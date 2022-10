“Datos duros y no discursos”: Fernández Noroña explicó a Va por México porqué van a perder en 2024

Fernández Noroña aseguró que la oposición va a perder en 2024 (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), arremetió contra los partidos de oposición y tras un breve planteamiento, aseguró que los promotores de la llamada Cuarta Transformación (4T) ganarán las elecciones de 2023 y 2024.

Durante la sesión ordinaria de este martes 4 de octubre, que tenía por objeto el análisis del 4° Informe de Gobierno en materia de política interior, el secretario de la Comisión de Energía sostuvo que la oposición debería de preguntarse si lo que dice es cierto, ya que habían criticado duramente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al respecto, reviró que en caso de ser cierto, el mandatario no contaría con una aprobación de 70% entre la ciudadanía, por lo que estimó como un desperdicio que el PRI, PAN, PRD y MC hagan uso de la Tribuna para criticar y no para proponer. Bajo esa lógica, reiteró que los peores son los miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), después procedió a cuestionarlos:

“¿Por qué pierden las elecciones? ¿Por qué fueron barridos en 2018? ¿Por qué fueron derrotados en cuatro de las seis gubernaturas en este año? ¿Por qué van a ser derrotados en Coahuila y en el Estado de México? ¿Por qué van a volver a perder la presidencia de la república en 2024?”

Ante esto, el sociólogo de la UAM contestó: “porque no entienden que no entienden, porque traicionan al pueblo, porque no vienen aquí a plantear”. Además, les espetó que ante la situación laboral en México, ningún partido de oposición propone mejorar las condiciones de las y los trabajadores, olvidando el derecho a la antigüedad, jubilación, pensión, aguinaldo, vacaciones, que se acabe el outsourcing.

También evidenció que estos políticos “no recorren el país”, pues si lo hicieran sabrían del descontento popular contra el sistema judicial, mismo que se decanta por las personas con más dinero, llenando las cárceles de inocentes y que el sistema penitenciario no rehabilite a los presos. Por lo que condenó sus críticas sin sustento y reiteró los avances del gobierno de AMLO en materia de seguridad.

“Datos duros y no mentiras”, declaró: los secuestros redujeron 81%, los feminicidios se redujeron 51.7% (en relación a 2021), también se redujeron los homicidios dolosos en un 48.7%; en cambio, destacó que los estados con más homicidios son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, mismos que actualmente —a excepción de Baja California— son gobernados o recientemente gobernados por los partidos de la oposición.

Noroña defendió el trabajo de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente, a propósito de la filtración sobre el estado de salud de López Obrador realizada por el grupo de hackers Guacamaya, Fernández Noroña se burló de las y los miembros de la oposición al ironizar que si malo de salud los pisotea, “imagínense si estuviera al 100%”.

Y es que con la entrega del Informe de Gobierno al legislativo federal, los diputados opositores señalaron de manera reiterada que en México hay más violencia que en otros sexenios. De tal razón que al iniciar la glosa en relación a la gobernabilidad doméstica de la república, aseguraron que los crímenes como el homicidio van a la alza, por lo que Noroña recordó lo explicado por el gobierno federal.

Con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari los homicidios dolosos se incrementaron un 9.2%; con el de Ernesto Zedillo, se redujeron 31.2%; con Vicente Fox, subió en 1.6%; con Felipe Calderón, quien le declaró la guerra al narco, se elevó al 192.8%; con Enrique Peña Nieto, subió al 59%; mientras que con AMLO va a la baja en un 9.1 por ciento.

