A pesar de apoyar la “militarización”, Rubén Moreira negó la existencia del PRIMOR

(Foto: Cortesía)

Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, negó la existencia de cualquier tipo de acuerdo político con Morena (PRIMOR) que tuviera como finalidad aprobar alguna reforma constitucional de AMLO como la político-electoral y eléctrica.

Durante una breve declaración a medios de comunicación, el ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro sostuvo este miércoles 12 de octubre que desconoce la existencia de dicho pacto, esto ante el rumor que se esparció en relación a la posibilidad de que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pudiera “revivir” la Reforma Eléctrica.

Y es que Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), refirió que existe una negociación entre Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde se estableció que las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pasarán en el Congreso de la Unión; sin embargo, Moreira Valdez lo negó.

“Que yo sepa, no, pero es lo que dice el señor, estaremos atentos a ver qué pasa. En el tema de la Electoral ya lo hemos dicho varias veces cuáles son los que nosotros nunca aprobaríamos”

Durante el chacaleo, se le preguntó al abanderado del PRI si esta supuesta negociación se verá reflejada en la promoción de la Reforma Político-Electoral o si se revivirá la Eléctrica, a lo que reviró que el PRI no tiene iniciativa electoral pues la que ellos anunciaron no se presentó, aunado a ello, en caso de que no se apruebe ninguna reforma electoral, el PRI está dispuesto a transitar con la legislación actual.

Cabe recordar que estas declaraciones ocurrieron luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales del Palacio Legislativo de San Lázaro aprobara la minuta enviada desde el Senado de la República en la que promueve que la Sedena se haga cargo, de manera operativa y administrativa de la Guardia Nacional (GN) hasta 2028.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Con 28 votos a favor y 10 en contra, la comisión aprobó la minuta que fue modificada en el Senado de la República, misma que fue remitida al Pleno del Senado y se discute la tarde de este miércoles 12 de octubre, donde se espera que, con el apoyo de Morena, PT, PVEM y PRI, quede ratificada definitivamente por el Congreso de la Unión.

Cabe recordar que esta iniciativa fue aprobada en el Senado de la República gracias a los votos de Morena, PT, PES, PVEM, PRI y PRD; sin embargo, vale la pena aclarar que dicha iniciativa sufrió modificaciones, donde se promovieron mandos civiles en el Congreso de la Unión para vigilar las tareas de la Sedena en materia de seguridad y protección ciudadana. Por lo que, con 87 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, la iniciativa consiguió la mayoría calificada que necesitaba. Estas son las principales modificaciones:

1. Las Fuerzas Armadas estarán obligadas a realizar comparecencias y entregarán informes semestrales en los que demuestren sus aportaciones y resultados en tareas de seguridad y protección ciudadana. En dichos ejercicios participará la Sedena, Semar y Segob.

CIUDAD DE MÉXICO, 05OCTUBRE2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en compañía de Ana Elizabeth García Vilchis, titular de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, encabezaron la conferencia matutina donde se atendieron preguntas de las y los comunicadores. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

2. Se promueve la evaluación al desempeño del Ejército y la Marina en tareas de seguridad y protección ciudadana de manera constante mientras continúen como fuerzas permanentes del orden.

3. El Congreso de la Unión constituirá una comisión bicameral encargada de evaluar el quehacer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en México, así se ejercerá una facultad de control de la que los soldados y marinos no son objeto, con la intención de que su desempeño mejore.

4. Se contempla un plan de fortalecimiento a las policías estatales, el cual constará de adiestramiento, dotación de recursos, formación profesional y demás insumos que preparen a los cuerpos civiles lo suficiente para que puedan suplir a las Fuerzas Armadas en sus quehaceres sin que esto represente un riesgo mayor.

