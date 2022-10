Graciela Alfano respaldó a Karina Mazzocco y dijo que “te desean lo peor por ser linda”

Graciela Alfano apoyó a Karina Mazzocco luego de recibir críticas por los dichos sobre su belleza en una entrevista que le dio a Teleshow

“Fue tema durante mucho tiempo en mi terapia. No es que me costó ser linda, a mí me dolía ser linda. Lo llevé como una carga mucho tiempo”, le dijo Karina Mazzocco a Teleshow en una entrevista publicada el pasado fin de semana. La frase se viralizó y en las redes sociales criticaron a la conductora de A la tarde (América) por sus dichos.

Sin embargo, muchas otras personas respaldaron a Mazzocco y entre ellas se cuenta a Graciela Alfano, quien realizó una encendida defensa a través de sus redes sociales. La actriz atacó el tema desde su experiencia personal y también desde un lugar de empatía femenina.

El mensaje de apoyo de Graciela Alfano para Karina Mazzocco (Foto: Twitter)

“Coincido con los dichos de Karina Mazzocco sobre la belleza. Muchas veces se sufre y se vive como una carga. Doy fe de las veces que te juzgan con odio, operan para joderte cómo pueden,te insultan y calumnian y te desean lo peor por ser linda. Ese es el pecado”, escribió Alfano en su cuenta de Twitter, para luego replicar este mismo mensaje en su Instagram oficial.

“Durante mucho tiempo padecí la belleza. Te diría que en esta etapa de la vida en la que estoy, que son los gloriosos 50, traen consigo un montón de cosas espectaculares. También hay que lidiar con otras y aceptar el paso del tiempo. Pero empecé a disfrutar de mi belleza te diría que no hace mucho”, confesó Mazzocco en entrevista con Teleshow.

Entrevista a Karina Mazzocco - “Me dolía ser linda"

“Tiene que ver con un mandato que las mujeres estamos logrando romper y me siento protagonista de esta nueva parte de la historia. Antes, ser linda era un abridor de puertas, pero te la cobraban. Si eras linda no podías ser ninguna otra cosa. Ahora estamos en otro momento de nuestra historia, en donde las mujeres estamos más amigas con todo lo que tiene que ver con la feminidad. Estamos más cercanas, somos más compañeras. Y eso me gusta mucho”, agregó al respecto.

“Hay otra cosa ligada a la edad: cuando digo que voy a cumplir 53 me dicen que estoy bárbara. ¿Y si no estuviera bárbara? ¿Qué pasa con la madurez de la mujer? Es un tema en el que tenemos que trabajar un montón porque es inevitable. Y si no te amigás con eso, cagaste”, reflexionó Mazzocco en cuanto a cómo son categorizadas las mujeres en cuanto a su edad.

Karina Mazzocco

“Yo no me veía en un programa así”, comenzó diciendo Mazzocco acerca de su actualidad en A la tarde, un magazine vespertino que puso algunos temas calientes en agenda, como la paternidad extramatrimonial de Horacio Homs, el papá de Camila Homs y exsuegro de Rodrigo de Paul. “A mí se me vinculaba con De a dos, que es un sello en mi carrera, en mi camino profesional, y me encanta que así sea porque fue un programa icónico. Pero también arrancar tan arriba vuelve difícil la construcción de un camino profesional. ¿Con qué salía yo al ruedo luego de haber hecho De a dos? Fue pionero, revolucionario, una invitación al placer, a la inclusión, a la diversidad sexual. Y cada vez que volvía a la tele estaba bien, pero nada la rompía. Y creo que A la tarde, a pesar de ser tan diferente a lo que imaginé, en mi profesionalismo suma cualquier cantidad”, afirmó.

