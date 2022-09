“Dictador”: diputado del PRD acusó a Noroña de amenazarlo a él y a Iztapalapa

El diputado de PRD lanzó un video para denunciar actitud de Noroña (Foto: Twitter/@Marcelino_CN18)

El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marcelino Castañeda Navarrete, acusó a su homólogo del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, de amenazarlo a él y a la ciudadanía de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, durante la sesión de este miércoles 28 de septiembre, por le dijo “dictador”.

A través de un video en la cuenta oficial de diputados del Sol Azteca, el legislador señaló que el petista le pidió medir sus palabras debido a que, probablemente, sea el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Ejecutivo Federal.

Ante lo cual, el perredista recriminó que la Cuarta Transformación ve en la Presidencia de la República el “intimidar” a los adversarios, actuar como dictadores con la disidencia, además de la facultad para “aplastar a los enemigos”, actitud que calificó como absurda.

“Hace un momento en el pleno fui amenazado Gerardo Fernández Noroña, creo que se llama. Me amenazó y advirtió que él sería probablemente el próximo presidente y que midiera mis palabras. Tal parece que para ellos ser presidente significa intimidar, tal parece que para ellos significa ser dictador, tal parece que para ellos significa tener el poder para aplastar a sus enemigos. Qué absurdo”, expresó en la grabación de un minuto y 19 segundos.

Asimismo, Castañeda Navarrete aseveró que las amenazas no sólo han sido para su persona, sino también para la ciudadanía de Iztapalapa, debido a que él es quien los representa en el recinto de San Lázaro; además, lo acusó de tener una actitud que demuestra menosprecio hacia la gente que continúan apoyando al PRD.

Finalmente, le aseguró a Noroña que no se va a doblar ante las adversidades ni se va a rendir, debido a que está acostumbrado a lidiar con tiranos como él. Aseguró que no se encuentra solo, sino que todo su partido seguirá trabajando y no podrán intimidarlos.

“La amenaza no solo la has hecho para mí, la has hecho para la gente de Iztapalapa que dignamente y honrosamente represento, pero tal parece que tú menosprecias a la gente que nos apoya. No me voy a doblar, no me voy a rendir, estoy acostumbrado a lidiar con tiranos como tú. Estamos acostumbrados a lidiar con dictadores, tú eres uno más de ellos y no nos intimidas ¡Somos del PRD!”

Noroña aseguró que será el relevo de AMLO (Foto: CUARTOSCURO)

La reacción del perredista se dio después de que el diputado del PT utilizó su tiempo en el pleno, durante la discusión del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio fiscal 2023, en donde recomendó a Va por México colocar a Claudio X. González como candidato, debido a que parece que ya no cuentan con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Previo a esto, algunos legisladores del PRD aseguraron que la Cuarta Transformación, especialmente el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), enfrenta dificultades cuando AMLO no aparece en las boletas electorales; ante lo cual, Noroña salió en defensa del movimiento y pidió, específicamente a Marcelino Castañeda, que se mida en sus palabras.

“Y cuida tus palabras porque es muy probable que sea el relevo del compañero presidente López Obrador, así es que mide. Y efectivamente, efectivamente, subestiman al pueblo. Hay una bola que creen que no hay posibilidades”

Finalmente, sentenció que el movimiento que empezó formalmente el presidente López Obrador en 2014, acompañado por los partidos como en el que él milita, han ganado la mayoría de los puestos de representación popular desde 2018.

