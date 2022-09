Murió el papá de Carmen Muñoz y lo despidió con un emotivo mensaje

Carmen Muñoz se despidió de su padre este 29 de septiembre con un sentido mensaje (Foto: Instagram)

La pérdida de un ser querido es sin duda un duro golpe para quienes la sufren, tal es el caso de Carmen Muñoz, quien anunció el fallecimiento de su padre, el señor Refugio Muñoz, a quien ella cariñosamente llamaba “Cuco”.

La presentadora de televisión compartió la mañana de este jueves 29 de septiembre en sus redes sociales el deceso de su progenitor y mostró a sus poco más de un millón de followers una serie de imágenes donde se le ve acompañada del señor, de quien no especifició la causa de su muerte ni brindó mayor información.

Con un emotivo mensaje, la presentadora del talk show Secretos al desnudo se despidió de su padre: “Así te voy a recordar siempre mi Cuco, con esa gran sonrisa y las hermosas palabras que tuviste para mí! Luz en tu camino. Descansa en paz Papá”.

Ante la sentida publicación, la caja de comentarios de Instagram, donde dio a conocer la noticia, se llenó de condolencias y mensajes de pronta resignación, por parte de sus público y de otras figuras de la farándula nacional.

La actriz Yulianna Peniche empatizó con la conductora de 59 años: “Mi Carmen te abrazo muy muy fuerte tu alma y tu corazón. Mi más sentido pésame a toda tu familia! No hay palabras mi Carmen. Entiendo muy bien lo que sientes, ya que mi Papito se fue hace 5 años. Te quiero”; el histrión Mauricio Islas anotó “Mi querida Carmen no hay palabras para momentos como estos, te mando un fuerte abrazo y todo mi cariño para ti y tus seres queridos.

Por su parte, su ex compañero del programa Al extremo, Uriel Estrada, le dejó saber su apoyo: “Amiga, un fuerte abrazo. Mi más sentido pésame”; otras personalidades como la estilista Silvia Galván, la periodista Blanca Martínez “La chicuela”, Valeria Cuevas, “El Capi” Pérez, Paola Rojas, Andrea Legarreta, Aleida Núñez y “La bebeshita” le enviaron sendos mensajes de acompañamiento ante el luto que atraviesa.

Con 32 años en la conducción televisiva, Muñoz regresó este 2022 a la pantalla casera con "Secretos al desnudo", donde aborda temas sociales (Foto. Televisa)

Tras la publicación del post, en sus historias de la red social, Carmen compartió un moño negro, y al momento de la publicación de esta nota no ha emitido ningún mensaje con respecto al motivo del deceso de su padre, de quien no se conoce mucho, pues no fue una figura pública.

Hace unas semanas, la oriunda de Lagos de Moreno, Jalisco, cumplió 18 años de casada junto al actror Juan Ángel Esparza, con quien preocreó a su hija Cosette -hoy de nueve años de edad- y con quien ha conformado una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional.

El matrimonio se ha alejado de los escándalos, por lo que Carmen ha contado a los medios aspectos “amables” de su familia, como su maternidad y lo contenta que está de crecer junto a su pequeña.

La presentadora regresó a Televisa luego de 16 años, y tras su exitoso paso por TV Azteca (Foto: Instagram/@carmenmoriginal)

Recientemente, la ex conductora del recordado programa de citas Enamorándonos aseguró que “estamos más que felices, porque mi niña llegó a nuestra vida en un momento que la deseábamos tanto y nos ha llenado en todos los sentidos”.

Y acerca de la posibilidad de volver a convertirse en madre, la conductora que también ha aparecido en la señal de televisión pública Canal Once admitió que ya se resignó a no volver a parir a un hijo: “Pedimos a Dios que nos llegara a otro y no llegó, no hay nada que lo impida, pero no ha llegado. Yo creo que Diosito dijo: ‘Es una y punto’”, mencionó.

Carmen y Juan Ángel celebran este 2022 18 años de matrimonio (Foto: Archivo)

En el mismo encuentro con los medios, Muñoz descartó estar pasando por una crisis en su sólido matrimonio: “Yo no sé de dónde sacan tanta cosa, si yo estoy feliz de la vida, después de 18 años con mi marido. Siempre nos apoyamos en todo, nos queremos, nos respetamos, nos admiramos, yo estoy en sus eventos, él está en los míos, como debe ser en una pareja tal cual, el apoyo incondicional y mutuo”, concluyó.

