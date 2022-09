Qué curiosidades tenía el polémico escritorio desordenado de AMLO

El polémico escritorio de AMLO (Foto: Captura de pantalla)

Durante la madrugada de este jueves 22 de septiembre se registró un sismo de magnitud 6.9 con epicentro en Coalcomán, Michoacán, despertó a millones de personas en por lo menos 12 diferentes estados de la República, por lo que a la brevedad el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio un mensaje informativo, sin embargo, el desorden de su oficina causó polémica.

Luego del susto por el temblor que ocurrió en punto de las 01:16 horas y dejó un saldo de tres muertos, entre ellos un bebé, las personas comenzaron a fijarse en cosas más banales como los elementos de la oficina del presidente López Obrador.

“‘Como es adentro es afuera’ El caos y desaseo de AMLO lo ha trasladado a la admon. publica nacional, a la economía, seguridad y cuanto demás aspecto de la vida de este país. Es suma es un sucio pandroso con patologías incapaz de ordenar siquiera su escritorio y su existencia”, dijo una usuaria de Twitter.

Meme del polémico escritorio de AMLO (Foto: Captura de pantalla)

Y es que a diferencia de las fotografías o mensajes de presidentes pasados, el espacio en el que trabaja el mandatario federal luce lleno de libros, papeles, teléfonos y uno que otro adorno como una bandera de México junto a la maceta de un cactus.

No obstante, muchos defendieron su oficina, asegurando que se ve como el espacio de alguien que trabaja, y aplaudieron que no solamente está preocupado en lucir bien ante las cámaras leyendo un discurso prefabricado.

“A mí está foto me da a entender una cosa. Que el si está trabajando y que de veras ocupa los libros y el escritorio para hacer su trabajo. Malo que lo tuviera sin nada y ahí si, critiquen lo por no hacer nada”.

“Sólo aquellos que no leen, no consultan diferentes autores, no tienen costumbre de aumentar información y cultura, pueden ser tan improvisados como para fijarse en un escritorio que muestra muchas horas de trabajo. Lo más importante es que AMLO ama a la humanidad”, dijo una usuaria.

Los que van a jalar // los que solo van a calentar la banca. pic.twitter.com/zFwpfHSfQ3 — pancho el alteño (@_pancho007_) September 22, 2022

Incluso hubo quienes lo compararon con el genio Albert Einstein, con su cita que dice: “Si un escritorio abarrotado es señal de una mente desordenada, ¿qué indica entonces un escritorio vacío?”.

Asimismo muchos aseguraron que no pueden decir nada sobre el desorden del presidente López Obrador ya que sus escritorios están iguales y hasta con envoltorios de comida.

“Yo no diré nada de la oficina de AMLO porque bien podría ser la mía, solo le faltaron unas galletas Chokis abiertas con 3 días en el escritorio y un Funko de Star Wars”.

“AMLO con harto pendiente en su escritorio soy yo cuando era reportero y tenía cajas y cajas llenas de información solicitada por Transparencia, jaja”.

¿Y quién habrá dejado ese taladro en la oficina del presidente @lopezobrador_ ? pic.twitter.com/Cwgh0dG5lD — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 22, 2022

Cuáles son los elementos que llamaron la atención de la oficina del mandatario federal

En el primer mensaje que dio a muchos les dio curiosidad, incluyendo al periodista Joaquín López-Dóriga fue un taladro que tenía en una mesa del fondo. Otros elementos fueron:

- Botella de agua de medio

- Dispensador metálico de jabón líquido o gel antibacterial

- Termo

- Dos teléfonos

- Una computadora de escritorio Mac

- Portaretratos sin foto

- Muñeca tradicional de Querétaro Lëlë Hñöhñö

- Muñeco cabezón de AMLO

- Una maceta con un cactus y una maceta vacía

- Bandera de México

- Fotografías de AMLO joven

- Jícara de madera

- Sombrero de palma que le regalaron en una gira

- Un retrato de Francisco I. Madero

Finalmente, algunos escépticos indicaron esa no es la oficina del presidente López Obrador, que posiblemente es la de un asistente y que la suya está bien ordenada.

