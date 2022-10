Un beso y un abrazo: la triste despedida de Pablo Lyle con su familia antes de ir a prisión

Así fue la emotiva despedida del actor con su familia (Captura de pantalla: Twitter/Noticias Telemundo)

En 2019, Pablo Lyle golpeó a Jesús Ricardo Hernández tras un altercado de tránsito, después del incidente, el cubano fue trasladado al Hospital Jackson Memorial y murió cinco días más tarde.

Este 4 de octubre terminó el juicio donde la corte de Miami, Florida lo declaró culpable de homicidio involuntario; Lyle estuvo en compañía de su familia y su pareja Ana Araujo, quien se despidió de él con un tierno beso antes de que le colocaran las esposas.

En un video se pudo ver a Pablo Lyle con un traje azul siendo abrazado por sus familiares, quienes le dedicaron algunas palabras de aliento, pues está a poco tiempo de escuchar si enfrentará de 9 años con seis meses a 10 años de prisión.

💥 ¡Triste momento para #PabloLyle y su familia! Se abrazan todos, se despiden y se lo llevan esposado a la cárcel 💥 pic.twitter.com/UYJlp2HsMZ — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) October 4, 2022

Después de que se despidiera de sus seres queridos, elementos de seguridad de los Estados Unidos le colocaron las esposas.

Cabe recordar que Pablo Lyle llevaba tres años en arresto domiciliario al sur de Florida, incluso en abril de este mismo año, el actor declaró que ya no quería hacer más pagos ni ser monitoreado con un brazalete electrónico. En ese mismo mes, también solicitó la modificación de las condiciones de su fianza.

Pablo Lyle y Ana Araujo (Captura de pantalla Instagram/@pablolyle y EFE)

El último beso de Ana Araujo con Pablo Lyle surgió después de fuertes rumores sobre su separación, esta versión se dio a conocer cuando la también empresaria se refirió al actor como su “ex”:

“En la fiesta yo feliz de que Pablo, mi exesposo fuera el centro de atención porque yo estaba atrás y él era social”, expresó en My Wellness Friend, trabajo que realiza en conjunto de un amigo, donde los temas siempre son muy diversos.

También comentó que tuvo que ser valiente para convertirse en madre soltera, otra aparente indirecta sobre su relación con el actor de Televisa: “Ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie, muchas veces me la creí, lo intenté y la pasé muy mal, malas experiencias y perdí amistades por querer solucionarle sus problemas, y entendí que no hay que ser salvadores de nadie”, señaló.

Por el momento, no se sabe si continuarán la relación mientras Lyle está en prisión y será el próximo 26 de octubre el día en que se le dicte al actor su sentencia.

Durante su juicio, Pablo Lyle prefirió no testificar (Foto: EFE)

De cuánto tiempo es la sentencia que podría recibir Pablo Lyle

El juicio que se realizó este día en Miami, Florida, fue pospuesto más de cinco veces e incluso requirió de ciertas medidas especiales para procurar la seguridad del implicado, por lo que hay una gran expectativa respecto a la sentencia que recibirá el actor.

Mientras que el fiscal solicitó a Marisa Tinkler Mendez que Pablo Lyle reciba la pena más alta por el delito de homicidio involuntario (15 años), la máxima autoridad en el juzgado informó que la sentencia final podría ser de nueve y medio a 10 años.

El comportamiento de una persona acusada de algún delito es crucial para determinar si es un peligro para la sociedad o no; la jueza del caso de Pablo Lyle dejó en claro que el actor tuvo acciones que no representan un riesgo para las otras personas. Además, Tinkler informó que el actor podría cumplir su sentencia en una prisión estatal.

Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario este 4 de octubre Crédito: Instagram/@pablolyle y Captura de pantalla Suelta la sopa

Qué hizo Pablo Lyle

El incidente ocurrió el 31 de marzo de 2019, cuando Pablo Lyle, junto a su esposa, hijos y cuñado, Lucas Delfino, se dirigía al aeropuerto de Miami, Florida, cuando la camioneta en la que viajaban le cerró el paso al automóvil de Juan Ricardo Hernández.

El cubano, molesto, los alcanzó en un semáforo en rojo y comenzó a golpear una de las ventanas de la camioneta de Lucas Delfino, quien se bajó del vehículo, acompañado de Lyle, quien iba en el asiento del copiloto.

Se da a conocer el video del momento exacto en el que Pablo Lyle golpea al señor de 63 años.



En las imágenes, se observa cómo el actor le dio un puñetazo al hombre de la tercera edad, dejándolo tirado en plena vía pública pic.twitter.com/Qe8eW35wO4 — ✨Emmanuel Sagaon✨ (@elcherrymx) April 5, 2019

Según registraron las cámaras de videovigilancia de una gasolinera cercana, el mexicano le propinó un puñetazo a Juan Ricardo en la cara, el cual provocó que el cubano cayera en seco y su cabeza golpeara contra el asfalto.

Pablo Lyle y su familia se fueron de la escena en el momento en que Hernández cayó y minutos después el hombre de 63 años fue socorrido y llevado al Hospital Jackson Memorial, donde murió luego de cinco días de cuidados intensivos, el 4 de abril de 2019.

