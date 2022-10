Adán Augusto López arremetió contra gobernadores del PAN Y Movimiento Ciudadano por inseguridad

Adán Augusto López criticó la inseguridad de Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León REUTERS/Luis Cortes

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, criticó la inseguridad de Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León, entidades gobernadas por la oposición, y reprochó que los gobiernos estatales le “echen la culpa a la federación”.

El pasado lunes 17 de octubre, durante un diálogo con legisladores de Baja California en el marco de la aprobación de la reforma que amplía el plazo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, el secretario de Estado arremetió en contra de los gobiernos estatales del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), al asegurar que no hay suficientes elementos de seguridad en esas entidades.

En su participación, Augusto López lamentó que se le eche la culpa al Gobierno federal de la inseguridad que se vive en esos estados, pues dijo, es una “responsabilidad compartida”.

Augusto López lamentó que se le eche la culpa al Gobierno federal de la inseguridad que se vive en esos estados (Foto: Cuartoscuro)

“Lo fácil es echarle la culpa a la federación. No, esto es una responsabilidad compartida y también se los digo porque como gobernador un día tomé la decisión de decir pues le aviento a los militares que me resuelvan el problema del secuestro o de la extorsión, no es así cómo lo vamos a solucionar”

El funcionario recordó que el 15 de octubre se registró una masacre en Irapuato, municipio del estado de Guanajuato gobernado por el panista Diego Sinhue, en donde, afirmó, se expulsaron a 100 elementos de la policía “porque estaban tomados por el crimen organizado”.

Mientras que en Chihuahua, estado gobernado por Maru Campos del blanquiazul, se tienen 2 mil 324 elementos de la policía y 6 mil 882 de la Guardia Nacional.

Voluntad de diálogo y anhelo de paz, así acompañamos la reforma constitucional que regula las tareas de seguridad de nuestras fuerzas armadas y consolida la Guardia Nacional. pic.twitter.com/cKQixuJchq — Adán Augusto López H (@adan_augusto) October 18, 2022

“Ya otro día les platicaré del desastre en Chihuahua, donde también es un gobierno emanado de Acción Nacional”

En tanto, sobre el estado de Nuevo León, gobernado por Samuel García de Movimiento Ciudadano, el secretario de Segob indicó que no se cuenta con policía estatal pues en su lugar se tienen a la Fuerza Civil, elementos “que utilizan para que estén de guardias en el Oxxo”.

“¿Y saben quién presta las tareas de seguridad pública? pues la Guardia Nacional, a esa a la que tanto regatearon el apoyo”, sentenció.

Cabe recordar que por la mañana, Adán Augusto López declaró que los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se han convertido en el “paraíso de la incidencia delictiva”.

En reunión con el secretario @adan_augusto y con legislador@s de todas las fuerzas políticas de la Ciudad de México dialogamos sobre la iniciativa relacionada con el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028



Lo que hoy se busca es la construcción de la Paz. pic.twitter.com/kZbKpkqXcv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 17, 2022

En entrevista a medios de comunicación tras asistir a un encuentro con diputados locales de la Ciudad de México (CDMX), el funcionario fue cuestionado sobre qué es lo primero que se le viene a la mente al escuchar que en México hay “baños de sangre”, a lo que respondió:

“Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que están hoy convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva y es nuestro compromiso que esto no siga sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos”

Añadió que hay 240 municipios que actualmente no tienen policías o entregaron a los elementos municipales a la delincuencia organizada.

“Mire, por respeto a los municipios, pero, sobre todo, porque retomar las tareas de seguridad pública es parte de una estrategia, válgase la redundancia, de seguridad, no puedo decirle ni siquiera en qué estados, pero ha trascendido ahí en qué estados no hay; pero sí le digo que cuando menos hay 240 municipios en el país que no tienen hoy una fuerza de seguridad pública municipal”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: