Donald Trump consideró bombardear los narcolaboratorios ubicados en México

Donald Trump, expresidente de EEUU (REUTERS/Gaelen Morse)

Bombardear los narcolaboratorios en México. Esa era una idea que constantemente sopesaba el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2016-2020), según menciona la periodista del The New York Times, Maggie Haberman, en su nuevo libro “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”, que está por publicarse. Ese episodio sobre el narcotráfico mexicano fue adelantado por el diario The Washington Post.

El diario estadounidense ha adelantado, tras conseguir una copia del texto que saldrá a la venta el próximo martes, una escena en la que la autora señala que el expresidente consideró la idea de bombardear los laboratorios de droga mexicanos “después de que uno de sus principales funcionarios de salud pública entrara en la Oficina Oval, vestido con un uniforme de gala (evocando el estilo militar), y dijera que esas instalaciones deben manejarse poniendo ‘el plomo en el objetivo’ para detener el flujo de drogas ilícitas a través de la frontera hacia los Estados Unidos”, reseña el diario.

“Lo planteó varias veces y finalmente le preguntó a un atónito secretario de Defensa, Mark Esper, si Estados Unidos podría realmente bombardear los laboratorios”, citan del texto de Haberman, añadiendo que, de acuerdo con las fuentes de la escritora, quienes trabajaban en la Casa Blanca aseguraron que el subsecretario de Salud Brett Giroir constantemente se vestía así para reunirse con Trump, detalle que confundía al exmandatario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

Entonces, citando textualmente de nueva cuenta el libro, “la respuesta de los asistentes de la Casa Blanca no fue tratar de cambiar la opinión de Trump, sino considerar pedirle a Giroir que ya no usara su uniforme en la Oficina Oval”.

Asimismo, The Washington Post indica que se puso en contacto con el propio Brett Giroir para consultarlo sobre este asunto. Sin embargo, el exfuncionario se limitó a contestar que él no comentaba nada referente a las conversaciones privadas que sostuvo con Donald Trump, aunque opinó sobre el tema al criticar el flujo de drogas desde México hasta ese país a través de la frontera y aunque exresó su apoyo a la estrategia que se ha implementado para contrarestar el problema “estas medidas no detendrán este asesinato masivo de estadounidenses”, lamentó. “Todas las opciones deben estar sobre la mesa”, dijo a dicha publicación.

“Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”, escrito por Maggie Haberman, es un libro de 607 páginas en el que la autora —según reseña el Post— detalla “las interacciones inusuales y erráticas entre Trump y los líderes mundiales, los miembros del Congreso y sus propios ayudantes”, como presidente e incluso antes, cuando era un hombre de negocios en Nueva York.

De igual manera, el libro, que se basa en más de 250 entrevistas de las cuales tres se hicieron al propio Trump una vez dejó la Casa Blanca en 2021, muestra un retrato nada alentador de quien una vez fue presidente de Estados Unidos, que parecía más interesado en contar con la devoción total de su séquito en vez de conocer a fondo los detalles de su trabajo, repasa la cadena CNN.

El expresidente de EE.UU., Donald J. Trump. EFE/EPA/Erin Schaff/Archivo

Esa devoción sin fisuras que exigía se vio reflejada cuando tuvo que ser persuadido por el que era su jefe de Gabinete, John Kelly, para que no despidiera a golpe de Twitter a su hija Ivanka y al marido de ella, Jared Kushner, cuando eran sus asesores. Desde entonces, despreció a su yerno, tildándole de amanerado. “Suena como un niño”, dijo una vez de él en 2017 tras hablar en el Congreso.

De acuerdo con el reporte, el texto también está repleto de ejemplos que demuestran cómo el ascenso de Trump en el mundo inmobiliario y político de Nueva York en la década de los años 70 y 80 ha moldeado su visión de la realidad y por extensión de su gestión al frente de la Casa Blanca.

Su reticencia a condenar la violencia ejercida por los supremacistas blancos en una manifestación en Charlottesville, Virginia, en 2017, donde murió una mujer, sus burlas sobre el precario estado de salud de la ya fallecida jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, o el manejo despreocupado de información clasificada, son otros asuntos que aborda el libro de Haberman.





SEGUIR LEYENDO: