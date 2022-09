Survivor México: así fueron evacuados los participantes por el huracán Fiona

(Instagram/@survivormexico)

Survivor México ya se encuentra en su recta final, pues el último capítulo de la tercera temporada se estrenará este viernes 30 de septiembre. Además de acercarse a disputar el título de ganador o ganadora, los concursantes enfrentaron un fenómeno natural devastador.

En uno de los capítulos recientes, se pudo ver que los sobrevivientes que quedan en el campamento fueron evacuados ante el Huracán Fiona, uno de ellos incluso mencionó que no comprendía lo que estaba pasando, pero era evidente que el clima no era el mejor, ya que en uno de los juegos llovió torrencialmente.

Esto ocurrió después de la eliminación de Cyntia Cofano, la cual fue televisada recientemente. Kenta Sakurai reveló que incluso el sonido de los animales se percibía alterado, esto lo expresó antes de ser llevados por el equipo de producción lejos de su asentamiento “La verdad no sé a dónde nos lleven, espero sea un lugar seguro”, dijo antes de llegar.

Probablemente los seguidores de Survivor puedan ver qué fue lo que ocurrió después en el cierre de la tercera temporada.

El pasado 20 de septiembre, Paty Chapoy informó en el programa Ventaneando que el último episodio de la tercera temporada de Survivor México tuvo que posponerse por la delicada situación climatológica de República Dominicana, cabe señalar que este reality de supervivencia se graba en las playas de este país caribeño.

Cabe recordar que el reality de supervivencia se graba con algunos días de anticipación respecto al momento en que es transmitido, el pasado 24 de septiembre el Huracán Fiona tocó tierra mucho más al norte respecto al continente, concretamente en Canadá.

En su momento el primer ministro, Justin Trudeau, dijo que la tormenta podría “tener un impacto significativo a lo largo de toda la región”, pues incluso dejó sin electricidad a medio millón de hogares en Nueva Escocia, en el este de Canadá.

“Se espera que Fiona afecte hoy partes de Canadá Atlántico como un poderoso ciclón con fuerza de huracán, con impactos significativos de fuertes vientos, marejadas ciclónicas y fuertes lluvias”, precisó el centro estadounidense.

Survivor México no fue el único reality que salió afectado por este fenómeno natural, pues algunos circuitos de Exatlón México fueron destruidos por el paso del Huracán Fiona.

Fue a través de una publicación en la cuenta de Instagram oficial de Exatlón como la producción de este programa dio a conocer los daños que habían sufrido las estructuras. En las imágenes se pudo ver un techo que se vino abajo, la característica estrella del reality totalmente cubierta por arena y la destrucción de los circuitos en los que juegan los deportistas.

“Las inclemencias de la naturaleza retrasaron la nueva historia de #ExatlónMx... Pero nada nos detiene, estamos juntos en la reconstrucción de este sueño y pronto regresaremos hasta tu hogar para que vibres al escuchar la frase: ¡𝙌𝙪𝙚 𝙞𝙣𝙞𝙘𝙞𝙚 𝙚𝙡 𝙀𝙭𝙖𝙩𝙡𝙤́𝙣!”, se pudo leer en la publicación.

En el video, el conductor del reality, Antonio Rosique, detalló que si bien lamentaba la destrucción de los sets donde se disputa el Exatlón, su principal condolencia iba dirigida a las familias de dominicanos que fueron afectadas por el paso del huracán Fiona, cuyo paso fue devastador.

(Foto: Instagram/@exatlonmx)

“Esta es mi casa y hoy me duele verla así, golpeada por la naturaleza, azotada por el huracán Fiona, pero más allá de nuestros circuitos y de nuestras pistas, lo que más me duele es lo que están pasando miles de dominicanos; mi solidaridad y empatía con esta gran nación que me ha dado tanto, que hoy veo dolida, pero que también veo de pie, la veo con esperanza, la veo trabajando duro para recuperarse y nosotros también nos levantaremos, turcos, dominicanos, mexicanos y latinoamericanos, una familia de más de 150 personas estamos aquí para levantar nuestra casa”, dijo Antonio Rosique en su discurso.

SEGUIR LEYENDO: