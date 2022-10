Hackeo Sedena: ejército mexicano considera “confiable” al fiscal de Guanajuato que lleva más de 13 años en el cargo

Carlos Zamarripa ha sido duramente críticado por el presidente López Obrador (Archivo)

A raíz de las filtraciones del grupo de hacktivistas “Guacamaya”, quienes robaron más de seis terabytes de información confidencial del ejército mexicano, se supo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confía en el polémico fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.

De ello dio cuenta un reporte de inteligencia de la Sedena con fecha de abril de 2022, el cual formó parte de los millones de documentos del ejército filtrados por los hackers, y en el que se hizo hinacpié en que Zamarripa era un funcionario “confiable” y sin vínculos con el crimen organizado.

“Hasta la fecha no se cuenta con información que lo relacione con integrantes de la delincuencia organizada o con alguna actividad ilítica”, detalló el reporte consultado por el diario local AM.

El documento detalla que Zamarripa ha estado desde el año 2009 al frente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y bajo distintas administraciones encabezadas por el Partido Acción Nacional (PAN). Sedena reiteró que lo considera confiable debido a que presta apoyo a las autoridades militares y no cuenta con antecedentes negativos.

Zamarripa Aguirre es el fiscal general de Guanajuato (Foto: Twitter@carloszamarr)

El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy crítico en reiteradas ocasiones con la gestión de Zamarripa y su permenanecia como fiscal general de una de las entidades más violentas de México en los últimos años.

“Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde ya bastante tiempo, y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible”, dijo López Obrador en julio de 2021 al ser cuestionado sobre los altos índices de violencia en la entidad del bajío.

“Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados ya lo hubiesen corrido, hablando en plata; más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente”, agregó en aquella ocasión.

El pasado 22 de septiembre, nuevamente señaló a Zamarripa por pertener a una organización de “extrema derecha” que simpatiza con Acción Nacional.

López Obrador critió la permanencia del fiscal Zamarripa en su cargo y atribuyó a ello los altos niveles de violencia en Guanajuato

“El Fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas (...) Lo que está fallando es que no está bien la fiscalía y cuenta mucho el fiscal”, explicó AMLO.

Carlos Zamarripa Aguirre es conocido en la entidad como el “Fiscal carnal”. Llegó a la extinta Procuraduría General de Justicia de esa entidad en febrero de 2009, y fue nombrado por el entonces Gobernador, el panista Manuel Oliva.

Luego, fue ratificado por el también panista Miguel Márquez Márquez, y en 2018 el actual Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez lo propuso como Fiscal General de Justicia del Estado –cuyo encargo tiene una duración de 9 años–, en medio de manifestaciones y severas críticas.

Guanajuato cerró el mes de septiembre con dos de las jornadas más sangrientas a nivel nacional, toda vez que los días 13 y 21 se registraron 18 y 20 asesinatos respectivamente, entre balaceras, cuerpos colgados y cadáveres en bolsas abandonadas.

En Tarimoro, por ejemplo, se llevó a cabo una masacre en un bar que dejó sin vida a 10 personas. Se presume que el ataque fue perpetrado por sicarios del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), quienes irrumpieron en el billar el Jarras alrededor de las 21:00 horas del pasado 21 de septiembre.

