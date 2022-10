Checo Pérez Never Give Up: lo que hay que saber del nuevo documental del piloto mexicano

Estrenarán un nuevo documental de Checo Pérez (Foto: REUTERS/Issei Kato)

En la Fórmula 1 Sergio Checo Pérez está cerca de conseguir un subcampeonato esta temporada 2022 gracias al trabajo que ha desempeñado en la escudería de Red Bull Racing, lo cual es uno de los logros más destacados del piloto mexicano en lo que lleva de su carrera en el máximo circuito de automovilismo.

Pero los inicios de Sergio en el deporte de velocidad y motores no fueron sencillo y para retratar los esfuerzos que tuvo que cumplir el tapatío para alcanzar sus sueños será el nuevo documental Checo Never Give Up el cual narrará los detalles más íntimos de la carrera de Pérez dentro de la F1.

Debido al auge que ha alcanzado Checo Pérez en la Fórmula 1 y en la afición mexicana, la producción de Claro Sports se encargó de filmar un documental sobre los inicios del piloto de Red Bull en su disciplina. El documental con una duración de una hora tiene como objetivo revelar los detalles más personales del jalisciense y cómo se consagró como uno de los mejores pilotos en la actualidad.

El documental de Checo Pérez narrará cómo con 12 años empezó su carrera en el automovilismo deportivo (Foto: Twitter/checolover111)

Con la participación testimonial de Sergio, Antonio Pérez -su hermano- y de Antonio Pérez Garibay -papá de Checo- la producción contará aquellas adversidades familiares que enfrentaron para que el actual coequipero de Max Verstappen llegara hasta donde se encuentra en la actualidad.

Además analistas deportivos como Luis Manuel Chacho López y Marco Tolama también participaron en la grabación del documental ya que ellos se encargaron de compartir parte del análisis deportivo de cómo ha evolucionado la presencia del piloto mexicano en la Fórmula 1 y en las diferentes categorías inferiores en las que participó durante su juventud.

El inicio documental llevará a los televidentes a Guadalajara, Jalisco en 1997 cuando Checo Pérez demostró por primera vez su potencial arriba de un go kart y llamó la atención de los empresarios mexicanos que lo respaldaron en los principios de su carrera.

Carlos Slim Domit es el hombre que llevó la carrera profesional de Checo Pérez (Foto: Instagram/@schecoperez)

El público podrá ver cómo un Sergio Pérez con 12 años se transformó en el piloto que es en la actualidad y todo lo que tuvo que vivir para lograrlo.

Además, otra parte testimonial que presentará el documental será la intervención de Jimmy Morales, director de la Escudería Telmex Telcel, y de Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, dos piezas claves en la carrera deportiva de Checo Pérez.

Sergio "Checo" Pérez, piloto de Fórmula 1 con Red Bull Racing (Foto: Twitter/ @SChecoPerez)

¿Dónde y cuándo ver el documental Checo Never Give Up?

El documental se estrenó el 16 de octubre por medio de las plataformas digitales de Claro Sports; cabe apuntar que anteriormente promocionaron el estreno del documental ya que solo se podrá ver por Marca Claro y Claro Sports.

Cabe apuntar que esta producción audiovisual es totalmente independiente al proyecto de una serie documental la cual será presentada en noviembre por +Star.

LIV Checo Pérez Never Give Up

Fecha de estreno: domingo 16 de octubre

Horario de estreno: disponible a partir de las 19:00 hrs (centro de México)

Dónde verlo: disponible en la plataforma de Claro Sports

“Checo” #NeverGiveUp



La historia de @SChecoPerez como nunca antes se ha contado; Éxitos y fracasos que lo llevaron a ser uno de los mejores pilotos del mundo.



Este 16 de octubre en @ClaroSports y @ClaroVideoMx, conoce la versión íntima del piloto mexicano más exitoso pic.twitter.com/IstA8QETka — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 2, 2022

¿Qué necesitan Checo Pérez y Red Bull para quedarse con el Campeonato de Constructores en F1?

Al término del Gran Premio de Japón, el equipo del mexicano cerró su estadística con 619 unidades que los afianzaron en el primer lugar. Gracias a ello obtuvieron una cómoda ventaja con respecto a la escudería Ferrari que se encuentra en el segundo puesto con 454 puntos. En tanto, la tercera posición está ocupada por Mercedes.

Red Bull cuenta con margen de las cuatro carreras restantes para asegurar la victoria definitiva.

Mientras que para el Campeonato Mundial de Pilotos, con 253 puntos de Checo, el mexicano debe pelear por obtener más puntos que Charles Leclerc así como de George Russell, en todo momento. Solo así logrará firmar su mejor temporada desde su llegada a la Fórmula 1.

