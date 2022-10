“Si no puede el Ejército, menos la policía”: alcaldesa de Morena ve perdida batalla contra el narco

Iliana Guadalupe Talamantes Higuera, alcaldesa morenista de Comondú, Baja California Sur, se mostró resignada ante la presencia del narco en su municipio, pues calificó que los militares no han podido con el problema y mucho menos podrá su policía municipal.

La presidenta municipal fue cuestionada en su conferencia matutina por la humillación y golpes que propinaron una decena de sicarios a un pequeño grupo de uniformados la noche del pasado 25 de septiembre, quienes acudieron para atender una riña en un bar de Ciudad Constitución.

Fue entonces que la alcaldesa justificó sus limitaciones y vio perdida la batalla contra grupos criminales. Talamantes Higueras se excusó en que las autoridades federales no han logrado terminar la narcoguerra contra los cárteles, por ello los narcos podrían permanecer durante siglos.

“Si no puede la Policía Federal, si no puede la Marina, si no puede el Ejército, no han podido este tiempo, ¿van a poder la policía municipal de Comondú?, por favor, o sea”, ironizó ante medios locales.

La noche del pasado #domingo hombres fuertemente armados agreden física y verbalmente a policías municipales de #Comondú gritando “No me vuelvas a faltar al respeto” así el tema de #Seguridad pic.twitter.com/rl3dwTIwRp — Luis Roldán 🇲🇽 (@luismroldan) September 26, 2022

“Va a pasar esta administración y la que venga, tampoco [podrá]. Y la otra [tampoco] y por los siglos de los siglos, amén. Nosotros no estamos en ninguna guerra contra ningún grupo delincuencial”, añadió.

Nosotros no vamos a iniciar una guerra ni una cacería de brujas, imagínense

La policía municipal no se va a poner a hacer investigación de la delincuencia organizada ni del narcotráfico, porque no es dentro de las funciones de la policía municipal

Julio Heladio Clavel, director de Seguridad Pública de Comondú, acusó que la humillación a su personal fue por no tener un reporte preciso de la situación. Entonces enfocó la responsabilidad a quien llamó a los servicios de emergencia para reportar una riña en el bar Michelatos.

Por ello, solo acudieron dos patrullas con seis elementos, pues el reporte fue de una riña en el establecimiento. Anteriormente en esa zona habían registrado peleas de personas en alto estado etílico. No se imaginaban que había sicarios fuertemente armados.

Cuando llegaron fueron recibidos a golpes y al menos tres de los oficiales fueron llevados a servicios médicos, pero los dieron de alta en horas posteriores. Aún se recuperan para ser incorporados nuevamente. Las agresiones y el maltrato contra los policías de Comondú quedó registrado en un video difundido por redes sociales.

En la grabación se observa que el comando lanzaba puñetazos y patadas a los policías, mientras era resguardado por sus cómplices con fusiles de alto poder. Incluso propinan cachazos en el rostro a uno de los municipales.

“No me vuelvas a faltar al respeto”, regañó uno de los agresores al policía, mientras le amenazaba seguro de su poderío criminal en la zona.

Los policías fueron identificados como Gabriel “N”, Salvador “N” y Alberto “N”. Uno de los afectados sería Comandate General de Comondú. Los tres fueron internados en la Clínica del ISSSTE de la región, según reportes locales.

La alcaldesa que vio perdida la batalla contra el narco invitó a la población a seguir con su vida y no caer en el pánico ni dejar que los grupos criminales limiten su libertad. Tambioén pidió que la población protega a los policías y les proporcionen reportes precisos.

Por lo pronto, el bar donde ocurrieron los hechos será clausurado porque su giro solo era de restaurante con bebidas preparadas. Por lo pronto, tres de los agresores fueron detenidos el pasado 27 de septiembre con cuatro armas largas, tres cortas, municiones, droga y un vehículo. Uno de ellos es de Comondú y los otros provienen de Michoacán.

