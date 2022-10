“Mira tía Tatis... Ubícate”: Javier Lozano le criticó a Clouthier hasta la ortografía por esta razón

Javier Lozano y Tatiana Clouthier (Foto: Archivo)

El panista y uno de los principales críticos hacia la autodenominada Cuarta Transformación (4T), Javier Lozano Alarcón, arremetió contra la exsecretaria de Economía (SE) Tatiana Clouthier, luego de que ella reaccionó a un reportaje en donde se revelan supuestas irregularidades en las que está involucrado.

Este domingo la Revista Polemón compartió una investigación con datos que presuntamente comprueban que el opositor a la 4T se ha beneficiado del dinero del erario público, a lo que escribió la exfuncionaria un simple y sencillo: “Ups...”.

No obstante la breve respuesta de Clouthier fue suficiente motivo para que Javier Lozano explotara en su contra en una publicación y hasta le recordara su mala ortografía.

“Mira tía Tatis. Estas son jaladas”, apuntó el expriista respecto a los datos publicados en la mencionada revista. “Tu despido, incompetencia y pésima ortografía es real”, continuó con visible molestia, recordando su reciente renuncia y hasta su manera de escribir son fehacientes, no como los datos de la revista.

Mira tía Tatis. Estas son jaladas. Tu despido, incompetencia y pésima ortografía es real. Así que mejor ubícate y serénate. — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) October 10, 2022

“Así que mejor ubícate y serénate”, finalizó.

Ante ello, Clouthier no volvió a mencionar nada y siguió con sus publicaciones de forma habitual, pues prefirió presumir que acudió a la Feria del Libro y que coincidió con varias personas. Asimismo, aprovechó para contestar a algunos de sus seguidores que el día 15 volverá para presentar su nuevo libro.

Por otro lado, en la publicación de la Revista Polemón se recordó el escándalo del empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, ocurrido en el 2007, cuando Javier Lozano era Secretario del Trabajo y Previsión Social y estuvo supuestamente involucrado.

Presuntamente el funcionario habría obligado al empresario a esconder en una residencia de Las Lomas, la cantidad de 250 millones de dólares que le incautaron las autoridades y que formaban parte del dinero que se usó en la campaña presidencial de Felipe Calderón.

Zhenli Ye Gon es probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y recursos de procedencia ilícita (FOTO: PGR /CUARTOSCURO)

Ya que presuntamente Javier Lozano amenazó a YeGon de muerte si no guardaba el dinero, trascendió la frase que se popularizó en ese momento y que se sigue recordando del caso: “O cooperas o cuello”.

Asimismo, se reveló un contrato del panista con el Senado en donde se le dio un empleo por 300 mil pesos para prestar sus servicios en “asesoría, investigación, recopilación, y/o análisis relacionado al proceso legislativo”. Este se hizo forma directa y sin justificación del Senado sobre por qué se requerían sus servicios profesionales.

Lozano tendría que ayudar a los legisladores en los períodos de sesiones ordinarios que se realizaron del primero de septiembre y el primero de febrero de cada año (se desconocen los años).

(Foto: Cuartooscuro)

Por los datos anteriores, destacados por Clouthier, Lozano habría mostrado cierto enfado desde sus redes sociales, recordando a la exsecretaria su renuncia y sus faltas de ortografía.

Es de subrayar que el panista es uno de los críticos más asiduos de la Cuarta Transformación, es decir, no hay día que no haga un comentario severo en contra de la administración, y la excepción no fue este domingo, ya que aprovechó para criticar cómo manejan los elementos de la Guardia Nacional.

“La policía siempre en ‘vigilia’”, dijo al retomar un video compartido por la cuenta Emeequis.

Y es que en el video de TikTok se mostró cómo la patrulla intentó hacer una maniobra para intentar esquivar obstáculos; sin embargo, se terminó estrellando contra la parte delantera de una camioneta de la Policía Federal. El material fue originalmente compartido por la cuenta Ma Elena Pérez-Jaén Zermeño y se volvió viral.

