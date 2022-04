Qué dijo Carmen Muñoz al ser comparada con Laura Bozzo y Rocío por su nuevo programa

Laura Bozzo, Carmen Muñoz y Rocío Azuara realizan el mismo tipo de programas (Fotos: Instagram)

Carmen Muñoz es una conductora de televisión que brincó exponencialmente a la fama después de su participación como anfitriona en el programa Enamorándonos de TV Azteca, no obstante, tras su salida de esta empresa al regresar a Televisa, la artista ahora tiene un nuevo programa en formato talk show llamado Secretos al desnudo.

El show, que se estrenó el pasado 28 de marzo y se transmite a las 19:00 horas en Unicable, busca contar historias de familias que están en problemas, muy al estilo de Laura en América o Cosas de la vida. Es por esto, que Carmen, al ser cuestionada sobre las similitudes entre su programa y el de los anteriormente mencionados, no tardó en responder.

Fue durante una entrevista con TVyNovelas donde la famosa puntualizó que no quería causar controversia con Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara, quienes se caracterizan por realizar este tipo de shows.

“A mí no me gustan las comparaciones, yo respeto muchísimo los formatos que han hecho mis compañeras que son grandiosas conductoras, pero creo que cada una le ha puesto su estilo, su toque y eso es lo que hace diferente a cada programa. Estoy convencida de que Secretos al desnudo va a tener mi toque, mi estilo, mi esencia y la de Alexi Núñez. Entonces, esto es una bomba, prepárense”, comentó.

Así será el logo oficial del programa (Foto: Twitter/@Alexis_N_Oliva)

Respecto a su preparación para poder llevar a cabo este tipo de programas, Carmen mencionó que ya contaba con conocimiento previo al respecto, pero ahondó en que esto no era una excusa para no estudiar y dar lo mejor posible cada transmisión.

“Ya tenía un poco de los conocimientos de las historias de pareja que yo venía escuchando a lo largo de los años [...] pero a final de cuentas, siempre tienes que prepararte. O sea, no puedes improvisar en la televisión, no puedes llegar sin herramientas, porque sin duda la información es todo. Si te atoras, sabes como salir del paso, cómo pedir un consejo, cómo controlar la situación cuando se está saliendo de control, entonces, creo que me sigo preparando todo los días, nunca voy a dejar de hacerlo”, mencionó.

Alexis Núñez produce el proyecto con el que Carmen Muñoz regresa a la pantalla de Televisa tras 13 años de ausencia (Foto: Televisa)

Algo que constantemente se ha rumorado a lo largo de los años en cuanto a los talk shows es que los “casos” que se presentan son actuados. Ante esto, Muñoz confesó como será en Secretos al desnudo.

Tengo historias de todo tipo, pero son reales y se viven en todos los hogares de México. Aquí los tratamos de una manera clara, entretenida, pues al final de cuentas, queremos que la gente se vaya con un consejo, con una reflexión y que en casa quizá discutan lo que aquí planteamos.

Algo que no pudo dejar pasar la conductora fue tocar el tema de su reciente regreso a Televisa y expresó que, aunque pasó mucho tiempo, ha sido una grata experiencia regresar al sitio por donde trabajó muchos años.

“Parece que nunca me hubiera ido; es algo muy chistoso, porque a pesar de los años que he estado en otros lados, este regreso, 16 años después, me encuentro con amigas con las que trabajé o he coincidido de repente con gente de maquillaje que me ha recibido con mucho cariño, Es muy bonito cuando te reciben así”, dijo.

