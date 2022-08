Madonna y su decisión de encargarse de su película biográfica: “Ningún hombre misógino va a contar mi historia”

Madonna es la solista femenina más vendida en la historia (Fotos: Instagram/@madonna)

Madonna es uno de los referentes culturales más importantes de la música, pues se ha consagrado, gracias a su talento, como la solista más vendida en la historia. Todo lo referente a su vida siempre ha sido noticia, por lo que hace unos años cuando anunció que llevaría su nombre al séptimo arte sus fans no dudaron en festejar, aunque el proyecto empezó con el pie izquierdo pues le quisieron imponer a un escritor y director cuando ella considera que ellos no podrían reflejar su verdadera esencia.

La Reina del Pop, como la han nombrado medios especializados en música de la talla de Billboard o Rolling Stone, se ha enfrentado a un nuevo obstáculo en su carrera: la imposición de un hombre que dirija el proyecto que narrará su vida. Aunque esta no es la primera batalla que ha enfrentado en contra de lo que considera machismo en la industria del entretenimiento, en esta ocasión las repercusiones se han visto reflejadas en el proceso de todo el filme.

La preocupación de la también actriz por tener un control creativo completo de la esperada cinta se debe a diversos motivos, pero en particular ya ha expresado que sería incoherente realizar una película que contará la historia de una mujer que rompió toda barrera en un mundo dominado por varones sin que una mujer sea la encargada de dirigir el proyecto. Instrucción señalada desde hace varios años por su disquera mientras que la productora sería Universal.

“Nadie va a contar mi historia, solo yo”

Así lucía Madonna en 1982, poco antes de su debut mundial (Photo by Peter Noble/Redferns/Getty Images)

Desde que Madonna anunció que tenía luz verde para llevar su vida a la pantalla grande, como ya lo han hecho estrellas como Freddie Mercury - Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury-, Elton John -Rocketman- o James Brown -James Brown: el rey del soul con el fallecido actor Chadwick Boseman-, las expectativas están puestas a las grandes controversias que ha vivido la también actriz, aunque su lucha por concretar el proyecto a su manera ha comenzado a ser un nuevo capítulo que irónicamente podría ser incluido en la misma cinta.

Durante una entrevista para la revista Variety, la intérprete de éxitos musicales como Frozen on Fire, La Isla Bonita y Don’t Cry for Me Argentina aseguró que muchos ya habían intentado realizar un filme de su vida, pero las condiciones ofrecidas no fueron de su agrado y llegó a la conclusión que era mejor si lo hacía ella misma, pues no se trataba de talento o experiencia de los interesados, sino que en su momento no hubo ni una sola candidata mujer.

Ante ello, reveló que la mayoría de los directores que estaban planeando hacer un filme de su carrera eran hombres “misóginos”, por lo que no dejó que esto ocurriera y decidió embarcarse en este proyecto biográfico. Un tema sumamente controversial pues a pesar de que no dio nombres, en internet han comenzado a circular los presuntos implicados siendo algunas personalidades de gran trayectoria.

Madonna en Londres ,1983. La cantante se convirtió en un ícono LGBT+ (Photo by Dave Hogan/Getty Images)

“Embarcarme en esta película fue preventivo, porque mucha gente estaba intentando hacer películas sobre mí. En su mayoría, hombres misóginos. Así que puse el pie en la puerta y dije: ‘Nadie va a contar mi historia, sólo yo’”, mencionó.

Sus palabras rápidamente fueron aplaudidas por colectivos feministas así como colegas del gremio actoral, pues las oportunidades laborales que tienen las mujeres dentro de la industria son limitadas y más cuando de proyectos importantes se trata. La brecha entre salarios, puestos e incluso reconocimiento sigue siendo muy grande, por lo que la decisión de La Reina del Pop es un respaldo más a los antecedentes y compromisos sociales que durante toda su trayectoria ha tenido con el sexo femenino.

Aunque sus más recientes declaraciones han sido más que contundentes, los rumores sobre el retraso del proyecto habían sido relacionados a una supuesta falta de interés de la empresa cinematográfica en la vida de Madonna, pues aunque más de uno considera que la idea es muy buena pues de alguna manera eso impulsará a que su música vuelva a tener un gran auge incluso llegando a las nuevas generaciones, otros cuantos descartan toda posibilidad de éxito debido a que gran parte de la historia siempre ha sido pública, por lo que casi todo ya sería de dominio popular.

Madonna es considerada "La Reina del Pop" pero su vida ha estado llena de altibajos, desde una violación, acoso hasta etapas más prósperas de éxito inimaginable (Photo by Sonia Moskowitz/Getty Images)

“La razón por la que hago la película es que un montón de gente ha intentado hacer películas sobre mí, y siempre son hombres”, explicó la artista durante una visita en octubre de 2021 al late night de Jimmy Fallon. El proyecto que se quedó más cerca de salir adelante fue Blonde Ambition, un guion que acabó en 2016 en la lista Black List de los mejores guiones de la industria que todavía no han encontrado financiación. Madonna aparecerá como personaje secundario en Weird, The Al Yankovic Story con Evan Rachel Wood (Westworld) en el papel protagonista.

De Julia Garner y Florence Pugh: ¿quién es la actriz perfecta para interpretar a Madonna?

La gran preocupación de la rubia es encontrar a la actriz perfecta para que la intérprete. El proceso de casting sigue abierto, con Florence Pugh y Julia Garner liderando las apuestas, siendo algo diferente a la primera mención de la cantante donde cualquier persona podía aspirar, aún sin ser famoso o reconocido ya que eso permitiría también encontrar nuevos talentos, tal y como inició ella muchos años atrás.

Carmen Cuba, la directora de casting de Stranger Things, está al frente de un exhaustivo proceso que lleva varios meses en marcha. Según fuentes de The Hollywood Reporter, las aspirantes participan en sesiones de baile intensas que pueden llegar hasta las 11 horas al día con el coreógrafo de Madonna. La propia artista habría llegado a participar también en esos ensayos. “Tiene que ser capaz de hacerlo todo”, reconocía una fuente cercana al proyecto. Además de los ensayos de danza, las actrices han tenido que hacer pruebas de canto e interpretativas con la propia directora.

Unión femenina: la guionista Diablo Cody está trabajando con Madonna

Diablo Cody en el estreno de "Jennifer's Body" en el Toronto International Film Festival de 2009 (Foto: Twitter/@cinefeli-world)

La solista más exitosa en la historia de la industria musical no quiere que nada salga mal y por ello ha decidido trabajar con las más grandes del séptimo arte. La cantante que se encargará de dirigir ella misma el proyecto que empezó a escribir con Diablo Cody (la guionista ganadora del Oscar por Juno y también responsable de la película protagonizada por Megan Fox, Jennifer’s Body) y que ahora está terminando de pulir con Erin Cressida Wilson (Secretary, La chica del tren), por lo que se espera que sean puras mujeres las responsables del proyecto.

