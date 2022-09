El llamado que hizo Ricardo Anaya para defender al INE y la democracia: “López Obrador quiere el control total”

El excandidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN) acusó a AMLO de querer desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE)

A lo largo de los cuatro años que lleva Andrés Manuel López Obrador siendo presidente de México ha enfrentado críticas de todo tipo por sus polémicas iniciativas de reforma al sistema y leyes bajo las cuales el país se rigió durante décadas.

Si bien el cambio era parte de su propuesta como Líder del Ejecutivo, algunas de sus iniciativas como la Reforma Electoral le han valido al mandatario tabasqueño ser foco de acusaciones que sostienen que destruirá la democracia en México y que buscará instaurar un régimen autoritario en el país.

Aunque Andrés Manuel López Obrador ha desmentido en múltiples ocasiones querer permanecer en la aclamada silla del águila más tiempo del que dicta su sexenio recientemente, con la discusión en el Senado de la República sobre la militarización de tareas de seguridad en el país, se ha vuelto avivar la premisa de que el presidente de México buscará tener el control total de todo lo que ocurre en territorio mexicano.

Al menos así lo señaló el excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, en su ya tradicional videocolumna de opinión publicada en sus redes sociales.

Ricardo Anaya se lanzó en contra de la Reforma Electoral de AMLO (Foto: Captura de pantalla Twitter)

De acuerdo con lo expuesto por el militante de la bancada blanquiazul, la militarización del país es solo el primer paso que Andrés Manuel López Obrador busca dar para posteriormente destruir la democracia del país con su Reforma Electoral, misma que contempla la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE).

Para ejemplificarlo, Ricardo Anaya evocó a eventos públicos que militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como Mario Delgado o Félix Salgado Macedonio realizaron en 2021, mismos en donde comenzaron a hacer un llamado a la ciudadanía para desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE).

Y es que no es un secreto que, pese a que Andrés Manuel López Obrador se ha dicho defensor de la democracia, en más de una ocasión al mandatario tabasqueño no le ha parecido la forma en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) desempeña sus funciones, incluso llegó a acusar un fraude electoral que presuntamente le arrebató la presidencia en 2006.

Además de que, siguiendo su política de austeridad, el actual presidente de México ha argumentado que dicho organismo encargado de los procesos electorales es, en sus palabras, “costosísimo”.

Ricardo Anaya reprochó a AMLO gastar millones de pesos en proyectos y buscar desaparecer al INE por ser costoso (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Dicho argumento fue utilizado por Ricardo Anaya para reprocharle a Andrés Manuel López Obrador que mientras se ha quejado incansablemente del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), su administración ha despilfarrado millones de pesos en proyectos no tan exitosos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o la Refinería Dos Bocas en Tabasco.

“Fíjate, ahora resulta que el presidente que lleva gastados 74 mil millones de pesos en un aeropuerto sin vuelos; 300 mil millones en una refinería que no refina, dice que el INE es caro. Ese es un pésimo pretexto porque con lo que se gastó en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, alcanzaba para mantener al INE 25 años”, acusó Ricardo Anaya

El excandidato a la presidencia de México expuso lo que desde su perspectiva hay detrás de la Reforma Electoral de AMLO (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Fue así como el excandidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN) señaló que lo que hay detrás de la Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador es un intento del mandatario tabasqueño por mantener el control de todo, de modo que las elecciones vuelvan a ser como antes.

Es decir, Ricardo Anaya puntualizó que el líder el Ejecutivo buscará retroceder el sistema electoral mexicano a como era en 1988 cuando Manuel Bartlett -actual amigo de Andrés Manuel López Obrador- salió en público a reconocer una supuesta “caída del sistema”.

“Quien lo dijera, tanto que se quejó López Obrador cuando era opositor de las trampas de las elecciones y ahora no solo tiene a su lado a un protagonista de esos tiempos ¡quiere volver a eso, o sea, a que el gobierno sea el que controle las elecciones!”, afirmó el excandidato a la presidencia de México por la bancada blanquiazul.

Ricardo Anaya lanzó una propuesta para frenar la Reforma Electoral (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Adicionalmente, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que ahora que Andrés Manuel López Obrador está en el poder, no está dispuesto a soltarlo pese a que la situación en el país no es la ideal porque la economía está estancada, se registró la mayor inflación que ha habido en más de 20 años, la pobreza va en aumento y no hay medicinas.

“Está bien claro: tenemos un gobierno malo que se quiere quedar a la mala”, advirtió Ricardo Anaya.

Con dichos precedentes, el excandidato a la presidencia de México por la bancada blanquiazul propuso hacer un llamado a la ciudadanía para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y, finalmente, Ricardo Anaya instó a la ciudadanía a no permitir que un gobierno autoritario acabe con la democracia en México.

