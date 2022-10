Los memes que dejó la posible llegada del español Fernando Hierro a las Chivas

(Foto: Twitter)

A lo largo de las últimas horas, el nombre de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara se ha catapultado a la opinión pública por la llegada de un nuevo director deportivo. Diversas fuentes han dado por hecho el arribo de Fernando Hierro, el personaje que ocupó el mismo cargo en la Selección de Futbol de España cuando conquistaron la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Aunque la noticia no ha sido oficial, las redes sociales ya se inundaron de memes.

(Foto: Twitter)

Fernando Hierro cuando Amaury Vergara le diga que la misión es formar una plantilla campeona y capaz de establecer una nueva época dorada con un presupuesto de 1,500 pesos pic.twitter.com/D4s3bsp04K — SIAMEL (@suspensionismo) October 15, 2022

Lo que en el transcurso de la última semana se manejó como un rumor, en las últimas horas ha adoptado mayor formalidad. Incluso, el reconocido periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, utilizó su cuenta verificada de Twitter para confirmar que el círculo más cercano del directivo español confirmó la nueva contratación.

(Foto: Twitter)

“Desde el entorno de Fernando Hierro me confirman que aceptó la propuesta de Chivas y será el director deportivo de la institución. Sólo falta que el conjunto de Guadalajara oficialice su arribo”, escribió por medio de su cuenta verificada de Twitter conocida con el nombre de @CLMerlo.

(Foto: Twitter)

Otro de los personajes que se sumó a las aseveraciones fue el comentarista Eduardo Trelles. Además de confirmar la llegada del español, aprovechó su red social para dar a conocer cuál será la primera decisión que tomará en su llegada a Guadalajara, así como el rumbo que adoptará su gestión y cuál será el tipo de relación que tendrá con la familia Vergara.

(Foto: Twitter)

“Confirmada la contratación de Fernando Hierro como Director Deportivo de Chivas, lo segundo será determinar o no la continuidad del técnico Ricardo Cadena. Y es que esa decisión le corresponde al español y no a los familiares del dueño. Esto si quieren hacer las cosas bien”, escribió el ex colaborador de Televisa Deportes en su cuenta conocida como @eduardotrelles.

(Foto: Twitter)

Fernando Hierro cuando pida el platillo típico de Guadalajara, y le sirvan un bolillo mojado pic.twitter.com/wfVKeVztPM — Rulo (@rulozinxo) October 15, 2022

Según indicaron algunas versiones, uno de los personajes que influyó con más notoriedad para impulsar la llegada de Hierro al Rebaño fue Marcelo Michel Leaño. En ese sentido, algunos usuarios recordaron el mal papel que el mexicano ejerció como director técnico y satirizaron la situación con la posible búsqueda de una nueva oportunidad, aunque con un perfil europeo y afín a Fernando.

(Foto: Twitter)

Fernando Hierro cuando cobre su primera quincena en Guadalajara y vea que le pagaron con vales de despensa y una dotación de polvos omnilife pic.twitter.com/dKg2FK1ZbY — GONZALO (@Diosgroserito) October 15, 2022

Otro de los motivos que acapararon las imágenes de burla fue el posible desconocimiento del directivo acerca de la mística de las Chivas. Cabe mencionar que una de las reglas en el Rebaño es el fichaje exclusivo de jugadores nacidos en el territorio mexicano, aunque algunos personajes en las redes sociales también mencionaron que Amaury Vergara podría limitar el presupuesto para integrar a nuevos personajes en la plantilla.

(Foto: Twitter)

Amaury Vergara Cerrando el fichaje de Fernando Hierro sin avisarle que no puede contratar jugadores extranjeros, no hay dinero para traer jugadores mexicanos y que su sueldo se lo van a remunerar con sobres de omnilife pic.twitter.com/BStMMTIRSn — ᔕOY ᗴᒪ ᘜIᗷᗷY ᑭᗴᖇᖇᗩᔕ🥵👍🏻 (@GibbyRenacido) October 14, 2022

Además de los argumentos deportivos, otro sector de los usuarios aprovecharon el choque cultural que podría experimentar el español en Jalisco para elaborar más memes. Mientras unos hicieron referencia al pago que recibirá por concepto de ser el director técnico rojiblanco, otros mencionaron cuál será su reacción al probar los alimentos típicos de la región o su posible visita a los lugares más icónicos para degustar la gastronomía.

Fernando Hierro cuando Amaury Vergara le diga que no puede traer extranjeros y que está limitado a fichar al Mudo Aguirre pic.twitter.com/Aiw8DwHVOS — SIAMEL (@suspensionismo) October 14, 2022

¿Quién es Fernando Hierro?

Aunque en su etapa como futbolista profesional destacó por su participación en el Real Valladolid y en el Real Madrid al mismo tiempo que Hugo Sánchez, su mayor reconocimiento llegó cuando tomó las riendas de la dirección deportiva de la Real Federación Española de Futbol (RFEF). En el puesto se consagró campeón de la Eurocopa 2008, así como en la Copa Mundial de Futbol en Sudáfrica 2010.

Nuestra sangre española el Lunes/Martes que presenten a Fernando Hierro. pic.twitter.com/NLzk80VBhu — 🇳🇱𝑨𝒏𝒈𝒖𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐🇳🇱 (@Angulismo) October 15, 2022

En 2011 se integró en el mismo cargo pero con el Málaga y, con el paso de los años, impulsó la clasificación del equipo hacia la Liga de Campeones. En el 2017 volvió a la RFEF, pero solamente se mantuvo un año. En caso de aceptar el cargo en Jalisco, comenzaría a ejercer a partir del torneo de Clausura 2023.

SEGUIR LEYENDO: