Consumo de alcohol en México: la delgada línea entre beber una copa y desarrollar un trastorno en los adolescentes

Una botella de tequila y una actitud alegre y parrandera han sido dos de los adjetivos bajo los cuales se ha estructurado el estereotipo del mexicano a nivel internacional. Si bien dicha premisa no generaliza a toda la sociedad mexicana, lo que sí es cierto es que el consumo del alcohol en México se ha consolidado como un problema de salud pública que con el paso de los años se ha ido normalizando y que ha pasado a ser parte del día a día -o de los fines de semana- de miles de ciudadanos a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Aunque desgraciadamente dicho fenómeno se visibiliza en tragedias como la ocurrida la semana pasada en la Ciudad de México cuando un conductor en aparente estado de ebriedad arrolló a cuatro policías, basta con ir a la tiendita más cercana para percatarse de que entre los múltiples productos de la canasta básica ahora también figuran -aunque no de forma oficial- las bebidas alcohólicas.

Al respecto, Infobae México consultó a la Subdirectora de la Oficina Nacional para el Control del Alcohol y el Tabaco de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), la doctora Alma López, para conocer más acerca del panorama del consumo de alcohol en el país, así como la circunstancias que orillan a parte de la población -sobre todo a adolescentes- a desarrollar trastornos de consumo, incluso, sin percatarse a simple vista del problema.

La delgada línea entre el consumo y el abuso

El alcohol se ha convertido en el protagonista de cientos de historias alrededor del mundo; ya sea porque gracias a sus efectos las personas encuentran la oportunidad de desinhibirse y dejar de lado la timidez o por ser el pretexto perfecto para reunirse con amigos o familia.

No obstante, el consumo de las bebidas alcohólicas han llevado a una gran parte de la ciudadanía a desarrollar un trastorno que, aunque en primera instancia es casi imperceptible, las implicaciones que tiene en la salud a largo plazo han prendido la alerta de autoridades para intentar de mitigar los efectos en la salud y sociales que trae consigo el consumo de una sustancia que es considerada a nivel mundial como una droga depresora del sistema nervioso.

Bajo ese tenor, la doctoral Alma López de Conadic precisó que un trastorno por consumo de alcohol se define como la asociación de síntomas que son cognitivos, conductuales y fisiológicos que van a disminuir la capacidad de una persona de detener o controlar el consumo de alcohol, ya sea a pesar de sus consecuencias adversas en espacios sociales, ocupacionales o de salud.

El tipo de trastorno por consumo de alcohol se puede clasificar de acuerdo con la cantidad de síntomas que se presenten, los cuales van de gravedad leve, moderada o severa.

Un trastorno por consumo de alcohol se define como la asociación de síntomas que son cognitivos, conductuales y fisiológicos

“Para proponer que alguien tiene un trastorno de consumo de alcohol se debe considerar un patrón de consumo, que incluye cantidad, frecuencia y rapidez con que consume alcohol. La historia, las consecuencias y los precipitadores del consumo así como las condiciones físicas, mentales y sociales del individuo”, señaló la Subdirectora de la Oficina Nacional para el Control del Alcohol y el Tabaco de Conadic.

Un claro ejemplo de dichas circunstancias fueron recuperadas por un estudio de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, el cual concluyó que el consumo de bebidas alcohólicas en solitario durante la etapa de la adolescencia y juventud aumenta el riesgo de desarrollar un trastorno de consumo de alcohol en la adultez de las y los individuos.

Al respecto, la doctora Alma López señaló que desde la Secretaría de Salud (SSa) en México se considera el consumo del alcohol en adolescentes como factor de riesgo tanto a corto como a mediano y largo plazo.

“De acuerdo a la Ley general de salud, en específico al artículo 185 bis, el uso nocivo de alcohol se refiere al consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de edad y miembros de poblaciones vulnerables”, detalló la Subdirectora de la Oficina Nacional para el Control del Alcohol y el Tabaco de Conadic.

Los riesgos del consumo del alcohol durante la juventud

Aunque la edad requerida para la compra y consumo de alcohol en México son los 18 años, cada vez es más frecuente que adolescentes comiencen a beber bebidas alcohólicas a corta edad, incluso antes de cumplir la edad solicitada.

Dicha situación ha alertado a autoridades sanitarias del país ya que, de acuerdo con lo expuesto por la doctora Alma López para Infobae México, consumir alcohol a edades tempranas en cualquier cantidad, contexto y frecuencia puede causar diversas externalidades negativas.

Por ejemplo, el cerebro durante la etapa adolescente es muy susceptible a los efectos perjudiciales del alcohol ya que en este periodo de la vida se van dando cambios en la maduración y el desarrollo cerebral, en especial en la corteza prefrontal.

“El consumo de alcohol por parte de menores suponen enormes riesgos de salud y también de seguridad. Como sociedad de manera directa o indirecta nos vemos afectados por las conductas agresivas, los daños a la propiedad, las lesiones, la violencia y las muertes que pueden resultar del consumo de alcohol en menores”, expuso la doctora Alma López.

En el mundo anualmente fallecen un promedio de 3 millones de personas por el consumo nocivo de alcohol

Las circunstancias por las que adolescentes consumen alcohol en México

En la ardua labor por tratar de rastrear el origen del consumo de alcohol en las y los adolescentes mexicanos, desde Conadic han apostado por reconocer que en esta etapa de la vida las personas tienden aprender a través de distintos métodos siendo la imitación uno de los principales.

Por ello, la Subdirectora de la Oficina Nacional para el Control del Alcohol y el Tabaco explicó a Infobae México que si un adolescente se desarrolla en un ambiente en donde su círculo social más cercano -ya sea familiares, amigos o personas significativas- consumen o tolera el alcohol, esto puede influir en normalizar el consumo y que se inicie a edad temprana.

En un panorama general del consumo de alcohol en México, la Subdirectora de la Oficina Nacional para el Control del Alcohol de Conadic, enlistó algunos de los motivos por lo cuales mexicanos y mexicanas inician su consumo de bebidas alcohólicas en el país.

Encabezando dicha lista se encuentra la curiosidad, no obstante, también destacaron la invitación de amigas o amigos, la experimentación, los problemas familiares, la aceptación e influencia del círculo social, la invitación por familiares e incluso la depresión.

No obstante, la doctora Alma López hizo especial hincapié en destacar que un solo síntoma no es indicio de un trastorno de consumo, no obstante y en el caso específico de las y los adolescentes, el consumo de bebidas alcohólicas supone un factor de riesgo bajo cualquier contexto.

“Como Conadic concordamos que es preponderante promover el no consumo de alcohol en menores de edad en cualquier contexto y cantidad”, aseguró la doctora Alma López.

Para lograr dicho objetivo, desde Conadic se han puesto en marcha acciones estratégicas de alto impacto en las que se promueve la salud y el desarrollo de las y los adolescentes.

