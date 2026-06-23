¿Hay alumbrado en el Puerto de Veracruz? La respuesta oficial ante el debate en redes (RS)

La pregunta sobre la continuidad del alumbrado público en el Puerto de Veracruz circula con fuerza en redes sociales y motores de búsqueda desde que el Cabildo municipal anunció la requisa del contrato con la empresa privada Wardenclyffe Veracruz Puerto.

El debate digital creció tras la publicación de cifras y argumentos oficiales sobre los costos del servicio y los cambios en su operación. La inquietud central es si la ciudad seguirá contando con luz en sus calles, en medio de posturas encontradas sobre el modelo de gestión.

PUBLICIDAD

Por qué es tendencia la pregunta sobre el alumbrado

El primero de abril de 2026, el Cabildo de Veracruz Puerto aprobó la requisa del contrato de alumbrado público. La decisión fue presentada públicamente por la alcaldesa como un acto de austeridad. La versión oficial asegura que el municipio dejará de pagar 16 millones de pesos mensuales a una empresa privada y retomará el control de la red de luminarias, lo que se traduce en ahorro inmediato para el erario.

La noticia generó eco inmediato en medios locales y redes sociales. Las búsquedas y menciones en plataformas digitales aumentaron al ritmo de la controversia: usuarios cuestionan si la medida realmente representa un beneficio económico y si el servicio de alumbrado está garantizado bajo la nueva administración directa del municipio. Google Trends muestra picos de consultas relacionadas con “alumbrado en Veracruz”, “requisa alumbrado” y “cambio de operador luminarias”.

PUBLICIDAD

PUERTO DE VERACRUZ, 05OCTUBRE2023.- Aspectos del Puerto de Veracruz, dónde se percibe un intenso calor y se llevan acabo los trabajos del Festival Afrocaribeño. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El contrato APP y la realidad de la red de luminarias

El contrato entre el municipio y Wardenclyffe es una Asociación Público-Privada (APP) de eficiencia energética, inscrita ante la Unidad de Inversiones de la SHCP y respaldada por un fideicomiso administrado por Fiduciaria Multiva. Bajo este esquema, la empresa instaló y opera 44,535 luminarias LED, mientras que el municipio realiza pagos mensuales al fideicomiso.

En la práctica, el flujo de recursos funciona así: de cada pago, primero se cubre la factura eléctrica de CFE y el mantenimiento de la red; únicamente el ahorro generado por la eficiencia tecnológica financia la recuperación de la inversión privada. Según datos oficiales, en 2017 el municipio pagaba 12 millones de pesos mensuales por un sistema en el que 40% de las luminarias estaban apagadas y 60% habían rebasado su vida útil. Para 2018, la factura subió a 15 millones y en 2026, con tarifas y consumo actuales, el costo estimado de operar la red bajo las mismas condiciones ascendería a 27 millones mensuales.

PUBLICIDAD

Lo que la requisa no cambia: la factura eléctrica y el servicio

La resolución del Cabildo no modificó las condiciones técnicas de la red: las 44,535 luminarias LED continúan consumiendo electricidad cada noche y la factura de CFE sigue llegando al municipio. El servicio de mantenimiento, que incluye atención a reportes y reparaciones, también sigue siendo necesario independientemente del operador.

El contrato original obliga a cubrir más de 15,000 reportes ciudadanos anuales con tiempos de respuesta establecidos. La alcaldesa anunció que los recursos antes destinados a la empresa privada ahora se asignarán a cuadrillas municipales propias y equipamiento local. No obstante, el municipio no ha hecho pública la planeación presupuestal para cubrir el costo real de operar, mantener y suministrar energía a toda la red.

PUBLICIDAD

Obreros y maquinaria pesada trabajan simultáneamente en la expansión de la infraestructura vial y portuaria de Veracruz, con un imponente puente atirantado visible en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Polémica por la cifra de los 2,800 millones de pesos

En las últimas semanas, el debate en redes sociales se ha enfocado en la cifra de 2,800 millones de pesos mencionada como “deuda” por la autoridad municipal. Esta cantidad corresponde al costo histórico del servicio calculado a lo largo de los 15 años del contrato, considerando pagos mensuales y actualizaciones por inflación. No se trata de una deuda adicional ni de un sobrecosto generado por la APP, sino del registro exigido por la SHCP para todos los contratos bajo este modelo.

La inversión real de la empresa corresponde a la infraestructura instalada: luminarias, cables, transformadores y equipos de gestión. Los pagos mensuales cubren, además del financiamiento privado, el consumo eléctrico y el mantenimiento de la red, rubros que la administración municipal deberá continuar cubriendo tras la requisa.

PUBLICIDAD

¿Qué sigue para el alumbrado en Veracruz Puerto?

Al cierre de esta nota, el servicio de alumbrado público sigue operando de manera regular. La empresa Wardenclyffe mantiene la operación de la red mientras se resuelve en tribunales la validez legal de la requisa aprobada por el Cabildo. El municipio, por su parte, sostiene que tomará control total del sistema y destinará los recursos necesarios para garantizar la iluminación de las calles.

El 23 de junio, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Boca del Río celebrará audiencia constitucional sobre los amparos promovidos por la empresa. La resolución determinará si la figura de requisa empleada por el municipio es aplicable a un contrato APP en operación normal, tema en el que especialistas en derecho público han expresado opiniones divididas.

PUBLICIDAD

Por lo pronto, la respuesta oficial ante el debate digital es que el alumbrado público en el Puerto de Veracruz sigue encendido. Las diferencias en torno al modelo de operación y su sostenibilidad financiera persisten y son motivo del interés que mantiene a la ciudad en tendencia en redes sociales y buscadores.