Laura Bozzo despotricó contra Eva Daniela, novia de Juan Osorio, por ser casi 40 años menor que el productor

laura bozzo contra Eva Daniela y Juan Osorio (Fotos: Instagram)

La controversia alrededor de Eva Daniela y Juan Osorio continúa, pues aunque la pareja se ha mostrado sumamente enamorada en redes sociales, las críticas por su diferencia de edades no se detienen. En esta ocasión fue Laura Bozzo quien no se contuvo y arremetió fuertemente contra la joven de 27 años.

Todo se originó en el programa De primera mano, donde la peruana fue invitada. Así, tras presentar la nota en donde Eva Daniela señaló que no estaba dispuesta a tatuarse en honor al productor de telenovelas debido a la reacción que su papá podría tener, la ex participante de La Casa de los famosos 2, apuntó que no tenía sentido.

“Esta chica: ‘Ay, no me quiero hacer tatuajes porque qué dirá mi papá’, pero ¿qué dice tu papá, mi amor que estés con un hombre 40 años mayor? Si un hombre está con una 40 años menor no pasa nada, pero si una mujer está con uno 20 años menor: ‘vieja ridícula, lo mantiene’. El hombre 40 años mayor, ¿qué periodista lo ha cuestionado?”, mencionó Laura de forma tajante.

De igual manera, la conductora de talk shows aprovechó el momento para enviarle un contundente mensaje a Eva Daniela, pues no le pareció convincente lo señalado por la joven.

“No, no, y no me vengas Dani con que tu papi te prohíbe con que te hagas tatuajes. Mi reina, estás con un hombre 40 años mayor que tu padre”, sentenció.

Qué dijo Eva Daniela sobre tatuarse algo relacionado con Juan Osorio

Después de que Juan Osorio presumiera en sus redes sociales que se tatuó la inicial de Eva Daniela, la joven fue abordada recientemente por los medios de comunicación.

Durante la charla, los reporteros la cuestionaron respecto a si ella estaría dispuesta a tener el mismo gesto con su pareja, pero para sorpresa de todos, la actriz se mostró insegura y dijo que realizar algo así podría traerle conflictos con su padre.

“No sé, todavía no, por mis papás. A ellos no les gusta mucho eso, pero bueno, todo puede pasar”, dijo y agregó: “Soy una persona familiar, de valores y los considero porque ellos me dieron una educación y se preocupan mucho por él”.

Asimismo, Eva Daniela aseguró que su romance con Juan Osorio es completamente real y compartió que espera poder estar mucho tiempo más a su lado.

“Estoy muy contenta con él, me encantaría durar toda la vida con él porque es un hombre al que yo amo con todo mi corazón” destacó.

Respecto a cuál fue su reacción al enterarse del detalle que Osorio iba a tener con ella, la artista mencionó que le conmovió mucho el el detalle de quedar inmortalizada en la piel de Osorio.

“‘Él me lo propuso, me dijo: ‘¿Sabes qué? Me quiero hacer un tatuaje de tu letra’, y se puso la D porque él me dice Dani. Estoy muy contenta, nunca nadie se había hecho un tatuaje por mí”, comentó Daniela.

Cabe señalar, que desde el momento en que se dio a conocer el tatuaje de Osorio, las críticas en redes sociales comenzaron e, incluso, se comparó al famoso con Christian Nodal.

“Jajajajaja paren todo el JUAN NODAL OSORIO, si existe !! Jajajaja #JuanOsorio se tatúa la inicial de su novia!! No mmmmms !! Neta que después de viejos viruela???”. “Quieren salar su relación, háganse el tatuaje con el nombre o iniciales de su pareja”, son algunos de los comentarios que aparecen en redes.

