Tratamientos con hongos: el Verde, desde el Senado, busca legalizar esta técnica milenaria

El Partido Verde busca legalizar y regular tratamientos con hongos alucinógenos (Foto: Shutterstock)

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca que los tratamientos a base de psilocibina y hongos psilocibios (hongos alucinógenos) para combatir diversos padecimientos mentales como la depresión y la ansiedad sean legales y regulados por el Estado, por ello inició un gran debate en materia.

Alejandra Lagunes Soto Ruiz fue la senadora encargada de promover el Parlamento Abierto que tiene por objeto abordar las diferentes aristas que contiene el fenómeno proveniente del reino fungi. Motivo por el que se montó la primera mesa de discusión el martes 11 que llevó por nombre “Innovación para la Salud Mental, Medicina Transformativa y Evidencia Internacional”.

Al encuentro acudieron Anja Loizaga-Velder, psicoterapeuta especializada en psicología humanista, transpersonal y del estudio de la consciencia; Yaqui Andrés Martínez Robles, fundador, director ejecutivo y docente del Círculo de Estudios en Terapia Existencial; José Valencia, médico psiquiatra; Eduardo Silva, psicoterapeuta corporal; Carmen Lucía Amezcua Guerrero, médica psiquiatra; y Raúl Iván Escamilla, psiquiatra Especialista en esquizofrenia.

Durante su participación, Amezcua Guerrero sostuvo que existe evidencia que indica que el consumo terapéutico de hongos psilocibios pueden ayudar a sanar cuadros depresivos en los pacientes, así como quitar diferentes adicciones como al alcohol o al tabaco. Al respecto, Escamilla señaló que existe un efecto positivo en las personas depresivas y que, en consecuencia, se evita que lleguen al suicidio.

No obstante, el panel completo coincidió en que debe de existir sustento científico en la legislación que emane de estas mesas de diálogo y, al mismo tiempo, el texto resultante debe de estar cuidadosamente redactado para aplicar en México, esto para evitar la charlatanería en el ejercicio de estos procesos terapéuticos, pues el manejo inadecuado de éstos podría ser oprobio para la salud mental.

De acuerdo con C. Kuhn, S. Swartzwelder y W Wilson en “Buzzed: The Straight Facts about the Most Used and Abused Drugs from Alcohol to Ecstasy”, los hongos psilocibios, también conocidos hongos alucinógenos, contienen sustancias psicoactivas como la psilocibina, la psilocina y la baeocistina, sustancias que tienen efectos en los receptores de serotonina, sustancia que si se posee en bajas dosis, puede causar depresión.

Asimismo, la ciencia dice que la psilocibina (4-PO-DMT o 4-fosforiloxi-N,N-dimetiltriptamina) es un alcaloide triptamínico que el cuerpo metaboliza en psilocina, compuesto alucinógeno responsable del efecto psicoactivo de ciertos hongos comestibles.

Alejandra Lagunes, del Verde, fue la que organizó el Foro (Foto: Facebook / Alejandra Lagunes)

Al respecto, cabe destacar que numerosos pueblos originarios, desde hace siglos, en el territorio americano han utilizado diversos tipos de hongos para establecer estados de consciencia en los individuos, donde los rituales tradicionales han imperado para controlar el trance del que el individuo es sujeto.

Cabe destacar el choque cultural ocurrido con Europa durante el colonialismo de los Siglos XVI y XVII hizo que dichos rituales sean prohibidos, pues van contra lo establecido por la moral de aquella época y los usos y costumbres promovidos por la iglesia, motivo por el cual la disciplina médica en algunos países tiene un rezago en relación al conocimiento de las propiedades que tienen algunos hongos.

Sin embargo, la vanguardia científica ha comenzado a experimentar con estas sustancias para tener un mejor aprovechamiento para la salud humana, donde puede incidir positivamente en padecimientos mentales, como tratamiento alternativo al de sustancias sintéticas para personas que padecen depresión o ansiedad. Finalmente, la abanderada del Verde señaló que los próximos foros del Parlamento Abierto se realizarán el 20 y 25 de octubre.

Al respecto, cabe destacar que será hasta que terminen estas mesas temáticas cuando este apéndice legislativo promoverá una primera redacción de Ley, con la que se espera dotar al marco legal mexicano el andamiaje necesario para establecer un rigor disciplinario que proteja a los terapeutas que opten por este tipo de métodos y, al mismo tiempo, garantizar al paciente la más alta calidad en este tipo de terapias.

SEGUIR LEYENDO: