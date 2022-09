La razón detrás de la negativa de AMLO para responder a Santiago Creel, según Javier Lozano

(Foto: Cuartoscuro)

La resistencia que la oposición de la Cámara de Senadores demostró ante la propuesta de reforma a la Guardia Nacional (GN) no ha sido suficiente para frenar los intentos de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) por llevarla a su aprobación.

Pero fue la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de hacer una encuesta popular para dejar la decisión en manos de la ciudadanía la que valió de ser acusado por Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, por entrometerse en el proceso legislativo.

No obstante, durante su mañanera, el mandatario se limitó a expresarse al respecto para evitar “la politiquería”, según dijo. Aunque para el polémico Javier Lozano, acérrimo crítico de la administración, la postura del tabasqueño denotó incapacidad para responder.

Así lo expresó mediante su cuenta de Twitter, en la cual lanzó una ácida e irónica explicación al “detrás de líneas” del mensaje de López Obrador: “No sé que contestar”, señaló.

“No voy a polemizar ...” (traducción: no sé qué contestar. Mejor me hago p*ndejo)”.

“No voy a polemizar…” (traducción: no sé qué contestar. Mejor me hago pendejo). https://t.co/gdsPmUPDPY — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) September 26, 2022

Fue el pasado 23 de septiembre cuando Andrés Manuel propuso recurrir a sus tradicionales consultas populares para determinar lo que la ciudadanía opina respecto a extender hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas con la GN.

“Lo mejor es hacer una consulta, porque no es un asunto cupular. Ya tengo las tres preguntas”, afirmó desde Palacio Nacional, aclarando que el ejercicio no sería realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), si no por la Subsecretaría de Gobernación (Segob).

Ante ello, el presidente de la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa y la señaló de fungir como un acto de “intromisión” al proceso estipulado en la Constitución.

“Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión a las funciones de la Cámara de Diputados”, expresó el también militante por el opositor Partido Acción Nacional (PAN).

“Respetar nuestro trabajo es respetar la voluntad de México y no la de unos cuántos. Representamos a todo el pueblo de México, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron”

(Foto: Twitter/SantiagoCreelM)

No obstante, el pronunciamiento de Creel no pasó desapercibido por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, quien tachó al pronunciamiento del panista como “exageradas”; esto, recordando que San Lázaro (Diputados) ya había concluido sus trabajos respecto a la iniciativa - inicialmente planteada por el Revolucionario Institucional (PRI).

“No aceptaremos la intromisión de la otra Cámara y de ningún otro poder, así de simple”, aseveró en un mensaje de sus redes sociales., en el cual también contradijo al blanquiazul al afirmar que la realización de la consulta no alteraría la independencia de los poderes.

Bajo ese tenor, el morenista alegó que la propuesta de AMLO no es violatoria a la autonomía, al tiempo que los miembros de la Cámara Baja ya no tienen injerencia en el tema, pues ellos ya legislaron. “En todo caso, la Cámara de Diputados concluyó un proceso formal del constituyente permanente al haber votado y decidido por mayoría calificada sobre esta reforma; ahora corresponder al Senado”.

“Lo he respetado de manera invariable siempre, pero considero que este asunto es una desmesura, un exceso acusar al Ejecutivo de intromisión indebida en el Poder Legislativo”.

