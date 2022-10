La pícara respuesta de Elba Esther Gordillo sobre cómo se siente en su nuevo matrimonio

Elba Esther Gordillo Morales se casó el pasado 11 de febrero con el joven abogado, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, quien fue su defensor y le ayudó en su proceso penal cuando fue acusada de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por los que permaneció presa durante cinco años.

Siete meses después, la maestra, como también se le conoce, concedió una entrevista al periodista Carlos Loret de Mola, donde se dio espacio para hablar de su tercer matrimonio y aunque reconoció que “toda relación humana es complicada”, se encuentra feliz con su decisión.

Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del mayor sindicato de México, el SNTE, habló de su vida de recién casada..

Gordillo Morales ha expresado sobre su boda: “¿Por qué me casé? Después de tantos años a mi edad, con un hombre inteligente, trabajador, de buen amor, que me cuidó cuando estuve en coma”.

Después de su boda en Oaxaca, la ex lideresa se ha dejado ver con su nuevo esposo en eventos públicos, y hace unas semanas fueron captados disfrutando del concierto del cantante brasileño, Roberto Carlos, en la Arena Ciudad de México, donde se pudo apreciar como Luis Antonio Lagunas dedicó algunos mimos a su esposa.

Integrantes de la CNTE irrumpieron en el lugar donde se llevaría a cabo el casamiento

Elba Esther Gordillo y su experiencia política

En la misma entrevista, la mestra aseguró que pese a que desde el gobierno federal han intentado apartarla de la vida política del país, ella volverá a la esfera pública pues “genio y figura hasta la sepultura”.

Gordillo se lamentó el apoyo que brindó en el pasado a Peña Nieto, que durante su sexenio ordenó su arresto. Además se dijo arrepentida de respaldar electoralmente a Andrés Manuel López Obrador en 2018, pues consideró que su gobierno no ha cumplido sus obligaciones en materia de combate a la corrupción.

(Foto: captura de pantalla/Twitter@ejecentral)

Sobre el panorama político del país de cara al proceso de sucesión presidencial en 2024, Gordillo Morales apuntó:

“No le hago a la bolita mágica, no me gustaría. No porque si yo digo un nombre que es el que creo a lo mejor en lugar de hacerle un bien, le hago un mal. Y yo creo que sería el mejor candidato en todos lados, lo puedo decir, Marcelo”, dijo la ex diputada federal.

De manera puntual y concreta, señaló lo que piensa de cada uno de los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial, aunque en el ánimo presidencial solo tres son considerados como “corcholatas”. Así, la maestra Elba Esther dijo que Marcelo Ebrard es un “hombre de Estado” mientras que de Claudia Sheinbaum atajó con un “no la conozco”.

Tercer matrimonio de Elba Esther Gordillo

En un corto video en donde la pareja se ve abrazada, compartieron su felicidad por haberse casado tras siete años de haberse conocido.

“Después de siete años de compartir la vida juntos, Elba y yo finalmente nos casamos. De todo corazón, muchas gracias por todo el cariño que nos han mostrado”, dijo Lagunas Gutiérrez en sus primeras declaraciones después de haber contraído matrimonio con La Maestra.

(Fotos: Instagram/@jfernandogs_)

Mientras que Gordillo, con una gran sonrisa en el rostro dijo: “Gracias, soy plenamente feliz. La vida ha sido generosa y ustedes conmigo”.

Esta boda habría sido por el civil y se espera que mañana 12 de febrero sea por la iglesia, ambas en Oaxaca. Según informó Salvador García Soto en su columna de El Universal, la boda sería un evento parcialmente privado, pues sólo 150 personas fueron invitadas a la unión.

La que fue considerada como la mujer más poderosa de México, se habría casado por primera vez con el profesor chiapaneco Arturo Montelongo Martínez, en 1963, según información del periodista periodista Alberto Tavira. Su esposo antes habría sido su profesor de Geografía en la escuela Belisario Domínguez y era 12 años mayor que ella. De esta unión nació su primera hija, Maricruz Montelongo Gordillo.

En 1971 se casó con el profesor Francisco Arriola Urbina. De este matrimonio nació su segunda hija, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, y la pareja se separó en 1972. Mónica falleció a sus 44 años en 2016 y su padre, quien también fue parte de la SNTE, en 2017.

