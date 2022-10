Así exhibieron a elementos policiales de Tultepec confrontándose con estudiantes de una preparatoria

Se presume que la confrontación se derivó de una supuesta pelea (Foto: Captura de pantalla / Twitter@FernandoCruzFr7)

Una intensa movilización policíaca se desplegó en las afueras de un plantel educativo ubicado en el municipio de Tultepec, en el Estado de México, donde vecinos de la zona registraron un presunto abuso policial que se viralizó en redes sociales.

Los disturbios se registraron en el exterior de la Escuela Preparatoria Oficial número 181, localizada en la avenida Morelos. Se presume que los elementos de la policía municipal arribaron a la institución académica luego de una supuesta pelea entre estudiantes.

Reportes preliminares indicaron que los hechos se presentaron durante la detención de un joven y tres mujeres, sin que hasta el momento se haya confirmado el motivo de los aseguramientos.

Sin embargo, las detenciones quedaron registradas en diversos videos que posteriormente fueron compartidos en Facebook y Twitter, en los que se puede apreciar la fuerza que emplearon los uniformados para subir a la patrulla a los jóvenes en cuestión, quienes supuestamente eran menores de edad.

‼️POLICÍAS DE #TULTEPEC #EDOMEX DETIENEN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA, ACUSAN ABUSO DE AUTORIDAD‼️Policías son acusados de golpear y detener a mujeres y hombres menores de edad de la preparatoria #181, cuando se enfrascaban a golpes en vía pública. pic.twitter.com/SrY7NtvImN — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) October 19, 2022

En uno de los audiovisuales se observa cuando un par de policías municipales intentan asegurar a una joven, pero al ver que la mujer pone resistencia, los oficiales la jalaron de los cabellos y la sometieron a la fuerza, mientras una multitud de estudiantes observaba lo ocurrido entre gritos y empujones.

Incluso, en una parte de los videos se puede notar la presencia de un par de elementos de la Guardia Nacional (GN). Sin embargo, se desconoce si dichos agentes intervinieron en la detención de los adolescentes en cuestión. “Ya se la van a llevar. Ya, ya llévensela”, se escucha decir a una mujer que registró los hechos, mientras que de lejos alguien profirió “¡Es una niña!”

De manera extraoficial se indicó que los jóvenes supuestamente se habían involucrado en una pelea en las afueras de la preparatoria el pasado 18 de octubre, por lo que se dio aviso a las autoridades locales. No obstante, debido a que la Policía Municipal de Tultepec aún no se ha pronunciado al respecto, lo anterior no ha podido ser confirmado.

Asimismo, se desconoce la situación de las personas detenidas. Los hechos provocaron opiniones contrarias en redes sociales, pues mientras algunos internatuas acusaban de un supuesto abuso policial, otros se mostraron a favor de los aseguramientos. “Con justa razón... esos ‘estudiantes’ están alterando el orden público”, comentó el usuario @_JORGEGUZMAN_ en su cuenta de Twitter.

En el mes de abril un reportero sufrió un presunto abuso policial por elementos de Tultepec (Foto: Archivo)

Este no ha sido el único caso de presunto abuso policial que se ha registrado este año en Tultepec. El pasado mes de abril, el reportero Osvaldo Muller denunció la fuerza excesiva que elementos de dicho municipio habrían cometido mientras cubría una nota periodística sobre los servicios funerarios de al menos 8 miembros de una familia que habían sido asesinados.

Y es que durante la cobertura, el reportero indicó que al momento en que intentó entrevistar a los familiares que viajaban a bordo de una patrulla, los efectivos cerraron en dos ocasiones la puerta de la unidad, provocándole lesiones en una de sus manos. Por lo anterior, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pues presentó distensión de ligamiento del dedo meñique (en su mano derecha).

Fue así que la víctima presentó una denuncia por el probable delito de abuso de autoridad. Si bien el comisario Erick “N” fue suspendido temporalmente de su cargo, el acalde de Tultepec, Sergio Luna, indicó que la medida cautelar dictada por una jueza le parecía “excesiva”, toda vez que a su parecer se trató de un “accidente”.

