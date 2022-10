Captaron a un oso negro arrastrándose tras ser atropellado en carretera de Nuevo León

(Captura de pantalla)

De nueva cuenta un oso negro fue captado malherido en el estado de Nuevo León; esta vez, presuntamente, por haber sido atropellado.

Y es que en las últimas horas se ha difundido en redes sociales un video donde se observa a un ejemplar herido de las extremidades inferiores, intentando salir de una vialidad, por lo que se arrastra con dificultad por el arroyo asfáltico.

De acuerdo con los testigos, el momento fue captado este martes, cerca de las 19:30 horas, en el kilómetro 11 de la carretera El Carmen-Monterrey, por lo que detuvieron su marcha e hicieron el reporte a las autoridades para su atención.

“Un oso, frente de Panel Rey, lo atropellaron, una camioneta… Ahorita para hablarle a Protección Civil y Fauna Silvestre”, dijo uno de los testigos al portal El Norte.

¡Atropellan a otro #osonegro en carretera de NL!😭



🐻Resulta seriamente lesionado, y tiene que arrastrar sus extremidades inferiores para ponerse a salvo.😔



Testigos lo reportaron a las autoridades locales para su atención. pic.twitter.com/D7AlyRQ0VF — FANNY MIRANDA (@Fannymiranda26) October 19, 2022

Al lugar del accidente arribaron personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, de Protección Civil y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para dar atención al animal.

Detallaron que se trata de un oso de tamaño mediano, el cual fue localizado a cuatro metros de la carretera, entre la maleza, “herido de una pata trasera izquierda”. Por ello, procedieron a sedarlo y resguardarlo en una jaula para posteriormente trasladarlo a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para que fuera atendido.

Cabe mencionar que el pasado 12 de octubre se viralizó el caso del osezno baleado en la comunidad de Cienega de González, ubicada en la Sierra de Santiago, en la misma entidad.

Incluso, en un video se aprecia cómo se arrastra para poder avanzar hacia donde se encuentran sus hermanos.

Al arribar las autoridades para su rescate, se percataron quese encontraba lesionado en las extremidades traseras con exposición de músculos y tendones, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la UANL donde se le realizaron los exámenes correspondientes.

Lugo de un examen físico general, toma de muestras de sangre y heces, así como toma de placas radiográficas, se detectó una lesión medular causada presuntamente por un arma de fuego y la presencia de un cuerpo extraño en su zona torácica.

“En caso de poder realizar una intervención quirúrgica, será necesario el cuidado, recuperación y rehabilitación del ejemplar”

Sin embargo, este 18 de octubre la Profepa informó que está gestionando el traslado del animal de 7 meses a un lugar donde la bala pueda ser extraída y reciba rehabilitación.

🐻🩺La #ProfepaEnNuevoLeón, en conjunto con personal de Parques y Vida Silvestre, trasladó al oso negro (Ursus americanus) lesionado en las extremidades traseras a una clínica veterinaria para que le fuera realizada una tomografía.



Entérate👇🏾🧵 pic.twitter.com/XxSGrJP8Vc — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 17, 2022

Las apariciones de osos en la ciudad y municipios de la periferia de Nuevo León han cobrado relevancia en los últimos años, aunque no se han registrado ataques hacia la población.

Al respecto, Protección Civil hizo un llamado a los habitantes no acercarse a los ejemplares, no perder la calma ni arrojarle objetos. Así mismo reiteran que no se debe alimentar al animal ni molestarle.

Según reportes oficiales, de 2008 a la fecha se han reportado 25 decesos de osos negros en Nuevo León, 16 por atropellamiento, 2 baleados y 7 por otras causas enfermedades.

Mientras que, en Coahuila, este año el número de muertes de osos negros ya rompió el récord de los últimos 10 años, ya que en el 2022 van 16 ejemplares muertos, 14 han sido atropellados en carreteras del estado, una osa fue arrollada por el tren y una osezna torturada por personas en el municipio de Castaños; suman 68 decesos en 10 años.





