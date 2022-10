Sandra Cuevas tundió a Sheinbaum por baches en la alcaldía Cuauhtémoc: “De ella ya no se espera nada”

Sandra Cuevas volvió a arremeter en contra de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo (Foto: Twitter/@SandraCuevas_/Gobierno de la Ciudad de México)

La polémica alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, volvió a arremeter en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, esto, tras ser acusada de no arreglar los baches en las calles de su demarcación.

Y es que a través de Twitter, un usuario ironizó en que la pancarta que instaló la alcaldesa, que ocupa la mayor parte de una pared de un edificio, es tan grande como los baches que se encuentran en la lateral de Eje Central y Tlatelolco.

“Monumental la foto de Sandra Cuevas y @PrensaCuevas, casi tan grande como estos baches en la lateral de eje central Tlatelolco @AlcCuauhtemocMx”, bromeó el internauta.

Monumental la foto de @SandraCuevas_ y @PrensaCuevas , casi tan grande como estos baches en la lateral de eje central #tlatelolco @AlcCuauhtemocMx pic.twitter.com/0qlzSei61h — Mercedes Lozano (@mercedestuit) October 15, 2022

El mensaje no lo dejó pasar Sandra Cuevas, quien en respuesta aseguró que, al ser una vía primaria, la responsabilidad de su mantenimiento cae en la mandataria capitalina.

No obstante, la edil de la alcaldía Cuauhtémoc aprovechó para arremeter contra Sehinbaum Pardo, al declarar que de ella “ya no se espera nada” en la demarcación.

“Lamento decirte que es vía primaria y le toca a Claudia Sheinbaum, pero el lunes lo atendemos, porque de ella en la Cuauhtémoc ya no se espera nada. Saludos”

Lamento decirte que es vía primaria y le toca a Claudia Sheinbaum, pero el lunes lo atendemos, porque de ella en la #Cuauhtémoc ya no se espera nada. Saludos. — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 15, 2022

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se lanzaron contra la alcaldesa al indicar que gran parte de las calles de la demarcación se encuentran sin mantenimiento y “no son vías primarias”.

“Sandra las calles de la col. Cuauhtémoc no son vías primarias y desde hace meses te reporte los desperfectos, justificabas ‘sin presupuesto’ y ahora hasta para lonas alcanza”, “Pues en esa alcaldía no han atendido baches desde hace años y con su cuento de que ‘eso no me toca a mí' tienen hecha las calles de Chiapas, Orizaba y José Antonio M. Anza una vergüenza” y “Lamento informarle que la publicidad institucional como promoción personal es un delito electoral”, fueron algunos de los comentarios.

El espectacular de Sandra Cuevas en CDMX

Una fotografía de Sandra Cuevas causó revuelo en redes sociales (Foto: Twitter @CBuburron)

Este fin de semana circularon imágenes de una lona gigante de Sandra Cuevas, alcaldesa Cuauhtémoc, en el que se puede ver las frases: “Vamos x Más” y “Construyendo una nueva capital”.

De acuerdo con los usuarios de Twitter, el espectacular se encuentra ubicado sobre Eje Central en Tlatelolco, Ciudad de México, donde se observa que la pancarta ocupa la mayor parte de la lateral de un edificio.

La aparición de la lona provocó decenas de reacciones en la red, pues mientras unos la apoyan otros usuarios se burlaron y la criticaron.

Quiéreme como Sandra Cuevas quiere a Sandra Cuevas. — Pablo Rendón (@pagusrendon) October 16, 2022

Un cibernauta recordó a los capitalinos que la manta se paga con el dinero público, la ley impide que la alcaldesa haga promoción con fines electorales, así como que Cuevas se promueve con el pretexto del informe. “La alcaldesa es una de las peores expresiones de la política”, agregó.

“¿O sea que todos los puertos de tortas de la Cuauhtémoc ya van a ser pintados con la figura de Sandra Cuevas”, ironizó otro usuario de la red; mientras que otro brimeó: “El espectacular de Sandra Cuevas es inmenso, pero su capacidad política es inversa”.

Sandra Cuevas haciéndose publicidad: pic.twitter.com/5Mtg4nmhNf — Omar Yesahel (@omaryesahel) October 15, 2022

“Imagínate vivir en un edificio en Tlatelolco. Despertar, abrir un día tu ventana y tener la cara gigante de Sandra Cuevas viéndote fijamente”

En tanto, el caricaturista Monero Rapé señaló que el tamaño de la impresión es inversamente proporcional a la estatura política y mental de la alcaldesa.

