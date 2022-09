Cuáles son las preguntas de la consulta popular que AMLO propone sobre las Fuerzas Armadas y la GN

Foto: Cuartoscuro

La continuidad de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, así como la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, serán puestas a la valoración de una consulta popular. O por lo menos esa ha sido la intención mostrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la que ha amagado a sólo unos días de que su iniciativa fuera protagonista de un infructuoso debate en el Senado de la República.

El proyecto impulsado directamente desde el Poder Ejecutivo no reunió la mayoría calificada que requería para para ser aprobada por los senadores. Ante ello, los legisladores de Morena y sus aliados regresaron la propuesta a comisiones para reconfigurarla y poder volver a presentarla más tarde. La oposición acusó este hecho como una estrategia para ganar tiempo y conseguir los votos necesarios por medio de métodos cuestionables.

El dictamen propone reformas al artículo 5º transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional que amplía el plazo de la participación permitida de las Fuerzas Armadas fuera de los cuarteles, de 2024 a 2028. Todo con el objetivo de poder consolidar a la Guardia Nacional como el principal cuerpo de seguridad en el país.

Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa. Captura de pantalla: Youtube/@Andrés Manuel López Obrador

Las preguntas con las que López Obrador tiene la intención de preguntarle a la ciudadanía su parecer son las siguientes (aunque mencionó que están sujetas a cambios y mejoras):

1.- ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y su desempeño hasta ahora?

2.- ¿Consideras que las Fuerzas Armadas (el Ejército y la Marina) deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?

3.- ¿Cuál es tu opinión, qué la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?

“Me quedé pensando que lo mejor es hacer una consulta, porque no es un asunto cupular. Ya tengo las tres preguntas. Me gustaría que se difunda en todo el país (...) que sea el pueblo, que todas las dudas se aclaren y se argumente a favor, se argumente en contra y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente”, argumentó el mandatario luego de se exposición en conferencia de prensa.

Preguntas propuestas por AMLO para consulta popular. Imagen: Infobae

Ley prohíbe consulta popular

Aunque no es una propuesta oficial, la intención que ha hecho pública el mandatario no puede llevarse a cabo. No de acuerdo con la Ley federal de consulta popular, pues según esta norma en su artículo 11 fracción VII no puede ser objeto de este ejercicio la seguridad nacional del país. En estos procesos las autoridades responsables de la organización y desarrollo es el Instituto Nacional Electoral.

Aunque, como en otras ocasiones y ediciones, se han realizado consultas populares sin la supervisión del INE que, a su vez, implica un ejercicio sin validez ni vinculante respecto a lo que se pueda opinar por parte de la ciudadanía.

Sobre esto, López Obrador refirió: “No considero que debería de hacerse con el INE hay que buscar legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede a través de la subsecretaría de gobernación, aún cuando no sea vinculante. No nos va a costar, que se pueda votar en casillas y de manera electrónica y se puedan aplicar dos o tres encuestas”.

