El fútbol los unió: Ricardo Monreal y Xóchitl Gálvez intercambiaron estampas del Mundial

El senador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila y la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez fueron vistos conviviendo juntos a las afueras del senado de una forma un tanto peculiar.

Pues los legisladores estuvieron intercambiando estampas del album del Mundial de Qatar 2022 con varias personas más. Cabe señalar que al menos el legislador y coordinador del grupo parlamentario del partido guinda ha compartido constantemente en suis redes sociales que a cierta hora, después de sus clases, este intercambia estampillas con las personas que gusten presentarse.

Respecto a este convivio, la legisladora panista, quien ha arremetido en numerosas ocasiones en contra del partido del que es parte Monreal y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que fue un buen intercambio.

Incluso compartió fotos del intercambio y aseguró que el senador le terminó debiendo algunas estampas.

(foto: @XochitlGalvez)

“¡Se puso bueno el intercambio de estampas del mundial! Me quedaste debiendo varias @RicardoMonrealA. ¿A ustedes cuántas les faltan? #Qatar2022 #FIFAWorldCup”, redactó Gálvez.

Por su parte, el senador compartió un collage de varias fotos en las que se ve la asistencia de las personas y de la misma senadora. Al respecto aseguró que fue una gran conviviencia con las personas y agradeció a las personas que asistieron.

“Disfrutamos mucho la convivencia en el intercambio de estampitas del Álbum Panini. Gracias a todas y todos por asistir; nos vemos el próximo viernes. ¡Viva México!”

Las reacciones de los usuarios se mostraron a favor de que pudiera haber una relación amistosa entre miembros de partidos e ideologías diferentes dentro del espectro político mexicano.

Sin embargo, también estuvieron aquellos que reprobaron el momento de ocio de los dos legisladores y cuestionaron si se encontraban en horas laborales, además de las criticas sobre la inseguridad en el país.

(foto: @XochitlGalvez)

Monreal y la oposición

Cabe señalar que las aspiraciones presidenciales del senador se han visto en dificultades, ya que desde que se destapó como uno de los virtuales candidatos del partido para suceder a AMLO en el 2024, no ha recibido el apoyo completo del partido ni del mismo presidente, con el que ha colaborado desde hace ya tiempo.

En parte, han señalado algunos, se debe a que este ha sido acusado de ser el responsable de que parte de la Ciudad de México quedara a manos de la coalición Va por México, especialemente la victoria de la alcaldesa Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los señalamientos de miembros del partido guinda -que se vieron reforzados por el apoyo que Cuevas Nieves también ha mostrado hacia Monreal- fueron un factor que afectó la relación entre él y el primer mandatario, lo que los mantuvo distantes.

Un año después de dichos procesos electorales, el senador aclaró que él no intervino en la elección del 2021 a favor de nadie: “Yo no soy responsable de la ciudad, no soy dirigente político de la ciudad, no soy operador político de la ciudad, soy un simple senador”.

De igual forma, el exfuncionario Javier Lozano ha reconocido en anteriores ocasiones la posición moderada ante algunos de los temas que han causado conflictos entre los bandos políticos dentro de la Cámara de legisladores y ante la propuesta de Jesús Zambrano, dirigente del PRD y miembro de Va por México, se ha dicho que Monreal podría no apoyar a Morena.

