Monreal brincó contra Santiago Creel en defensa de AMLO: “No aceptaremos intromisión de la otra Cámara”

Ricardo Monreal arremetió contra Santiago Creel (Fotos: Senado/Cuartoscuro)

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila salió en defensa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, acusó al Ejecutivo de entrometerse en el proceso legislativo.

Y es que a través de un videomensaje, el panista pidió al mandatario federal respetar a los legisladores, así como a las funciones de la Cámara Baja. Esto, tras la propuesta del tabasqueño por hacer una consulta popular con respecto a la presencia del Ejército en tareas de seguridad ciudadana.

Frente a tal acusación, Monreal envió una respuesta al militante del blanquiazul, donde calificó las acusaciones de Creel como exageradas, al tiempo que apuntó que la Cámara de Diputados ya concluyó sus trabajos sobre dicha reforma, por lo que ahora le toca al Senado; “No aceptaremos la intromisión de la otra Cámara y de ningún otro poder, así de simple”.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, confesó que escuchó las palabras del panista y que las respecta, pero le envió una contundente respuesta. horas después de las palabras emitidas por el candidato a la gubernatura del Distrito Federal en el 2000.

La colaboración entre Poderes y su autonomía son fundamentales para la democracia. En el @senadomexicano actuaremos de manera responsable en el análisis y eventual aprobación de la ampliación del plazo para que las Fuerzas Armadas realicen funciones de seguridad pública. pic.twitter.com/2cywcE9JrX — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 26, 2022

“Lo he respetado de manera invariable siempre, pero considero que este asunto es una desmesura, un exceso acusar al Ejecutivo de intromisión indebida en el Poder Legislativo; incluso plantear un sondeo entre los mexicanos y las mexicanas respecto de la labor del Ejército y la Guardia Nacional en ningún momento altera la autonomía de los poderes de la Unión”.

El morenista alegó que la propuesta de AMLO no es violatoria a la autonomía, al tiempo que los diputados de San Lázaro ya no tienen injerencia en el tema, pues ellos ya legislaron. “En todo caso, la Cámara de Diputados concluyó un proceso formal del constituyente permanente al haber votado y decidido por mayoría calificada sobre esta reforma; ahora corresponder al Senado”.

“Creo firmemente que el presidente es y ha sido respetuoso del trabajo de los legisladores; al menos en el Senado no hemos tenido un solo acto de injerencia indebida suya respecto de nuestra labor”, recalcó el senador.

Asimismo, señaló que lo que el Senado lo que requiere es que se respete su autonomía al tiempo que no se entrometan en asuntos políticos: “La Cámara de Diputados debe esperar el trabajo que realicemos; eso es lo que amerita que necesita el país: que no se confronte y que no se entrometan en asuntos políticos.

Por su parte, aseguró que coincide con el miembro de Acción Nacional (PAN) en la búsqueda de alternativas que estrechen fuerzas políticas, pues la colaboración entre poderes es “imprescindible”. Además, declaró estar alegre por coincidir en que “nadie quiere que las Fuerzas Armadas se retiren a los cuarteles”. “Ojalá que la congruencia pueda trasladarse al momento de la aprobación del 5to transitorio”, comentó el aspirante a la candidatura presidencial por Morena.

“Que la Cámara se mantenga como la ley y la constitución se previenen: esperando si hay modificaciones, y entonces, como Cámara de origen, aprobar o no lo que les enviemos como Cámara revisora. Lo digo contundentemente: el trabajo en la Cámara de Diputados ha terminado y no aceptaremos intromisión de la otra Cámara y de ningún otro poder. Es así de simple”.

