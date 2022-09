Batres deslindó a familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa de los actos violentos en Campo Militar-1

(Foto: Twitter/martibatres)

Luego de que un grupo de normalistas realizaron actos violentos al norte de la Ciudad de México, este sábado el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, deslindó de estos hechos a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Y es que este 23 de septiembre se realizaron una serie de movilizaciones en el marco del octavo aniversario de dicho caso; sin embargo, dejaron de ser pacíficas y ser tornaron violentas, particularmente a las afueras del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR) y en las inmediaciones del Campo Militar-1, donde normalistas encapuchados atacaron con bombas molotov a las fuerzas del orden.

El saldo final fue de 21 policías heridos, así como 13 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y cinco de la Guardia Nacional (GN); aunque ninguno de gravedad.

Al respecto, el funcionario morenista aseguró en conferencia de prensa que los disturbios provinieron de un grupo pequeño y muy focalizado de cerca de 40 personas.

Enfrentamiento de normalistas con militares y policías en la CDMX

“El día de ayer particularmente, se realizó una movilización frente a la Fiscalía General de la República. Se movilizaron aproximadamente 600 personas; cabe señalar que la movilización en general fue pacífica, se realizó un mitin y el mitin fue pacífico. No obstante ello al final, una vez que finalizó este mitin, un grupo mucho más pequeño de no más de 40 personas realizó actos de violencia lanzando petardos en contra de la Policía y en contra del inmueble”

Por ello, Batres Guadarrama hizo un llamado para que las movilizaciones del próximo 26 de septiembre sobre Paseo de la Reforma se lleven a cabo de manera pacífica, pues destacó que el gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum, respeta el derecho de la libre manifestación.

No obstante, adelantó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no caerán en provocaciones de encapuchados, pues desde este jueves tenían la orden de no responder a las agresiones de los manifestantes.

“La Policía capitalina, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no van a caer en ninguna provocación, no van a caer en ningún acto de represión, se va a respetar el derecho de manifestación; y, por otro lado, no obstante, yo también, pues vamos a estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos”

Familiares de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa realizaron un mitin en el Monumento a la Revolución, de forma pacífica y sin contratiempo alguno. pic.twitter.com/FuaBst9d1j — Martí Batres (@martibatres) September 25, 2022

De igual forma, dio a conocer que durante la tarde de este 24 de septiembre se iba a realizar una reunión con representantes de los padres de los normalistas desaparecidos para organizar el operativo de seguridad para la marcha del próximo lunes.









