4T) o por la oposición.

Esto, luego que el tabasqueño - también corcholata presidencial - resaltara ante legisladores de Baja California que la violencia en Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León, bajo el mandato de partidos opositores, responde a la presunta falta de elementos de seguridad. Asimismo, aprovechó para arremeter contra las administraciones de Samuel García y Alfaro.

En respuesta a ello, el jalisciense de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que es mayor el número de agresiones reportadas en gobiernos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que las del flanco adversario.

No obstante esta ola de dimes y diretes (continuada por otras personalidades políticas) fue reprobada por el periodista, Jorge Ramos, quien - mediante su cuenta de Twitter - lanzó un llamado de atención para redireccionar la conversación al verdadero enfoque: la estrategia de seguridad.

Adán Augusto habría señalado a Jalisco como uno de los más inseguros de la República (Foto: Archivo)

De ese modo, el comunicador también condenó que la discusión detonada por Alfaro y Adán Augusto fuera percibida como una competencia por ver cuáles son los estados más violentos y no como una emergencia nacional.

“Van más de 126 mil mexicanos asesinados en este sexenio y todavía faltan 2 años. Es una emergencia nacional, no una competencia”.

A los señalamientos del Secretario de Gobernación también replicó - bajo esa misma línea - Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN); grupo que fue incluido en las arremetidas del funcionario federal.

Mediante un comunicado, el blanquiazul llamó al abanderado de Morena a dejar de “politizar la seguridad Nacional” y abogó por la coordinación de los tres órdenes de gobierno para combatir la inseguridad en México. De ahí que llamó a Adán Augusto a aceptar de igual manera su responsabilidad como Federativo.

“Provocar una mayor desunión y división entre los gobiernos de diferente extracción partidista ocasiona un vacío para que el crimen organizado se siga enquistando en México”, aseveró, sin dejar pasar la oportunidad para exigirle “aclarar sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

Más que estar discutiendo y peleando sobre cuáles son los estados más violentos de México, urge una estrategia de seguridad que funcione en todos lados. Van más de 126 mil mexicanos asesinados en este sexenio y todavía faltan 2 años. Es una emergencia nacional no una competencia. — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) October 19, 2022

El último enfrentamiento entre Ramos y López Obrador

La crisis de inseguridad ha sido la problemática con la que Jorge Ramos ha hecho frente a López Obrador en varias de sus mañaneras en Palacio Nacional.

La última ocasión que el comunicador acudió al recinto fue el pasado 22 de septiembre, donde advirtió al Jefe del Ejecutivo que las cifras de homicidios en su sexenio superaron las registradas por sus dos antecesores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. En total, según lo declarado, la administración obradorista acumula 126 mil 206 mexicanos asesinados.

“Su gobierno ya es el más violento de la historia moderna de México. (...) Su estrategia de seguridad no ha funcionado; la militarización no ha funcionado”, exhortó ante el Jefe del Ejecutivo, advirtiendo que si no hay un cambio en la política de seguridad, la cifra de muertos podría cerrar en los 191 mil para final del sexenio en 2024.

“Si usted no corrige, las cosas se vana poner mucho peor”.

SEGUIR LEYENDO: