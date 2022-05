Félix Salgado Macedonio exigió juicio político contra consejeros del INE: “Se va a caer”

Salgado Macedonio marchó desde Guerrero hasta CDMX como apoyo a la Reforma Electoral de AMLO (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Félix Salgado Macedonio, polémico senador por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), urgió un juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por no permitirle participar en las elecciones a la gubernatura de Guerrero realizadas el año pasado.

A las afueras de San Lázaro, recinto al cual llegó durante la noche de este 1 de mayo después de encabezar una caravana que partió desde el municipio de Acapulco, presentó este documento frente a decenas de simpatizantes, así como del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, también integrante de Morena.

“Por haber cometido violaciones graves a principios constitucionales rectores de la materia electoral que se violaron en mi perjuicio el principio de legalidad, imparcialidad y certeza, principios que se vieron gravemente trastocados, pues actuaron con discresionalidad y arbitrariedad”, declaró Salgado Macedonio.

Durante su discurso, aseguró que existen elementos suficientes para proceder legalmente contra Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, Ciro Murayama, Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera y Carla Humphrey, a quienes buscará separar del cargo con este recurso.

Sergio Gutiérrez Luna convocó a un foro abierto para discutir esta propuesta (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

Ahondó en que su petición está basada en los principios que el propio INE ha seguido para remover a consejeros de instancias locales, como fueron los casos de Chiapas e Hidalgo, pues, dijo, se trata de casos “de igual envergadura y mayor impacto” que han trastocado todo el sistema electoral.

“¡Qué se vayan!, ¡Fuera, fuera, fuera!”, “Va a caer, va a caer, el INE va a caer”, fueron lo gritos con los que los asistentes recibieron la noticia y el discurso del padre de Evelyn Salgado, actual gobernadora de Guerrero que entró en su lugar luego de que su candidatura fuera cancelada por haber sido señalado por acoso sexual y violación.

Sobre la Reforma Electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió la semana pasada a la cámara baja, sentenció que tiene todo su respaldo, especialmente para la desaparición del INE, pues de acuerdo con la propuesta del tabasqueño, este órgano autónomo ya no existirá más, ya que en su lugar será creado el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

Como respuesta a las peticiones de conocer más sobre la Reforma Electoral, durante el encuentro entre Sergio Gutiérrez Luna y Félix Salgado Macedonio, el presidente de la Mesa Directiva anunció que se realizará un foro abierto para que políticos, especialistas y ciudadanos puedan discutir esta modificación en materia electoral.

(Foto: Twitter/@mario_delgado)

Mario Delgado también estuvo presente en este encuentro y durante la tarde de este 2 de mayo, cuando el senador presentó el juicio político, hecho que fue celebrado por el líder nacional de Morena desde redes sociales.

“Para las y los guerrerenses la patria es primero y, una vez más, lo demuestran. Hoy acompañamos al pueblo de #Guerrero en la primera movilización en favor de la #ReformaElectoral, en la @Mx_Diputados (...) Además, acompañamos y respaldamos al senador @FelixSalMac, quien presentó una denuncia de juicio político en contra de algunos consejeros y consejeras del INE”, redactó Delgado Carrillo.

Cabe recordar que Salgado Macedonio volvió a sus funciones dentro del Senado de la República desde el pasado 1 de mayo, esto con el fin de estar presente durante la discusión y votación de la Reforma Eléctrica, sesiones que aún no tienen fecha de realización.

“Bueno pues aprovecho la oportunidad para dar a conocer a nuestras amigas y amigos seguidores que he decidido regresar al Senado de la república a partir del primero de mayo, regreso al Senado. No me quiero perder el debate de la Reforma Electoral, quiero participar en el debate de la Reforma Electoral. Nos vemos, nos vemos, INE”, declaró el funcionario morenista.

