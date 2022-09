Murió Lupe Tijerina Martínez, cantante de los Nuevos Cadetes

Lupe Tijerina Martínez falleció el 23 de septiembre de 2022 (Foto: Twitter)

El vocalista de los Nuevos Cadetes de los primos de Tijerina, Lupe Tijerina Martínez falleció la madrugada del 23 de septiembre en un accidente automovilístico y esto fue confirmado por su hijo.

Usuarios en redes sociales se encuentran confundidos debido a que en 2016 murió Don Lupe Tijerina de los Cadetes de Linares, sin embargo, no son la misma persona pero sí primos con el mismo nombre.

El accidente sucedió aproximadamente a las 5 de la mañana en la carretera de Nuevo México con dirección hacia Victorville, California y hasta el momento no se sabe la causa exacta de muerte.

“Hoy partió mi padre en un fatídico accidente, venía de Nuevo México (...) No alcanzó a llegar mi viejo, no sé si le dio un ataque, no sé si le dio un infarto o si se quedó dormido”, señaló su hijo.

Fallece en accidente automovilístico Lupe Tijerina de ‘Los Nuevos Cadetes’.

Según su declaración, el automóvil en el que se transportaba su padre se encontró destruido. “No sabemos pero el carro quedó deshecho”.

Asimismo, con lágrimas en los ojos reiteró su agradecimiento a todas las personas que habían mostrado su apoyo.

“Muchas llamadas estamos recibiendo, ahorita estoy aquí en su cuarto, esto no va ser fácil, bien doloroso que va a ser para nosotros adaptarse a no tenerlo”.

De igual forma, se mostró devastado debido a que Lupe Tijerina tenía bastantes proyectos musicales pues era un músico reconocido en México y Estados Unidos.

Los Cadetes de Linares fueron un grupo de música norteña muy popular en la década de los ochenta, donde Guadalupe Fidencio Tijerina era vocalista.

El fue el último Los cadetes de Linares, quien falleció a los 69 años de edad, en el año 2016 tras sentirse mal durante un concierto en Ciudad Fernández, San Luis Potosí .

De hecho, fue Mario Quintero de Los Tucanes de Tijuana quien confirmó la noticia y escribió lo siguiente:

“Nuestro más sentido pésame para toda la familia Tijerina por el fallecimiento de nuestro gran amigo, colega y maestro de la música norteña el Sr. Don Lupe Tijerina, acordeonista y 2da. Voz de Los Cadetes de Linares, una agrupación que aportó muchísimo a la historia de la música norteña a nivel internacional”.

Y fue su primo Lupe Tijerina Martínez quien decidió continuar con el legado musical de su familia compartiendo escenario con bandas famosas como Los Tigres del Norte.

Cabe señalar que la última agrupación se presentó el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México por el festejo de las fiestas patrias.

El concierto fue gratuito y tuvo un gran impacto, pues se calcula que se reunieron 130 mil asistentes, esto de acuerdo con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Los Tigres del Norte salieron al escenario con la canción El jefe de jefes, que supuestamente se encuentra basada en la historia del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo del Cártel de Guadalajara.

Cabe señalar que la agrupación se mostró con mucha energía y bastante emocionados por presentarse el día del festejo de la Independencia de México.

“Para nosotros es un orgullo estar en la plaza más representativa de todos nosotros los mexicanos. Nos llenamos de emoción y de alegría estar celebrando la Independencia este día con ustedes”, dijeron al grito de “¡Viva México!”, gritaron.

Cantaron éxitos como La manzanita, Contrabando y traición, La Jaula de oro y La reina del sur. Mientras que en la parte final de su presentación se acompañaron por un mariachi.

