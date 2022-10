Místico anunció cuándo se retirará de la lucha libre profesional

Místico anunció cuándo se retirará de la lucha libre (Foto: Gustavo Graf/REUTERS)

Uno de los personajes que llegó para refrescar y dotar de nuevos aires a la lucha libre mexicana es Místico. Quien se dio a conocer por ser el Príncipe de Plata y Oro desde su irrupción en la Arena México conquistó las arenas más importantes del país, así como los escenarios más relevantes de Estados Unidos, pero a pesar de haber marcado época con su estilo y carisma anunció cuándo se concretará su retiro definitivo de la actividad profesional.

En una entrevista con Erik El Terrible Morales, el alumno de Fray Tormenta rememoró el camino que lo llevó a ser uno de los luchadores mexicanos más destacados. Aunque reconoció que su talento y habilidad han sido esenciales para que la lucha libre mexicana siga vigente, reconoció que la fecha de abandonar el ring se encuentra cerca, principalmente, para dejar intacto el recuerdo de sus magníficos vuelos y dinamismo.

“Yo siempre he dicho que me quiero retirar joven. No me quiero retirar tan grande. Exagerando, yo creo que me quiero retirar en unos siete u ocho años, exagerando. Yo creo que, me gustaría que la gente me recordara como ese luchador guerrero, ese luchador fuerte, ese luchador aéreo que siempre dio su 1000% arriba del ring”, expresó durante la charla con el exboxeador.

Los Ingobernables intentaron imponer su ley en el #MartesDeArenaMéxico, sin embargo, fueron derrotados por Místico, Star JR. y Negro Casas

El año estimado para realizar su retiro definitivo será, a más tardar, el 2030. En ese sentido, el personaje detrás de la máscara planea que su carrera como profesional termine 26 años después de haberse presentado por primera vez ante el público de la Arena México. Según contó al Terrible en Un Round Más uno de sus más grandes temores es dejar de ser espectacular y que la gente le recrimine el ejercicio de su profesión.

“No quiero que me digan: ‘ya bájate, viejito’. No me gustaría eso, lo he estado pensando. La pandemia nos enseñó muchas cosas y me enseñó a que el día que me tenga que retirar lo tengo que hacer con el gusto del mundo”, afirmó.

Otro de los motivos que lo llevarían a dejar el cuadrilátero a la edad aproximada de 48 años es su intención de seguir vinculado a la lucha libre desde otras trincheras. Según relató, durante la pandemia echó a andar algunos emprendimientos como gimnasios, aunque también se ha preparado para lograr que los personajes y nuevos talentos a su cargo cuenten con una formación integral.

El luchador quien ha llevado el nombre de Carístico, Sin Cara y Myzteziz regresó a ocupar el nombre de Místico en 2021 (Foto: Twitter /@caristicomx)

“Yo tengo un gimnasio, le puse una escuela de lucha libre a mi papá y acercarme más a mi padre y al gimnasio me hizo estudiar farmacología, suplementación, nutrición para aventar ese nuevo talento y vayan muy bien preparados no nada más luchísticamente, también físicamente y se puedan ver bien. Es a lo que ahora me dedico”, afirmó.

Otra de las ocupaciones que le gustaría desempeñar es la del doblaje, para lo cual se encuentra estudiando actuación. “siempre ando pensando en hacer cosas para cuando me tenga que retirar tenga para dónde hacerme a un lado y seguir apoyando el talento de la lucha libre”, declaró.

¿Quién es Místico?

Aunque su abuelo, el Dr. Karonte, brilló junto al Santo y su padre en los circuitos independientes, el hombre debajo de la máscara plata y oro decidió forjar su propio destino. Ante ello, y después de asimilar las lecciones de Fray Tormenta, probó suerte en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) el 18 de junio de 2004 en la tercera pelea de la cartelera.

Su estilo y carisma le hicieron ganarse el cariño de la gente y pronto se volvió uno de los enmascarados más importantes de la empresa. Su talento lo llevó a probar suerte en la empresa World Wrestling Entertainment (WWE) con el nombre de Sin Cara entre 2011 y 2014. En su regreso a México intentó una corta temporada con la AAA bajo la identidad de Myzteziz, pero en octubre de 2015 volvió a tocar las puertas del CMLL.

Debido a que, en su ausencia, los directivos dieron autorización a otro hombre para tomar la identidad de Místico, el intérprete original tuvo que luchar bajo el nombre de Carístico. La decisión no fue bien vista por un sector de la afición, quien recriminaba la suplantación con insistencia. No fue sino hasta agosto de 2021 cuando le fue devuelta su identidad original y volvió a dar vida a Místico tras once años de ausencia.

