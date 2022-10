“El PRI necesita renovarse”: Claudia Ruiz Massieu llamó a elecciones anticipadas para la dirigencia del partido

Claudia Ruiz Massieu llamó a hacer una elección anticipada para la dirigencia del PRI (foto: PRI)

Durante su participación en Diálogos por México que se dieron en el Partido de la Revolución Institucional (PRI), la senadora del tricolor Claudia Ruiz Massieu destacó al dar a conocer sus intenciones de competir en la carrera por la Presidencia de la República para las elecciones del 2024.

En el segundo día del evento priista, el dirigente a nivel nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas dio un discurso sobre las complicaciones que presenta el país y en el que aseguró que su partido estaba listo para dar batalla en las próximas elecciones.

Por lo que presentó a algunos de los principales personajes que representarían al partido en el que la senadora y extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aparte de destaparse como posible candidata, dio un duro discurso de autocrítica.

Especialmente sobre una renovación al interior de la dirigencia del partido debido a la perdida de confianza por parte de la ciudadanía hacia el tricolor: “No se trata de personas, se trata de lo que necesita el partido y el partido necesita renovarse”.

Pero no solo en la ciudadanía, sino también la recuperación de la confianza dentro de los partidos con los que se busca una alianza, haciendo alusión al Acción Nacional (PAN) y al de la Revolución Democrática (PRD).

Ruiz Massieu aseguró que esta renovación ya fue hablada con Alito Moreno (Foto: Twitter/PRI Oficial México)

“El PRI necesita renovarse porque necesita replantear una nueva relación con la ciudadanía y volver a ganar su confianza. El PRI necesita una nueva dirigencia que le brinde confianza a aquellos partidos con los que pretendemos construir una alianza y un proyecto compartido hacia las elecciones del año que entra y hacia las del 2024″

Ya que hay que recordar que el partido se encuentra en una crisis debido a la perdida de territorio, las polémicas en las que se ha visto envuelto su dirigente por las filtraciones de audios realizadas por la morenista Layda Sansores, así como por el apoyo que ha mostrado una parte del partido a las reformas a la Guardia Nacional para que esta sea parte de la Sedena hasta el 2028.

Por lo que la senadora propuso que el partido debía someterse a una elección anticipada en su dirigencia para que el PRI pudiera obtener la aprobación de las personas.

Aunque señaló que esto no era algo que no se hubiera discutido ya dentro de las filas del tricolor ni con su dirigente: “El PRI, y esto lo sabe el dirigente nacional porque personalmente se lo comenté en esa ocasión y lo he sostenido siempre, debe convocar a una elección anticipada de dirigencia”.

Osorio Chong brilló por su ausencia en el evento priista (Foto: Twitter/@osoriochong)

Y reconoció que dentro del PRI, había numerosos aspirantes “valiosos” que podrían ocupar el cargo, entre los que destacó a su compañero legislador, Miguel Ángel Osorio Chong: “Tenemos cuadros valiosos de sobra. El senador Osorio Chong, no recuerdo si ha dicho que quisiera pero me parece desde luego muy buen cuadro”.

Cabe señalar que este último no estuvo presente en el evento, cuestión sobre la que también llamó la atención Ruiz Massieu declarando que tanto a la dirigencia nacional como la militancia debía hablar con la verdad y que no se deje fuera a personajes importantes de los eventos internos.

Por otro lado, durante su conferencia, la senadora reafirmó sus intenciones por participar en las elecciones federales para ocupar la presidencia. Sin embargo, sorprendió que no solo quiere ser la abanderada del tricolor, sino de todos los partidos de oposición.

