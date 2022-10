Mary Paz Banquells y sus hijos reaccionaron a la golpiza que recibió Alfredo Adame: “Entre más lejos, más tranquilidad”

alfredo adame e hijos (Fotos: instagram)

Tras las delicadas lesiones que Alfredo Adame sufrió a unos metros de su casa en Fuentes de Tepepan, Tlalpan, hace unos días; fueron sus hijos y su ex exposa Mary Paz Banquells quienes rompieron el silencio sobre esta situación y revelaron si se han comunicado con el famoso.

Fue durante un encuentro con los medios retomado por Chismorreo donde la ex familia de Adame coincidió en que el actor no deibió entrometerse en hechos que no le correspondían.

“Lo triste de todo esto es la inseguridad que vivimos en toda esta Ciudad, en el país en general, muy triste caso donde realmente la noticia fuerte es que dos personas fallecieron, un policía cumpliendo su deber y un civil (...) el asesinato es en la calle donde vivimos, entonces sí da miedo”, comenzó a decir Mary Paz y prosiguió:

Llega un momento en que dices, entre más lejos me mantenga, más tranquila. Porque sinceramente, todo lo que diga uno es usado en contra, entonces diga uno cosas buenas o malas sale uno atacado. Nunca le desearía el mal, espero se recupere y no tenga consecuencias graves.

Por su parte, Diego Adame puntualizó que le parecía lamentable que el foco mediático se haya dirigido a su padre en vez de a las personas que fallecieron en el lugar de los hechos.

(Foto: Instagram/@adamereacciona)

“Qué triste que la noticia sea un incidente entre personas y no el hecho de que dos personas fallecieron. Es cuestión de él y él sabe, no sé por qué estaba ahí si no era algo que lo incluía o que le incumbía; entonces, no sé”, destacó y añadió:

Es lo que pasa cuando hay una riña, cuando uno se pone en una situación de violencia, de riesgo, son las consecuencias que pueden pasar, es lo que está aceptando uno.

De igual manera, Sebastián Adame dio su punto de vista y recalcó que lejos de las diferencias que tiene con su padre, tampoco le desea nada malo.

“Obviamente pues sí me duele, porque a final de cuentas es mi papá y el hecho de todo lo que haya pasada no significa que yo quiera verlo golpeado, que yo quiera que le pase algo, eso es una cosa totalmente distinta a que le pase algo”, apuntó el joven.

Mary Paz Banquells y sus hijos dan su postura del incidente ocurrido hace unos días con Alfredo Adame donde el actor salió golpeado y con cuatro facturas. | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/CGaFEUftlz — Chismorreo (@ChismorreoTv) October 3, 2022

Cabe recordar que, de acuerdo a algunas declaraciones que Adame ha dado a programas como Venga la Alegría, todo sucedió cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia ubicada en Tlalpan.

Según la versión de Adame, él salió de su casa al escuchar patrullas y se percató que había algo extraño a unos metros de su domicilio, por lo que fue a preguntarle a sus vecinos que estaba pasando. Sin embargo, cuando iba de regreso a su casa, aparentemente el actor vio una motocicleta en donde iba una mujer que se desvaneció.

El ex conductor de Hoy ha apuntado que supuestamente cuando se percató de la situación se acercó al lugar y cuando iba a ofrecer su teléfono celular para una llamada de emergencia, el hombre que acompañaba a la presunta mujer comenzó a insultarlo y decirle entrometido. Posterior a este momento, un segundo sujeto habría llegado para golpear al actor con una piedra y después presuntamente el famoso fue amedrentado por las dos personas.

No obstante, algunos videos filtrados recientemente apuntarían a que Adame habría sido el que comenzó a lanzar patadas.

SEGUIR LEYENDO