Los circuitos de Exatlón México quedaron devastados por el paso del Huracán Fiona

Exatlón México se estrenará el próximo 3 de octubre, pero estaba planeado para el 26 de septiembre Crédito: Instagram/@exatlonmx

El paso del huracán Fiona por República Dominicana dejó graves daños a los edificios y hogares, afectando también los cirtuitos del reality deportivo Exatlón México. Cabe señalar que este programa se graba en las playas de este país desde su estreno en 2017.

A través de una publicación en la cuenta de Instagram oficial de Exatlón, se mostró que las estructuras donde juegan los deportistas fueron gravemente dañadas, en el video se pudo ver una gran destrucción de los circuitos, lodo, palmeras caídas, la característica estella del programa totalmente cubierta por arena e incluso un techo de la producción que se vino abajo.

“Las inclemencias de la naturaleza retrasaron la nueva historia de #ExatlónMx... Pero nada nos detiene, estamos juntos en la reconstrucción de este sueño y pronto regresaremos hasta tu hogar para que vibres al escuchar la frase: ¡𝙌𝙪𝙚 𝙞𝙣𝙞𝙘𝙞𝙚 𝙚𝙡 𝙀𝙭𝙖𝙩𝙡𝙤́𝙣!”, se pudo leer en la publicación.

En el video, el conductor del reality, Antonio Rosique, detalló que si bien lamentaba la destrucción de los sets donde se disputa el Exatlón, su principal condolencia iba dirigida a las familias de dominicanos que fueron afectadas por el paso del huracán Fiona.

“Esta es mi casa y hoy me duele verla así, golpeada por la naturaleza, azotada por el huracán Fiona, pero más allá de nuestros circuitos y de nuestras pistas, lo que más me duele es lo que están pasando miles de dominicanos; mi solidaridad y empatía con esta gran nación que me ha dado tanto, que hoy veo dolida, pero que también veo de pie, la veo con esperanza, la veo trabajando duro para recuperarse y nosotros también nos levantaremos, turcos, dominicanos, mexicanos y latinoamericanos, una familia de más de 150 personas estamos aquí para levantar nuestra casa”, dijo Antonio Rosique en su discurso.

El paso de Fiona por República Dominicana fue devastador (Foto: Instagram/@exatlonmx)

En las imágenes se pudieron ver tanto a locatarios como a miembros de la producción iniciando labores de limpieza y reconstrucción. “El espíritu irrefrenable de Exatlón nos levantará”, mencionó. Por el momento, aún hay miles de habitantes de República Dominicana que siguen sin luz ni agua.

Aún así, este viernes 23 de septiembre el Centro de Operaciones de Emergencias reportó que un 76% de personas desplazadas por el ciclón ya regresraon a sus hogares. Hay casi 9 mil viviendas dañadas, de las cuales más de 2 mil fueron destruidas en su totalidad, de acuerdo con EFE.

Así quedó una de las instalaciones (Foto: Instagram/@exatlonmx)

El 21 de septiembre, el fenómeno natural conocido como huracán Fiona ascendió a categoría 4, por lo que tuvo un paso devastador en República Dominicana.

El pasado 20 de septiembre, se informó sobre una segunda vítcima moral del paso de este huracán en República Dominicana. En una rueda de prensa para informar de la situación tras el paso de Fiona, el presidente dominicano, Luis Abinader, dijo que hay “informes preliminares” de una persona que falleció al caerle un poste de la luz derribado por los vientos del huracán, de acuerdo con la agencia EFE.

Foto del martes de la zona rural de Cuey en El Seibo, Republic Dominicana, tras el paso de Fiona Sept 20, 2022. REUTERS/Ricardo Rojas

Ese mismo día, Paty Chapoy informó en el programa Ventaneando que el último episodio de la tercera temporada de Survivor México tuvo que posponerse por la delicada situación climatológica de República Dominicana, por lo que las producciones de Survivor México y de Exatlón decidieron apoyar a la comunidad que ahí se encuentra.

Las reacciones de los seguidores de Exatlón México fueron enviar mensajes de apoyo, también hubo comentarios por parte de ex jugadores del reality: “FUERZAAAA! 😢🙌🏻 Al @exatlonmx no hay quien lo tumbe mucho ánimo y listos para este 3 de oct”, escribió Casandra Ascencio.

El estreno de la sexta temporada de Exatlón está planeado para el próximo lunes 3 de octubre a las 19:30 horas. Para poder visualizar el primer capítulo, los fans de este reality deportivo podrán sintonizar el 101 de televisión abierta o bien, hacer uso de servicios como Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable.

De no contar o tener posibilidad de usar estos canales, el público también podrá disfrutar de este estreno en el sitio web oficial de TV Azteca en cualquier dispositivo o de la aplicación TV Azteca en vivo. Ambos de manera gratuita, la app se puede descargar tanto en Android como en el sistema iOS de Apple.

