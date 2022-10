“Existen gobiernos de Morena con más delincuencia que Jalisco”: Enrique Alfaro respondió a Adán Augusto

Al medio día del 18 de octubre, Enrique Alfaro, publicó en redes sociales un video para responderle al secretario de Gobernación FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, le contestó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mismo que criticó a los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y al de Movimiento Ciudadano, quienes son opositores en el tema de intervención del Ejército en materia de seguridad.

El gobernador de Jalisco respondió al comentario de Adán Augusto al asegurar que se llevan a cabo baños de sangre en dicho estado, mostrándole cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

Dichas cifras señalaron que Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional de inseguridad, y que es superado por estados gobernados por el partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena).“Quiero solamente decirle al Secretario de Gobernación que dijo que cuando piensan baños de sangre piensa en Jalisco, que Jalisco con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que ha presentado el Presidente de la República en sus visitas a Jalisco está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total”, se le escuchó decir en su video.

Adán Augusto habría señalado a Jalisco como uno de los más inseguros de la República (Foto: Archivo)

Por medio de redes sociales recalcó que las entidades gobernadas por el partido guinda tiene una mayor taza de homicidios y feminicidios que su propio estado y que por medio de un arduo trabajo es que las cifras de Jalisco han disminuido drásticamente.

También mencionó estar seguro de que el secretario de Gobernación estaba confundido, ya que cuando se suscitó el tiroteo en la Plaza Landmark se encontraba en Guadalajara y que al momento de sostener una llamada con España fue con intenciones de convencer a senadores de que votaran a favor de la reforma para mantener al Ejército en las calles hasta 2028, misma que dicta que la Guardia Nacional pasaría a ser parte de la Secretaría de la Defensa.

“No me llamó mi número, le llamó al embajador quien me pasó la llamada y esa fue mi respuesta más allá de que estaba cenando con él me parece que es verdaderamente lamentable que usted haga público que le llama un gobernador para pedirle que convenza a los senadores de votar a favor de una reforma”, recalcó casi finalizando su mensaje.

Por medio de cifras obtenidas del Sistema Nacional de Seguridad mostró que existen estados más violentos que el suyo, mismos que son gobernados por Morena (Foto: Twitter/EnriqueAlfaroR)

Indicó que su lealtad, respaldo y respeto lo tiene las Fuerzas Armadas ya que mencionó que era necesario mantener una coordinación efectiva con el equipo, puesto que se enfrentan a un momento en el que todo el país necesita de ellos.

Además recalcó los estados que presentan más violencia que Jalisco, también destacó que es indispensable cerrar filas y dejar de generar división, invitando al secretario de Gobernación a reflexionar sobre la actitud anteriormente presentada.

“Usted tiene una enorme responsabilidad y sabe que tiene mis respeto y mi aprecio, pero lamento mucho lo que acaba de hacer el día de ayer y ojalá pueda reflexionar al respecto”, finalizó su video difundido por medio de Twitter.

Sin embargo, en los comentarios de los usuarios se puede notar cierto descontento con el gobierno de Enrique Alfaro; “Hablas de los gobiernos de morena, pero varios de ellos acaban de llegar al poder en sus estados, tú ya vas de salida y sigues teniendo un Jalisco violento, compárate con CDMX y verás como pierdes en todo: economía, seguridad, educación, calidad de vida, etc.”, y “Jalisco merece más que su politiquería barata, creí que las vacaciones de sus vacaciones en Europa lo harían regresar con todo para por fin ponerse a trabajar pero veo que sigue igual que Samuel García, esperando que todo se los resuelva la Federación y al mismo tiempo atacando”.

