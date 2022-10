Silenciaron a alcaldesa de Acapulco para que no hable de la violencia en el puerto: “a mí me rebasa”

Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, dio a conocer que se le dio la instrucción de no hablar "de más" sobre la violencia. (Foto: Facebook/Abelina López Rodríguez)

El recrudecimiento de la violencia en el estado de Guerrero durante los últimos días tuvo como uno de sus escenarios principales el puerto de Acapulco, la otrora maravilla turística que desde hace décadas se ha visto opacada por la inseguridad.

Según los reportes de medios con presencia local, durante el fin de semana se registraron al menos siete homicidios en el municipio que antes era uno de los destinos más atractivos del país para descansar y disfrutar de unas vacaciones.

Adicionalmente, el lunes se reportaron al menos otros dos asesinatos. Por un lado, el dueño de un restaurante fue baleado en plena avenida Costera Miguel Alemán. La víctima identificada como Félix N. fue trasladada a un hospital, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Ese mismo día, una mujer empleada del Billar Agus fue acribillada en la entrada del negocio donde trabajaba. Se llamaba Ana Lizeth y tenía 25 años de edad. Cuando los paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar, ya no contaba con signos vitales.

Recientemente arribaron 400 agentes de la Sedena para reforzar la seguridad en Acapulco frente a la violencia desatada por el narco. (FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO)

Pidieron silencio a la alcaldesa

En este contexto de violencia, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, reveló que desde la Mesa de Coordinación para la Construcción para la Paz —presidida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda— le dieron la orden directa de no pronunciarse públicamente sobre los homicidios y la violencia en el puerto.

“La indicación es no hablar de lo que a mí no me corresponde hablar. Y lo que a mí me corresponde en materia, digamos frontales, es cómo bajamos la pobreza, cómo mejoramos los servicios”, mencionó la alcaldesa al referir que, según el criterio de las autoridades estatales, no es de su competencia hablar sobre los homicidios en el municipio.

“Es la regla: ‘usted no hable de más’”, declaró López Rodríguez sobre la instrucción que recibió desde el gobierno estatal.

La funcionaria ha causado polémica en otras ocasiones por sus comentarios respecto a la violencia en el puerto. (Foto: Facebook/Abelina López Rodríguez)

Bajo esa misma narrativa, señaló que “son temas [los alusivos a la violencia] que tiene que investigar la Fiscalía, a mí me rebasa, hay temas que no puedo decir”. Para justificar dicha postura apuntó que cualquier pronunciamiento de su parte podría entorpecer las investigaciones e indagatorias de la institución.

“Lo entiendo porque puedo perjudicar, decir datos que al rato no cuadren en la investigación”, agregó la alcaldesa.

Pese a la explicación que ofreció la funcionaria, se difundió la sospecha de que el verdadero origen de la petición habrían sido las declaraciones que ella misma habría ofrecido en ocasiones anteriores sobre la ola de violencia en Acapulco.

Cabe recordar que en enero de este año, durante un encuentro con medios locales, Abelina López mencionó el calor y la mala alimentación como factores que propician la violencia en las personas.

“La calor también puede ser un factor para la violencia, una mala alimentación. Cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comes más carbohidratos te acelera, pero bueno, seguimos trabajando”, comentó en aquella ocasión. Posteriormente, citó un artículo de un medio internacional como la fuente de sus declaraciones, mismas que fueron ampliamente criticadas.

Comunicado a propósito de la entrevista sobre el tema de la violencia y sus múltiples causas. pic.twitter.com/Uh1NdI2220 — Abelina López Rodríguez (@AbelinaLopezR) January 25, 2022

Meses antes, en octubre de 2021, la presidenta municipal de Acapulco señaló a los medios de comunicación por la cobertura de la violencia en el puerto y aseguró que era la prensa quien alarmaba a la población.

“Díganme, ¿dónde está la alarma? La alarma la ponen los medios. Si no cuidamos lo que aquí comemos, no sé qué vamos a comer”, expresó.

