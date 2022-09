El juicio de Pablo Lyle ya tiene nueva fecha y bajo estas condiciones

El juicio se llevará a cabo el próximo 20 septiembre (Fotos: Ig/@pablolyle)

Después de que Pablo Lyle lograra posponer su juicio en repetidas ocasiones, este proceso legal ya tiene fecha y se realizará el próximo 20 de septiembre en la corte criminal de Miami, Estados Unidos.

Sin embargo, tendrá diversas medidas para disminuir las consecuencias que podría tener el caso por su mediatización. Cabe recordar que el famoso actor fue acusado de homicidio involuntario tras la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández. Este incidente ocurrió el 31 de marzo de 2019.

La jueza del caso Marisa Tinkler, el fiscal del estado de Florida y el abogado de Lyle fijaron los términos para la elección del jurado, pues había una preocupación por la forma en que podrían haberse visto influidos por la información difundida en medios y en redes sociales.

“Podemos tener un panel de 50 o 5 personas que puedan tener algún tipo de recuerdo o que crean que tienen algún tipo de recuerdo del caso, pero pues nosotros no sabemos eso y no lo tenemos que jugar así”, declaró en la audiencia realizada de forma virtual.

Durante la misma reunión virtual, Pablo Lyle informó que considera llamar a aproximadamente 10 testigos, al respecto su abogado declaró lo siguiente:

El juicio de Pablo Lyle tendrá seguridad en la corte EFE/Giorgio Viera/Archivo

“Nosotros no tenemos enlistados a los testigos que puedan subir al estrado, me refiero a que no contamos con algún tipo de médico experto en el tema o algo así, pero si el número es 10, agregar quizás dos o tres más, vaya, estamos en ese rango”.

La defensa del actor de 35 años solicitó que haya seguridad en las inmediaciones de la corte durante el juicio, pues el caso ha tenido una cobertura mediática desde hace tres años, acción con la que estuvo de acuerdo la jueza, argumentando que existe una gran probabilidad de que realmente suceda algo extraordinario ante la presencia excesiva de personas.

“En 36 años de ejercer en el Edificio de Justicia no hemos visto una cantidad de prensa tal como esta ocasión que ha tenido atención internacional, quizás podamos recurrir a contratar seguridad privada anticipándonos a que habrá cientos de personas en los pasillos de la corte”, dijo el abogado.

En abril de este mismo año, Pablo Lyle declaró que ya no quiere hacer más pagos ni ser monitoreado electrónicamente, por lo que solicitó la modificación de las condiciones de su fianza. Cabe recordar que estaba cumpleindo arresto domiciliario en el sur del estado de Florida.

De qué se le acusa al actor Pablo Lyle

De acuerdo con el programa Ventaneando, Lucas Delfino, quien era el conductor del automóvil el día del incidente, recurrió a una acción legal para que la aseguradora cubriera todos los gastos, tanto los que han surgido por el juicio como la posible reparación de daño a la familia de Ricardo Hernández.

Los hechos del 2019 ocurrieron cuando el actor iba camino del aeropuerto de Miami en los Estados Unidos junto con su hijo en un vehículo manejado por su cuñado, Lucas Delfino, cuando se cruzaron con el automóvil manejado por Hernández.

Esta es una señal de tránsito dejada por Mercedes Arce, viuda de Juan Ricardo (Captura de pantalla Suelta la Sopa)

En un semáforo, el cubano se bajó para recriminar a Delfino por una maniobra que había hecho. En medio de esa discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien, de acuerdo a las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, se desplomó al instante.

El hombre de 60 años de edad murió cuatro días más tarde en un hospital. Un informe forense del condado de Miami-Dade reveló que Hernández murió a raíz de “complicaciones por trauma contundente en la cabeza” e indicó “homicidio” como probable causa de la muerte.

