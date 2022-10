“Insufrible”: Epigmenio Ibarra acusó a Denise Dresser de asumir un papel de “víctima”

El productor Epigmenio Ibarra arremetió contra Denise Dresser (Foto: Cuartoscuro/captura de pantalla)

El productor Epigmenio Ibarra acusó a la periodista Denise Dresser de ser “sobreactuada y patética”, después de las muestras de solidaridad que ésta ha recibido tras haber sido “corrida” de la marcha del 2 de octubre a la que acudió a lado de un colectivo de madres buscadoras.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación aseguró que le resulta “insufrible” ver a la académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en el papel de víctima, cuando lo único que pasó, desde su perspectiva, fue que la ciudadanía reaccionó a su actuar como crítica política.

Y es que para Ibarra, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Dresser se ha dedicado a “mentir y calumniar impunemente”, pero aseveró que si la gente la confronta, ésta adopta el papel de “mártir”.

“Ya de por si la Dresser es, de tan sobreactuada, patética. Verla en el papel de víctima es insufrible. Ella puede mentir, calumniar impunemente pero, si la gente le reclama, se finge mártir”, redactó este lunes 3 de octubre.

Ya de por si la Dresser es, de tan sobreactuada, patética. Verla en el papel de víctima es insufrible. Ella puede mentir, calumniar impunemente pero, si la gente le reclama, se finge mártir. — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) October 3, 2022

Las palabras del periodista se dieron un día después de que trascendió que la politóloga fue “corrida” de la marcha entre empujones y gritos, cuando el contingente en el que se encontraba fue interceptado por otros presentes para solicitarle que abandonara la marcha.

De acuerdo al material que se difundió en redes sociales, se pudieron escuchar consignas como “fuera, fuera” y “fuera Dresser”, misma que para no crear mayor polémica tomó la decisión de abandonar la plancha del Zócalo capitalino, mientras fue protegida por el grupo de madres que acompañaba, mediante abrazos para resistir los empujones.

Asimismo, los ciudadanos que le pidieron salir de la marcha argumentaron que su presencia sirvió para “provocar” y “burlarse de la lucha” pues consideraron a la académica como una persona con ideología de derecha, así como de militante del Partido Acción Nacional (PAN), la cual, dijeron, distaba del pensamiento que congregó la manifestación.

Va mensaje a quienes presumen haberme “corrido” del Zócalo hoy, y a quienes me arroparon/acuerparon ahí, cómo @amnistiamexico y @HEncontrarte



Gracias a quienes pelearon/pelean por la democracia y contra la militarización, en 1968 y hoy.https://t.co/MXTk4ofpYd — Denise Dresser (@DeniseDresserG) October 3, 2022

Horas después del hecho, Dresser utilizó su canal de YouTube para dar su versión de los hechos y aseguró que las manifestaciones sociales son un “espacio de todas y de todos”, por lo que se mostró sorprendida de vivir en un país donde corren a las personas que acceden a su derecho a manifestarse.

Aseguró que las personas que le pidieron que se retirara ponen en riesgo el pluralismo que toda sociedad democrática necesita, además de que le dan la espalda al espíritu que dio vida al movimiento estudiantil de 1968, mismo que ayer fue conmemorado como cada año.

“Jamás pensé vivir en un país donde jóvenes me insultaran por manifestarme contra la militarización y contra la impunidad, como lo he hecho desde hace décadas, gobierno tras gobierno”

Sobre el mismo tenor, la periodista indicó que la acción en contra de su persona no solo fue “injusta”, sino que también antidemocrática, debido a que pusieron “en jaque” sus libertades, así como los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Finalmente, refirió que no se fue del Zócalo por “cobarde”, como muchos la señalaron en redes sociales, sino que tomó la decisión para evitar que se dieran conatos de violencia: “No interpreten mis lágrimas como señal de debilidad sino como muestra de mi dolor por mi país, porque México no le pertenece a López Obrador, ni al PRI ni al PAN ni al ejército ni a los oligarcas empresariales”.

SEGUIR LEYENDO: