Mototaxistas atacaron brutalmente a un automovilista en la México-Texcoco

Un joven fue agredido en la México-Texcoco por un mototaxista que dejó sin vidrios su auto (Foto: pantallazo/Foto TV)

Un automovilista fue víctima de un mototaxista en la México-Texcoco, su auto habría sufrido un severo golpe, la cual destrozó el parabrisas del coche.

El percance se presentó en el municipio de Chicoloapan, Estado de México, donde un joven fue agredido. Se difundió un video en redes sociales en el que se apreció el momento en el que una persona golpeó el automóvil, dejando el parabrisas y ventadas destrozadas.

De acuerdo con el testimonio que brindó el padre de la víctima, las autoridades no intervinieron a pesar de que se encontraban cerca del incidente, mismo que fue provocado porque el mototaxtista se le atravesó al coche.

El joven, hijo de Abel Gómez, que circulaba por la Calle de Piedras Negras, a la altura de Chicoloapan, declaró lo siguiente: “Mientras iba manejando se me metió un mototaxista, alcancé a rozarlo un poco y se enojo, fue tanto su enojo que empezó a patear el carro. Llegó un policía llegó y le comenté lo que pasaba, que le hablará a mi seguro, pero el simplemente me contestó que me fuera y que no hiciera nada porque sino me iban a pegar”.

N+ captó el momento donde un hombre fue bajado por varios sujetos en avenida Juárez, en la carretera México-Texcoco, para golpearlo y romperle los vidrios del vehículo. #PorLasMañanas con @karlaiberia | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal por https://t.co/fWDCRb0R24 pic.twitter.com/UbP822AJQ1 — Foro_TV (@Foro_TV) October 4, 2022

La intensión del conductor era la de mover el carro para poder esquivar a los mototaxistas; sin embargo, debido al tráfico que se generó en la México-Texcoco, fue alcanzado y golpearon su carro hasta dejarlo prácticamente sin vidrios.

A pesar de que el accidente terminó con un saldo blanco, la víctima explicó que, al menos, 10 sujetos habrían llegado a las zona en la que se encontraba para agredirlo a golpes, patadas y con palos.

El ataque duró aproximadamente 10 minutos, en el transcurso de la agresión ningún tipo de autoridad se acercó al sitio para atender la situación presentada. Su padre comentó abiertamente que el hecho se llevó a cabo con impunidad, ya que no hubo presencia de elementos policíacos; sin embargo, consideró que fue porque ellos mismos tienen miedo de las reacciones en su contra.

“Lo que procede es levantar la demanda y a ver si las autoridades por lo menos ponen más atención a ese tipo de incidentes. Yo considero que pasan a diario, ese tipo de situaciones pasan día a día”, comentó en un clip de Foro TV.

#EDOMEX 🔴 | Padre denuncia al grupo de sujetos que agredieron a su hijo en la Carretera Federal México-Texcoco, a la altura de Chicoloapan. (2/3) ⚠️



📺 @Foro_TV | #87Punto3 📻🚩 pic.twitter.com/dVc4tbEain — ⚡ @87PUNTO3 ᴴᴰ 📻🚩 (@87punto3) October 4, 2022

Para Abel fue una fortuna que medios de comunicación transitaran por esa zona, ya que lograron captar en video una de las situaciones que considera suceden a diario en todo el país. También confesó que su póliza de seguro no abarca vandalismo, por lo tanto, los daños en su auto tendrán que se pagados en su totalidad de su bolsillo.

“Se trata de grupos que son patrocinados por algún diputado local, federal o alguna agrupación política, yo no puedo señalar a nadie porque no me consta, pero considero que son manejados por algún político y que los usa para sus movimientos”, mencionó en su testimonio el padre de la víctima.

Para él resultó totalmente injusto que ese tipo agrupaciones se metan con los ciudadanos, puesto que en esta ocasión el lesionado tuvo que acudir inmediatamente al servicio médico para tomarse varias radiografías en la parte del cuello y cabeza.

El joven se encuentra lastimado en la parte de la oreja, de la frente y de los ojos; sin embargo, no pasó a mayores porque decidió huir de la escena. Posterior a la agresión, se dirigió a la instancia correspondiente para levantar una denuncia.

SEGUIR LEYENDO: