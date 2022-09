El comentario de Belinda sobre las caricaturas japonesas que hizo recordar a Nodal

Belinda y Christian Nodal comparten el gusto por el anime (Fotos: Cuartoscuro)

La polémica entre Belinda y Christian Nodal resurgió de la cenizas ahora con una nueva indirecta, en la que dio a entender que no quiere que relacionen sus gustos con su ex prometido.

Todo comenzó cuando la intérprete compartió una serie de imágenes de caricaturas japonesas en sus Instagramstories.

Enseguida de las fotografías de los animes ,Tonikawa ,Shikimori-San y Lycoris Recoli, Beli escribió un contundente mensaje en el que aclaró que le gusta ese tipo de caricaturas desde pequeña y lo publica por otras razones.

“Subo cosas de anime porque desde que tengo uso de razón me encanta. No por ninguna otra razón...”, escribió.

La supuesta indirecta de Belinda a Nodal (Foto: Instagram @belindapop)

Esto podría ser una indirecta para que los seguidores no hicieran las típicas teorías sobre ella y su ex, ya que cuando mostró fotos con su nuevo look de cabello rosa, se afirmaba en redes que le había copiado a Cazzu.

Y la pregunta quizá sería ¿esto qué relación tendría eso con Christian Nodal? pues bastante. El cantante de regional mexicano suele publicar cosas de anime en sus historias y ha dicho ser fan del mismo.

Tan es así, que el joven de 23 años se ha declarado amante de este tipo de caricaturas y una de sus series favoritas es One Piece, pues lo ha dejado claro en varias ocasiones a través de sus redes sociales.

Cabe señalar que en alguna ocasión el sonorense fue captado con un pin del personaje Luffy de One Piece en su sombrero.

Hubo una vez en la que dijo que le gustaría que sus nakamas, es decir, amigos, fueran tan “chingo***” como el protagonista de la serie.

Nodal ha recomendado a sus fans ver series y películas de animación japonesa y en alguna ocasión le dijo a un usuario que viera One punch man y Death Note, una caricatura que le gusta bastante a Beli.

”Mi favorito es Death Note, Riuk es un personaje muy tétrico y es un anime bastante oscuro. Pero también Legoshy es uno de mis personajes favoritos de anime y como que tuve un crush con él porque es como un lobo que se enamora de una conejita...”, comentó Belinda para Netflix.

La ocasión en que Belinda declaró esto fue en 2021, cuando todavía mantenía una relación con Christian Nodal e incluso comentó que compartía el gusto por One Piece, enlistándola en sus favoritas.

Belinda y Nodal rompieron a inicios del 2022 (Foto: IG @nodal)

“Death Note, One Piece, Naruto, Sailor Moon y Beastars (...)Los anime me han inspirado mucho, hasta en mis looks. Siempre que veo una serie de anime me meto mucho, por ejemplo ¡One Piece que es larguísima! y de ahí me gusta Zoro, Nami, de hecho tengo una perrita que se llama Nami. Me inspiran, me encantan ellas, son como súper coquetas pero al mismo tiempo tienen mucha fuerza”, señaló.

Por su parte, el intérprete de Ya no somos ni seremos recibió un lindo pastel de cumpleaños de Luffy en 2021 y quien se lo regaló fue Belinda, para después subir unas fotos con la siguiente descripción:

“Amo, nuestros animes favoritos en pastel (...) Empieza el festejo de los pasteles más increíbles y deliciosos”, expresó.

Sin embargo, su tiempo de compartir gustos “otakus” llegó a su fin aproximadamente en enero de 2022 y fue hasta el 12 de febrero que el intérprete declaró oficialmente que había terminado con ella.

Pese a su ruptura, ambos han estado durante meses en el ojo del huracán y con diversas polémicas que los relacionan, tal como cuando Belinda dijo que no necesitaba de un novio para darse sus gustos, lo que también catalogaron como una indirecta para el sonorense.

