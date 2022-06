Cuál fue la lección más importante que “Checo” Pérez aprendió del magnate mexicano Carlos Slim

Carlos Slim ha estado en la carrera de Pérez desde que esta comenzó. Fotos: Gettyimages

Uno de los máximos representantes del automovilismo en México en los últimos años, es, sin duda alguna, Sergio “Checo” Pérez. Y es que el corredor mexicano, originario de Guadalajara, Jalisco, ha tenido una carrera llena de éxitos.

Sin embargo, la carrera de este joven corredor de autos está bien respaldada, pues tiene el apoyo de la familia Slim. A esta familia pertenece la persona con más dinero del país, Carlos Slim Helú, quien también es la persona más rica de toda Latinoamérica, y una de las 15 personas más ricas del mundo, posicionándose en el lugar 13, según el último listado de la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes.

Según esta última, Slim cuenta, actualmente con USD 81 mil 200 millones, con lo que supera incluso a otros multimillonarios muy famosos, como Marck Zuckerberg, dueño de la empresa Meta, a la que pertenecen las redes sociales Instagram, Facebook y Whatsapp.

En una entrevista para el medio The Atletic, Pérez confesó que adquirió una importante enseñanza del magnate Carlos Slim.

Checo Pérez es muy cercano a la familia Slim. (Foto: CUARTOSCURO)

Para Checo Pérez llegar al podio de los Grandes Premios de la Fórmula 1, se ha convertido ya en una constante en su vida. Sin embargo, hay otras acciones en su vida cotidiana que se han convertido en todo un reto, como el contestar de manera rápida los mensajes de texto.

Así lo confesó el tapatío en la entrevista, quien dijo que lucha contra ese vicio. “Los leo. Pero luego pienso: ‘Está bien, responderé más tarde’. Y el siguiente texto: ‘Te responderé más tarde’. Entonces simplemente me olvido de eso”, dijo entre risas a su entrevistador.

No obstante, Checo comentó que no todo está perdido, pues siempre termina contestando, incluso, si es unos días, o hasta un mes después. Pero esta alternativa que ha emprendido el piloto mexicano para no olvidar responder mensajes, tiene la mentoría de un mexicano que lo ha apoyado mucho a lo largo de su carrera.

“Lo aprendí de Carlos Slim. Él siempre responderá, incluso si es tres meses después le responderá a cualquiera. Y si él puede hacerlo, yo también puedo”, explicó en su entrevista el corredor de autos mexicano. Entre las razones por las que contó que es malo respondiendo mensajes, es que tras cada carrera recibe cientos de felicitaciones y elogios en su teléfono celular, por lo que le resulta imposible hacerlo de manera casi inmediata.

Carlos Slim es una de las personas más ricas del mundo.

En la entrevista, apunto que “si un multimillonario puede hacerlo, yo también”.

¿Cómo comenzó la relación entre Checo Pérez y Carlos Slim?

La figura de Carlos Slim Helú en la carrera de Checo Pérez es muy importante, sin embargo, el verdadero responsable de llevar las riendas de la carrera de Pérez fue el hijo mayor del magnate, Carlos Slim Domit, que es uno de los mejores amigos de la familia Pérez.

Para adentrarse de lleno en la historia es necesario remontarse a 1997, cuando Sergio tenía apenas siete años y comenzaba su incursión en el mundo del automovilismo, un escenario donde la familia Pérez ya tenía basta experiencia gracias a su padre, Antonio Pérez Garibay, campeón nacional de la Copa Marlboro en 1987.

Fue en el autódromo de Toluquilla, en Guadalajara, Jalisco, donde la familia Pérez conoció por primera vez a un joven Slim Domit, con apenas 30 años, y a su padre Slim Helú, que ya contaba con 57 años de edad.

La familia Pérez y la familia Slim se conocieron en el autódromo de Toluquilla, en Guadalajara, Jalisco.

El propio Antonio Pérez Garibay fue quien confirmó esta historia e incluso publicó una imagen en Instagram del momento exacto, en la que se aprecia a sus dos hijos, Antonio y Sergio, quienes eventualmente fueron pilotos profesionales.

Fueron las habilidades de Antonio y Sergio las que sedujeron a las dos personalidades amantes de los automóviles, por lo que en cuanto se creó la Escudería Telmex en el 2002, impulsada por Carlos Slim Domit, los dos jóvenes conductores se hicieron de su espacio y se encargaron de deslumbrar a más de uno dentro de la organización.

Mientras que el hijo mayor de los Pérez, Antonio, se fue con rumbo a NASCAR, Checo se encaminó a las competencias de autos de Fórmula, pero entonces ya con el cobijo de Carlos Slim Dommit y la Escudería Telmex, quienes le brindaron facilidades para crecer dentro de la categoría.

SEGUIR LEYENDO: